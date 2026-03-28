Brüsszelben már tudnak valamit: elkezdtek felkészülni a magyar választás utánra, Orbán Viktor most lehet a legerősebb – 1800 milliárd eurót blokkolhat új szövetségesével

Az EU 1,8 ezermilliárd eurós költségvetési tárgyalásai a magyar választáson múlnak – ezzel a címmel közöl vezető anyagot a Politico. Hozzá a brüsszelita lap tíz névtelenséget kérő uniós tisztviselővel és diplomatával beszélt, nevét adva csak Bóka János magyar európai ügyekért felelős miniszter és egy lengyel politikus nyilatkozott. A cikk többedszer megismétli a Politico információját, miszerint a brüsszeli folyosókon a magyar ellenzék győzelmét kívánják. Az április 12-i szavazás tétjéről a következőképp idézik egyik névtelen forrásukat: „A magyar választás fontosabb lesz, mint a francia voksolás.”

A magyar választás tétjével mások is tisztában vannak – Brüsszelben nagyon nem szeretnék, hogy ők döntsenek az irdatlan pénzről

Az időrend:

Magyarországon április 12-én tartanak törvényhozási választást,

a francia voksolás szinte napra pontosan egy évre rá várható,

az Európai Bizottság pedig még az idén szeretné keresztülnyomni az EU 1800 milliárd eurós hétéves költségvetését (MMF),

hogy a tagországok még időben felkészülhessenek a 2028-as indulásra.

A bökkenő: Orbán Viktor magyar kormányfő nem hajlandó elfogadni a költségvetést, csak bizonyos feltételekkel, és mi van, ha megnyeri ezt a választást is? A lap forrásai mintha nem ismernék azt a változatot, hogy teljesítik a magyar feltételeket: azt fogalmazzák meg, hogy a megoldás, ha Orbán nem nyer.

Ha mégis, búcsút lehet mondani a költségvetés idei elfogadásának: hiszen a tagállamok egyhangú döntése kell hozzá. Aztán jön a francia választás, ami további csúszást hoz, ha az Orbán Viktorral szövetkezett Marine Le Pen és Jordan Bardella Nemzeti Tömörülése veszi át a hatalmat. És a körmükre ég a költségvetés. Az Ukrajnának okozandó izgalmakról ezúttal nem tesz említést a lap.

Nem sietünk, ha megnyerjük a választást, akkor biztosan nem látjuk szükségét annak, hogy 2026 végéig erőltessük az MFF-megállapodást

– idézik megerősítésül a magyar minisztert, Bóka Jánost.

A magyar választás és az EU-költségvetés: miből nem enged Orbán Viktor?

A Politico megfogalmazása: a magyar miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy megvétóz minden olyan költségvetést, amely „az uniós kifizetéseket demokratikus követelményekhez köti”.