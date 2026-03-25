Óraátállítás 2026: kihirdette a MÁV, hogyan változik a vonatok és a buszok menetrendje – itt a pontos lista
Az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasoljuk, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy weboldal utazási tervezőinek segítségével, melyek naprakész és pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet.
A MÁV közzétette az óraállításban érintett belföldi vonatokat
Budapest – Győr vonal:
- A Déli pályaudvarról Győrbe alapmenetrend szerint 1:25-kor induló S10-es vonat (4980) karbantartás miatt csak Kelenföldtől közlekedik. Az óraállítás miatt Szártól már a nyári időszámítás szerint, 60 perccel később közlekedik, így Győrbe 3:13 helyett 4:13-kor érkezik.
Budapest – Esztergom vonal:
- A Nyugati pályaudvarról Esztergomba 1:25-kor induló S72-es vonat (2080) az óraállítás miatt Pilisvörösvártól már a nyári időszámítás szerint közlekedik, így Esztergomba 2:36 helyett 3:37-kor érkezik.
- A Nyugati pályaudvarról Esztergomba 2:25-kor induló S72-es vonat (2020) az óraátállítás után, a nyári időszámítás szerint 3:02-kor indul.
Budapest – Székesfehérvár vonal:
- A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra alapmenetrend szerint 1:20-kor induló G44-es vonat (4780) karbantartás miatt csak Kelenföldtől közlekedik. Az óraállítás miatt Kápolnásnyéktől már a nyári időszámítás szerint, 60 perccel később közlekedik, így Székesfehérvárra 2:24 helyett 3:24-kor érkezik.
- A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra alapmenetrend szerint 2:40-kor induló G44-es vonat (4790) karbantartás miatt csak Kelenföldtől közlekedik, ahonnan, az óraállítás után, nyári időszámítás szerint 3:03-kor indul.
Siófok – Kaposvár vonal:
- A Tabról Kaposvárra 2:21-kor induló vonat (38319) egy órával korábban, a téli időszámítás szerint 1:21-kor indul. Somogymeggyesről a téli időszámítás szerint 1:45-kor indul tovább, azonban Karádra a nyári időszámítás szerint 3:02-kor érkezik meg.
Budapest – Pusztaszabolcs – Dunaújváros vonal:
- A Déli pályaudvarról Dunaújvárosba alapmenetrend szerint 0:50-kor induló S42-es vonat (4220) karbantartás miatt csak Kelenföldtől közlekedik. Az óraállítás miatt Kulcstól már a nyári időszámítás szerint, 60 perccel később közlekedik, így Dunaújvárosba 2:14 helyett 3:14-kor érkezik.
Budapest – Vác – Szob vonal:
- A Nyugati pályaudvarról Szobra 0:50-kor induló S70-es vonat (2310) az óraállítás miatt Zebegénytől már a nyári időszámítás szerint, 60 perces késéssel közlekedik, így Szobra 2:10 helyett 3:10-kor érkezik.
- A Nyugati pályaudvarról Vácra 1:50-kor induló S70-es vonat (2430) nem közlekedik.
- A Nyugati pályaudvarról Szobra 2:50-kor induló S70-es vonat (2330) a nyári időszámítás szerint, 3 órakor indul.
Budapest – Veresegyház – Vác vonal:
- A Nyugati pályaudvarról Vácra 2:05-kor induló S71-es vonat (2500) a nyári időszámítás szerint, 3:05-kor indul. Utasait Veresegyház és Vác között pótlóbusz szállítja karbantartás miatt.
- Budapest – Gödöllő vonal:
- A Keleti pályaudvarról Gödöllőre 1:55-kor induló S80-as vonat (3100) az óraállítás miatt Kőbánya felsőtől már a nyári időszámítás szerint, 60 perccel később közlekedik, így Gödöllőre 2:33 helyett 3:33-kor érkezik.
Budapest – Cegléd – Szolnok – Debrecen vonal:
- A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0:40-kor induló S50-es vonat (2610) az óraállítás miatt Ceglédtől már a nyári időszámítás szerint, 60 perccel később közlekedik, így Szolnokra 2:25 helyett 3:25-kor érkezik.
- A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 1:40-kor induló S50-es vonat (2620) nem közlekedik.
- A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe 2:35-kor induló személyvonat (6020) a nyári időszámítás szerint, 3 órakor indul, így Debrecenbe 5:58 helyett 6:23-kor érkezik.
- A Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 2:37-kor induló Cívis InterRégió (6009) a nyári időszámítás szerint, 3 órakor indul, így a Nyugati pályaudvarra 5:34 helyett 6:09-kor érkezik.
- A Szolnokról Ceglédre 4:36-kor induló S50-es vonat (2659) 23 perccel korábban, 4:13-kor indul, így Ceglédre 4:58 helyett 4:35-kor érkezik.
Zajta – Fehérgyarmat vonal:
- A Zajtáról Fehérgyarmatra 2:40-kor induló személyvonat (32419) egy órával korábban, a téli időszámítás szerint 1:40-kor indul. A téli időszámítás szerint indul Rozsályról 1:44-kor, Gacsályról 1:52-kor, azonban Jánkmajtis és Fehérgyarmat között már menetrendje szerint, a nyári időszámítás szerint közlekedik.
Budapest – Újszász – Szolnok vonal:
- A Keleti pályaudvarról Nagykátára 1:50-kor induló S60-as vonat (3612) az óraállítás miatt Rákostól már a nyári időszámítás szerint, 60 perccel később közlekedik, így Nagykátára 2:51 helyett 3:51-kor érkezik.
- A Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2:58-kor induló S60-as vonat (3319) a nyári időszámítás szerint, 3 órakor indul.
A TramTrain (vasútvillamos) változása:
- Nem közlekedik a Szegedről Hódmezővásárhelyre 2:05-kor és a Hódmezővásárhelyről Szegedre 2:09-kor induló vasútvillamos (33004, 33003).
A Budapest – Lajosmizse vonal:
- A Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra 2:39-kor induló S21-es vonat (2909) a nyári időszámítás szerint, 3 órakor indul, így a Nyugati pályaudvarra 4:39 helyett 5:00-kor érkezik.
Magyaroroszágon öt nemzetközi vonatot ér az óraállítás:
- Az Ungvárról induló, Kijev – Bécs között közvetlen kocsikat továbbító, menetrend szerint Szolnokra 3:57-kor érkező Ruthenia nemzetközi gyorsvonat (7) Záhonyig téli menetrend szerint közlekedik, Nyíregyháza és Debrecen állomásra várhatóan 60 perces, Szolnokra 40-50 perces késéssel érkezik.
- A Szolnokról induló, Bécs – Kijev közvetlen kocsikat továbbító, menetrend szerint Szolnokról 23:49-kor induló Ruthenia nemzetközi gyorsvonat (8) Nyíregyházáig téli menetrend szerint közlekedik, Záhonyba azonban már 60 perces késéssel érkezik, ahonnan Ukrajna felé várhatóan 60 perces késéssel közlekedik tovább.
- A Kijevből induló, menetrend szerint a Keletibe 6:00-kor érkező Transcarpathia nemzetközi gyorsvonat (9) Nyíregyházáig menetrend szerint közlekedik, Szolnokra 60 perces késéssel érkezik, azonban a Keleti pályaudvarra várhatóan csak 20 perccel később érkezik.
- A Kijevbe közlekedő Transcarpathia nemzetközi gyorsvonat (10) Debrecentől még téli időszámítás szerint indul, de Nyíregyházára már 60 perces késéssel érkezik és indul tovább, Kijevig várhatóan 60 perces késéssel közlekedik.
- A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EC-t (EC 346) az óraállítás Lőkösháza állomáson éri. A vonat Lőkösházáról a nyári időszámítás szerint 3:00-kor, 60 perces késéssel indul tovább.
- A Csapról (Chop) Záhonyba 6:04-kor induló személyvonat (641) nem közlekedik.