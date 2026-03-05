Olaszország hadihajót küld Ciprus védelmére: itt az első hadművelet, amellyel Európa beszáll az Irán–Izrael–Amerika-konfliktusba

A tárcavezető közölte, hogy az olasz hadihajó a következő napokban csatlakozik a Ciprus védelmében elindított művelethez, amelyben Franciaország, Spanyolország és Lengyelország is részt vesz.

A római kormány azonnali segítséget nyújt a válsághelyzettől sújtott olasz vállalatoknak Cipruson / Fotó: Roy Issa / AFP

Ciprust Európában elsőként érte végzetes csapás

Ciprust több iráni dróntámadás érte az Irán elleni amerikai–izraeli hadművelet első napjaiban. Crosetto bejelentette még, hogy maximálisra emelték Olaszország légvédelmi és rakétaelhárító rendszerének készültségi szintjét. Szintén a parlamentben Antonio Tajani külügyminiszter közölte, hogy a római kormány azonnali segítséget nyújt a válsághelyzettől sújtott olasz vállalatoknak.

A brit védelmi minisztérium is bejelentette, hogy feltehetően dróntámadás ért egy brit légi támaszpontot Cipruson. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen biztonsági és geopolitikai kockázatokat jelent Ciprus számára a sziget stratégiai jelentőségű katonai bázisainak jelenléte.

A helyiek félnek a további dróntámadásoktól

„Nekem is a bázison van munkám, ahogy sokunknak Akrotiriben” – nyilatkozta a Guardiannak a 25 éves Michalis Georgiou, azon kevés helyiek egyike, akik kedden visszatértek a faluba. „Ami vasárnap történt, félelmetes volt. Aludtam, aztán meghallottam a szirénákat, és hirtelen már pakoltunk is a szüleimmel, hogy meneküljünk. Nem vagyok biztos benne, hogy maradni fogok. Ugyanez bármikor megismétlődhet, nem?” – tette hozzá a fiatal.

A mediterrán sziget déli részén található brit fennhatóságú terület mintegy 256 négyzetkilométert foglal el, a bázis szögesdrótos kerítése körül szántóföldekkel és antennákkal van tele a kilátás. A ciprusi öböl túloldalán Limasszol fekszik, a tengerparti város, amelyet az oroszok körében való népszerűsége miatt gyakran „a Földközi-tenger Moszkvájának” neveznek.

Kedden több száz ember gyűlt össze Limasszol tengerpartján, hogy tiltakozzon az Irán elleni amerikai–izraeli támadások ellen, és követelje a katonai létesítmények kivonását, amelyeket egyre többen tekintenek Ciprusra leselkedő veszélynek.