Hihetetlen fordulatot produkált a forint, hat az alacsony infláció és az iráni rendezés reménye

Európában is pozitívan fogadták Donald Trump amerikai elnök szavait, melyek szerint az iráni háború a végéhez közeledhet. Az európai tőzsdeindexek közül a brit FTSE 100 1,8, a német DAX 2,6 százalékos pluszba lendült a késő délelőtti órákra.

Tovább szárnyal a forint / Fotó: Shutterstock

A befektetők fókuszában természetesen ma is a közel-keleti konfliktus és annak lehetséges lezárása áll –- írja az MBH Bank.

A forint árfolyamára is jótékonyan hatott a háború potenciális lezárásának a híre. A hazai deviza 384,8 körül mozog az euróval szemben.