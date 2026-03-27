időszámítás
2026
tavasz

Idén hamarabb lesz óraátállítás: ekkor kell átállítani az órákat, erre mindenkinek figyelnie kell

Megint itt van az a nap, amit mindenki ismer – és amit sokan egyáltalán nem szeretnek. Jön az óraátállítás 2026-ban is, és bár papíron csak egyetlen óráról van szó, a valóságban ennél jóval többet bolygat meg bennünk.
Csókási Annamária
2026.03.27, 16:51
Frissítve: 2026.03.27, 17:10

Az óraátállítás 2026-ban március 29-én, most vasárnap hajnalban lesz. Előre kell tekernünk az órát, ami azt jelenti, hogy amikor hajnali 2 óra lenne, hirtelen 3 lesz – vagyis egy órával kevesebbet alszunk. Elsőre nem tűnik nagy dolognak, de a testünk egészen máshogyan reagál rá, mint gondolnánk. 

Daylight-saving,Time,Summer, óra Time
Idén mindenkit meg fog lepni az óraátállítás / Fotó: SP-Photo / Shutterstock

Az óra átállítása zavarokat okoz

A nyári időszámításra történő átállás 2026. március 29-én, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 2 óráról 3 órára ugrik az idő. Mivel egy órával kevesebbet alszunk, felborulhat a bioritmus és az alvásunk. Fáradtságot, ingerlékenységet, koncentrációs gondokat okozhat és továbbra sincs végleges döntés az óraátállítás eltörléséről.

Óraátállítás, 2026: mit tesz velünk?

Az emberi test nem az órához, hanem a fényhez igazodik. Van egy belső „időzítőnk”, amit cirkadián ritmusnak hívnak. Ez szabályozza az alvást, az ébredést, a hormonokat, sőt még a hangulatunkat is. Amikor egyik napról a másikra eltoljuk az időt, ez a rendszer hirtelen megzavarodik. Olyan, mintha egy mini jetlaget kapnánk, csak éppen nem utaztunk sehova – fogalmazott a Köpönyeg.

Sokan ilyenkor tapasztalják, hogy:

  • nehezebben alszanak el,
  • reggel fáradtabbak,
  • napközben ingerlékenyebbek,
  • romlik a koncentrációjuk.

És ami még érdekes: nemcsak az alvásunk borul meg, hanem a teljes napi ritmusunk. A testünk egyszerűen nem érti, miért kellene egy órával korábban működnie. 

Az óraátállítás hatásait már rengeteg kutatás vizsgálta, és a kép elég egyértelmű: a hirtelen időeltolás rövid távon megviseli a szervezetet. A statisztikák szerint az átállítás utáni napokban nőhet a balesetek száma, gyakoribbak lehetnek a figyelmetlenségből adódó hibák, sőt, az érzékenyebbeknél fejfájás, vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet.  Az alvásminőség romlása pedig dominóként hat: ha rosszul alszol, minden más is nehezebb lesz.

Akkor mégis miért szükséges az óraátállítás?

A kérdés elképesztően jogos. Már évek óta téma, hogy el kellene törölni az óraátállítást. Egyre több szakmai szervezet mondja azt, hogy a jelenlegi rendszer nem igazán szolgálja már azt a célt, amiért bevezették. A vita főleg arról szól, hogy ha megszűnne, akkor a nyári vagy a téli idő maradjon-e állandó. Egyelőre viszont nincs egységes döntés, így marad a megszokott óraátállítás tavasszal és ősszel.

Azonban van pár tipp, hogy te is könnyebben átvészeld, egy kis tudatosság nagyon sokat segíthet. Ha már tudjuk, hogy jön, érdemes egy kicsit rákészülni. 

Próbálj meg már előtte pár nappal:

  • kicsit korábban lefeküdni,
  • este kerülni a képernyőt,
  • valahogy bepótolni az elmaradt órát,
  • reggel minél előbb kimenni a természetes fényre.

Ezek apróságok, de segítenek abban, hogy a tested gyorsabban alkalmazkodjon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu