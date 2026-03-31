A 2020-as évek folyamán a magyar kormány teljesen átalakította a felsőoktatási intézményrendszer működését. Az átfogó reformok mellett egy új ösztöndíjprogram is indult, aminek segítségével a diákok a világ legjobb egyetemein tanulhatnak.

Sikerek évtizede a magyar felsőoktatásban: most kezdenek beérni a reformok

Átfogó felsőoktatási reform

A felsőoktatási intézményrendszer reformját három fogalom köré szervezték, melyek a szuverenitás, a teljesítmény és az innováció. A kormány valódi rendszerváltoztatást hajtott végre – fogalmazott Hankó Balázs, majd hozzáfűzte:

A nemzeti közösség forrásai csak akkor járnak egy egyetemi közösségnek, ha hallgatói, kutatói, oktatói és az általuk megválasztott vezetőik valós teljesítményt tesznek le az asztalra.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára azt mondta, a megújulás folyamata, bár nem volt zökkenőmentes, kétségtelenül kiváló eredményeket hozott. Varga-Bajusz szerint a tudományos és innovációs eredmények magukért beszélnek, továbbá látványosan nőtt a teljesítmény, valamint az autonómia kiteljesedése mellett a gazdasági kapcsolatok is erősödtek.

A díjazott egyetemek

2026-ban Hankó Balázs számos kategóriában adott át díjakat magyar egyetemek részére. Az év családbarát egyeteme a Miskolci Egyetem lett, az év karitatív egyeteme pedig a Szegedi Tudományegyetem. Az év sportegyeteme kategóriában a Debreceni Egyetemet, a fenntarthatóságért a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet díjazták. Az Év Egyeteme díjjal a sikeres felvételi kampányok kategóriában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet tüntették ki, a gyakorlatorientált egyetem kategóriában pedig az Óbudai Egyetemet kapott elismerést.

A hallgatói karrierépítő egyetem kategóriában a Debreceni Egyetem győzött, hallgatóbarát kategóriában pedig a Pannon Egyetem és a Széchenyi István Egyetem osztozott az első helyen. Az innovációért a Semmelweis Egyetemet tüntették ki, míg a kultúra egyeteme a Pécsi Tudományegyetem lett. A nemzetköziségért az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, a lelki egészségért pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet díjazták.