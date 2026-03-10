Hihetetlen fordulatot produkált a forint, hat az alacsony infláció és az iráni rendezés reménye
Európában is pozitívan fogadták Donald Trump amerikai elnök szavait, melyek szerint az iráni háború a végéhez közeledhet. Az európai tőzsdeindexek közül a brit FTSE 100 1,8, a német DAX 2,6 százalékos pluszba lendült a késő délelőtti órákra.
A befektetők fókuszában természetesen ma is a közel-keleti konfliktus és annak lehetséges lezárása áll –- írja az MBH Bank.
A forint árfolyamára is jótékonyan hatott a háború potenciális lezárásának a híre. A hazai deviza 384,8 körül mozog az euróval szemben.
A KSH ma reggeli közlése szerint 1 ,4 százalékon alakult a februári infláció, amely alacsonyabb az MBH Bank és a konszenzus által vártnál is. A tegnapi 400-at közelítő forintárfolyam és a geopolitikai kockázatok erősödése mellett az volt a kérdés, hogy a jegybank el tudja-e kerülni a kamatemelést. Ma reggelre a geopolitikai kockázatok enyhülni látszanak, a forint nagy erősödésen ment keresztül a tegnapi szinthez képest, az infláció pedig a vártnál is kedvezőbb lett.
Mindennek hatására a hazai kamatemelési várakozások is elkezdtek kiárazódni.
A dollár kurzusa pedig 0,9 százalékkal, 330,3 forintra gyengült.
A zöldhasú lefordult az euró ellenében is, a devizapár 1,1648-nál jár 11 óra magasságában.
A G7-országok energiaügyi miniszterei állítólag virtuális találkozót tartanak még ma, hogy megvitassák az olajkészletek esetleges felszabadítását. Ha a megállapodás létrejön, a piaci hangulat tovább javulhat, és az euró-dollár tovább erősödhet.
Ezzel szemben az olajárak újabb emelkedése, a közel-keleti konfliktus további eszkalálódása és a G7-tagok közötti megállapodás elmaradása ellenkező hatással lehet a devizapár alakulására.
A gazdasági naptárban kedden nem szerepel jelentős adatok közzététele. Szerdán az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal közzéteszi a februári fogyasztói árindex (CPI) adatait.