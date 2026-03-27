Idén hamarabb lesz óraátállítás: ekkor kell átállítani az órákat, erre mindenkinek figyelnie kell

Az óraátállítás 2026-ban március 29-én, most vasárnap hajnalban lesz. Előre kell tekernünk az órát, ami azt jelenti, hogy amikor hajnali 2 óra lenne, hirtelen 3 lesz – vagyis egy órával kevesebbet alszunk. Elsőre nem tűnik nagy dolognak, de a testünk egészen máshogyan reagál rá, mint gondolnánk.

Az óra átállítása zavarokat okoz

A nyári időszámításra történő átállás 2026. március 29-én, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 2 óráról 3 órára ugrik az idő. Mivel egy órával kevesebbet alszunk, felborulhat a bioritmus és az alvásunk. Fáradtságot, ingerlékenységet, koncentrációs gondokat okozhat és továbbra sincs végleges döntés az óraátállítás eltörléséről.

Óraátállítás, 2026: mit tesz velünk?

Az emberi test nem az órához, hanem a fényhez igazodik. Van egy belső „időzítőnk”, amit cirkadián ritmusnak hívnak. Ez szabályozza az alvást, az ébredést, a hormonokat, sőt még a hangulatunkat is. Amikor egyik napról a másikra eltoljuk az időt, ez a rendszer hirtelen megzavarodik. Olyan, mintha egy mini jetlaget kapnánk, csak éppen nem utaztunk sehova – fogalmazott a Köpönyeg.

Sokan ilyenkor tapasztalják, hogy:

nehezebben alszanak el,

reggel fáradtabbak,

napközben ingerlékenyebbek,

romlik a koncentrációjuk.

És ami még érdekes: nemcsak az alvásunk borul meg, hanem a teljes napi ritmusunk. A testünk egyszerűen nem érti, miért kellene egy órával korábban működnie.

Az óraátállítás hatásait már rengeteg kutatás vizsgálta, és a kép elég egyértelmű: a hirtelen időeltolás rövid távon megviseli a szervezetet. A statisztikák szerint az átállítás utáni napokban nőhet a balesetek száma, gyakoribbak lehetnek a figyelmetlenségből adódó hibák, sőt, az érzékenyebbeknél fejfájás, vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Az alvásminőség romlása pedig dominóként hat: ha rosszul alszol, minden más is nehezebb lesz.

Akkor mégis miért szükséges az óraátállítás?

A kérdés elképesztően jogos. Már évek óta téma, hogy el kellene törölni az óraátállítást. Egyre több szakmai szervezet mondja azt, hogy a jelenlegi rendszer nem igazán szolgálja már azt a célt, amiért bevezették. A vita főleg arról szól, hogy ha megszűnne, akkor a nyári vagy a téli idő maradjon-e állandó. Egyelőre viszont nincs egységes döntés, így marad a megszokott óraátállítás tavasszal és ősszel.