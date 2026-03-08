Fontos határidő közeleg, mutatjuk, mire kell figyelni, mielőtt új lakásbiztosítást kötünk

A márciusi lakásbiztosítási kampány nemcsak arra jó alkalom, hogy olcsóbb biztosítást találjunk, számos más szempont alapján is érdemes felülvizsgálni a meglévő szerződéseket. Az ingatlant érintő változások lekövetése és az alulbiztosítottság elkerülése legalább ugyanilyen fontosak.

Javában tart a lakásbiztosítási kampány, aki szeretné felmondani a meglévő szerződését, az egészen március 31-ig megteheti ezt/Fotó: Shutterstock

A Bank360 által megkérdezett valamennyi biztosító felhívja a figyelmet a határidők pontos betartására. A felmondásnak legkésőbb március 31-ig kell beérkeznie a biztosítóhoz, az ezen kívül érkező nyilatkozatok nem minden esetben érvényesek. Fontos az is, hogy a felmondott szerződés díjrendezett legyen április 30-ig, mivel a felmondás hatálya egységesen erre az időpontra esik, függetlenül attól, mikor érkezik be a felmondás.

A felmondáshoz meg kell adni a felmondani kívánt szerződés számát, a szerződő adatait (név, születési dátum), valamint jelölni kell, hogy kampányban történő felmondásról van szó.

Annak érdekében, hogy ne legyen biztosítás nélküli időszak, érdemes az új lakásbiztosítást úgy megkötni, hogy az 2026. május 1-jétől már életbe lépjen.

