Nagy dobásra készül a Mol a NIS megvétele után: három országot csövezne be és kötne össze az olajvállalat – „olyan helyzetbe kerülünk, amilyenben még soha nem voltunk!"

Majdani szerzeménye fejlesztését tervezi a Mol, mégpedig annyira előrehaladott állapotban, hogy arról bejelentés is született. A százhalombattai finomítót és az újvidéki logisztikai központot kötné össze egy termékvezetékkel. Erről azokban a hírekben lehetett olvasni Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézve, amelyek szerint a Mol többségi hányadot vásárolna a szerbiai NIS társaságban. Vételi szándékát a lépéssel járó régióspozíció-erősödés és az ellátásbiztonság javulása miatt a magyar kormány is támogatja.

Termékvezeték létesülhet a pancsovai és a százhalombattai finomító között! / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

„Amint megszületik az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között, azonnal felvesszük a kapcsolatot az OFAC-kal (a NIS szankcióinak kérdésével kapcsolatban — a szerk.) Washingtonban, és reméljük, hogy egy gyorsított folyamat részeként engedélyt kapunk. Ami az ezzel kapcsolatos diplomáciai feladatokat illeti, ezen is dolgozunk Amerikával” – reagált Dubravka Dedovic Handanovic miniszterrel közösen tartott konferenciáján arra a kérdésre, hogy a Mol a NIS hány százalékos tulajdonlásában érdekelt.

A Mol előtt azáltal nyílt meg a szerbiai lehetőség, hogy kénytelen a NIS-ből kiszállni annak két – együtt 53,15 százalékot ellenőrző – orosz tulajdonosa. Távozásuk nélkül ugyanis ellehetetlenül a szerbiai társaság működése, azon keresztül pedig egész Szerbia saját olajtermék-ellátása a NIS-t sújtó amerikai szankció miatt. A szankció Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt született az orosz Gazprom és leányvállalata, a Gazpromnyefty ellen. Feloldásáig a NIS nem kaphat olajat, bár pillanatnyilag épp a tilalom ideiglenes felfüggesztésének napjai telnek.

Szijártó Péter egyébként azt is bejelentette, hogy az első nagy lépés a NIS megvásárlása felé 15 napon belül várható.

A Molnak Magyarországon belül Csepelen, Komáromban, Százhalombattán, Pécsett, Szajolon és Tiszaújvárosban van logisztikai telephelye, míg külföldön inkább logisztikai irodákat működtet. Szerbiai logisztikai Mol-érdekeltséget nem találtunk, a NIS pancsovai finomítója területén lévő lehet az első. Illetve bérelhet is a Mol logisztikai központot Újvidéken. Ott ugyanis a DP World üzemeltet egy multimodális logisztikai központot és kikötőt a Duna partján. A NIS-nek van Újvidéken egy tíz éve bezárt finomítója is, hosszabb távon azzal is lehetnek tervei a Molnak.