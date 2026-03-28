Brüsszelben már tudnak valamit: elkezdtek felkészülni a magyar választás utánra, Orbán Viktor most lehet a legerősebb – 1800 milliárd eurót blokkolhat új szövetségesével
Az EU 1,8 ezermilliárd eurós költségvetési tárgyalásai a magyar választáson múlnak – ezzel a címmel közöl vezető anyagot a Politico. Hozzá a brüsszelita lap tíz névtelenséget kérő uniós tisztviselővel és diplomatával beszélt, nevét adva csak Bóka János magyar európai ügyekért felelős miniszter és egy lengyel politikus nyilatkozott. A cikk többedszer megismétli a Politico információját, miszerint a brüsszeli folyosókon a magyar ellenzék győzelmét kívánják. Az április 12-i szavazás tétjéről a következőképp idézik egyik névtelen forrásukat: „A magyar választás fontosabb lesz, mint a francia voksolás.”
Az időrend:
- Magyarországon április 12-én tartanak törvényhozási választást,
- a francia voksolás szinte napra pontosan egy évre rá várható,
- az Európai Bizottság pedig még az idén szeretné keresztülnyomni az EU 1800 milliárd eurós hétéves költségvetését (MMF),
- hogy a tagországok még időben felkészülhessenek a 2028-as indulásra.
A bökkenő: Orbán Viktor magyar kormányfő nem hajlandó elfogadni a költségvetést, csak bizonyos feltételekkel, és mi van, ha megnyeri ezt a választást is? A lap forrásai mintha nem ismernék azt a változatot, hogy teljesítik a magyar feltételeket: azt fogalmazzák meg, hogy a megoldás, ha Orbán nem nyer.
Ha mégis, búcsút lehet mondani a költségvetés idei elfogadásának: hiszen a tagállamok egyhangú döntése kell hozzá. Aztán jön a francia választás, ami további csúszást hoz, ha az Orbán Viktorral szövetkezett Marine Le Pen és Jordan Bardella Nemzeti Tömörülése veszi át a hatalmat. És a körmükre ég a költségvetés. Az Ukrajnának okozandó izgalmakról ezúttal nem tesz említést a lap.
Nem sietünk, ha megnyerjük a választást, akkor biztosan nem látjuk szükségét annak, hogy 2026 végéig erőltessük az MFF-megállapodást
– idézik megerősítésül a magyar minisztert, Bóka Jánost.
A magyar választás és az EU-költségvetés: miből nem enged Orbán Viktor?
A Politico megfogalmazása: a magyar miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy megvétóz minden olyan költségvetést, amely „az uniós kifizetéseket demokratikus követelményekhez köti”.
Budapesti nézőpontból erősen másképpen fest a dolog. A magyarok – és korábban a lengyelek is – megtapasztalták, milyen az, ha mondvacsinált és soha el nem fogyó „jogállami” ürügyekkel – valójában politikai meghunyászkodás elvárásával – nekik járó hatalmas összegeket vesznek el tőlük.
Az új költségvetés szabályait úgy állapítanák meg, hogy Brüsszel tollvonással elvehessen pénzeket a renitensektől, mindössze találnia kell rá valamilyen ürügyet.
Ilyet pedig, ez immár kemény tapasztalat, mindig tudnak találni, amikor kell, amikor pedig nem, akkor nem találnak. Politikai ellenfeleid osztják a pénzedet, és megtagadják, ha nem engedelmeskedsz – ilyen önfeladó helyzetbe nem akar kerülni a magyarok érdekeiért konfliktusok vállalására is kész kormány. Ezért húzott vörös vonalat, amelyet a cikk forrásai szerint választási győzelme esetén Magyar Péter Tisza Pártja eltörölne.
Könnyen elképzelhető, hogy a jogállamiságról szóló vita nehezebbé válik, ha egy olyan kormány [Orbán Viktor vezetésével], amelynek a legtöbb problémája volt ezen a téren, hatalmon marad
– idézi a lap Jan Szyszkót, Lengyelország EU-alapokért felelős helyettes miniszterét. „Ez egyértelmű kockázat.”
A legtöbb európai kormány és bizottsági tisztségviselő magánbeszélgetésekben Magyar győzelmében reménykedik
– mondja ki a lap. Hozzáteszik: „Az évek során Orbán Brüsszelben afféle mumus lett a jogállamiság lebontása és az Oroszország elleni uniós szankciók akadályozása miatt az ukrajnai inváziót követően.”
A magyar kormányfő ellenfeleiről van szó fontos európai politikai játszmákban, beleértve a jelenleg Lengyelországot kormányzókat.
Csakis erkölcsről van szó, véletlenül sem hatalmi politikáról, zsarolásról és lefizetésről
Hasonló erkölcsi vehemenciát zúdít az asztalra két amerikai szenátor, Jeanne Shaheen és Thom Tillis, akik törvényjavaslatot kívánnak beterjeszteni pénzügyi szankciók kivetésére konkrétan meg nem nevezett magyar kormánytagok ellen.
Közülük Tillis republikánus, és nem deklaráltan Donald Trump elnök belső ellenzéke, de Ukrajna ügyében erős kritikusa. A szenátorok eleve nem titkolják, miért kell bosszút állni Orbán Viktoron és körén: azokat céloznák meg a büntetőintézkedésekkel, akik szerepet játszanak az orosz gáz és olaj vásárlásában, és blokkolják az Ukrajnának szánt pénzeket.
Maga Trump elnök is bevonható lenne e körbe, hiszen ő állította le az amerikai pénz áradatát Ukrajnába, és függesztette fel az orosz energia vásárlását akadályozó szankciókat Magyarország és Szlovákia számára.
A konkrét fejlemény azonban, hogy Orbán Viktor a két héttel ezelőtti EU-csúcson megakadályozta, hogy 24 EU-tag 90 milliárd eurós hitelt vegyen fel Ukrajna számára, amíg Kijev fel nem oldja a Közép-Európa köré vont olajblokádot.
Még ennél is sokkal nagyobb a tét, ha a Politico-cikk ezt nem is említi: Ukrajna majdnem akkora további összeg folyósítására kapott ígéretet Brüsszeltől, mint maga az egész hétéves uniós költségvetés.
Ezen a vonalon siklik ki a legnyilvánvalóbban a moralizálás, és ütközik ki a hatalmi politika az óceán mindkét oldalán. Demokráciára, jogállamra, korrupcióra hivatkozni Magyarországgal szemben, és eközben 90 milliárd eurót, majd 1500 milliárdot tenni a borítékba a végletekig korrupt, aranyvécés-aranykonvojos, gázvezeték-robbantó és választásokat sem tartó Ukrajnának. Szelíden szólva ellentmondás – ez tiszta.
Brüsszelben nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy egy Magyar vezette kormány helyreállítaná a jogállamiságot, ami lehetővé tenné a befagyasztott források felszabadítását – zárja a Politico, és ez is egyértelmű beszéd.
