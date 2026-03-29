Szinte bármit lenyomnak most a benzinkutasok az autósok torkán – de van, ahol csak a külföldiek szenvedik meg

Március 10. óta kétféle árat tüntethetnek fel Magyarországon a benzinkutasok: a kormány által meghatározott védett árat és a döntően a csak a külföldiekkel fizetett piacit. Mivel az utóbbit most kevésbé figyeli a kormány, annak szintje akár az indokoltnál jobban is emelhető. Már csak azért is, mert az üzemanyag-forgalmazóknak nem kell arra figyelniük, hogy ne legyenek drágábbak a térségi országok kereskedőinél, ahogy arról a kormánnyal másfél éve megállapodtak. Mindenesetre a kutaknak most érdemes lehet emelni, mert így a töltőállomások behozhatnak valamit abból, amit a védett árakon veszítenek.

Az üzemanyag-ellátás a necces, nem az ár

Azt, hogy mekkora a kutasok áremelést lehetővé tévő mozgástere, meghatározza, hogy honnan, milyen áron és mennyi benzinhez és gázolajhoz jutnak. Ehhez érdemes felidézni, mi áll a kritikus magyarországi üzemanyag-helyzet mögött.

Mint látható, a fő baj a forráshiány:

az első pofon az volt, hogy január 27-én leállt a kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán,

a második az, hogy Horvátország nem engedi át az orosz olajat Magyarországra és Szlovákiába a területén,

a harmadik, hogy a Molnak szánt olaj horvátországi tranzitját érintő tesztek is akadoznak,

a kegyelemdöfés pedig az amerikai elnök által kirobbantott iráni konfliktus olajpiac-bénító hatása.

Vagyis nem egyszerűen üzemanyag-drágulásról van szó, az csak következmény. Mindazonáltal a Világgazdaság megkérdezte Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkárát, hogy a felsorolt körülmények is indokolják-e a magas hazai kútárakat, vagy a forgalmazók esetleg már kihasználják, hogy nyugodtan emelhetik a szabadáras termékeit árát, hiszen az úgysem érinti a magyarországi autósokat.

Az persze nyilvánvaló, hogy a kiskereskedők eleve nem tudják olcsóbban adni a gázolajat és a benzint a piacon, mint amennyiért a nagykereskedőktől – döntően a Moltól – vették.

Grád Ottó szerint nehéz a kérdést a helyén kezelni, mert más országokban is hoztak piacvédelmi intézkedéseket, ami korlátozza az európai árak reális összehasonlítását. Persze igaz, hogy a Mol által eladott szabadáras termékek ára valamennyire befolyásolja a kiskereskedők árait. De nem tudjuk, hogy a Mol mennyi szabadáras terméket tud a piacra juttatni. A társaság maga sem fér hozzá a kellő mennyiségű, nem orosz eredetű importhoz az Adria vezetéken, a hazai finomítója pedig még csökkentett kapacitással termel. Bár a lakosságnak szánt, védett áras benzin és gázolaj alapvetően az MSZKSZ készletéből származik, nem tudjuk, hogy azt a Mol mennyi saját termelésűvel egészíti ki.