Háborúban debütálhat a Volkswagen, kiszuperált SUV-okkal és furgonokkal szolgálnák ki a fegyveres erőket

Idén is megrendezésre került Németország legnagyobb védelmi ipari kiállítása az Enforce Tac, amely az eszkalálódó háborús helyzet árnyékában nagyszámú érdeklődőt vonzott. A kiállítás február 23. és 25. között várta az érdeklődőket, ahol a Diederich Engineering Systems standja nagy feltűnést keltett.

Háborúba menne a német óriás: az MV.1 / Fotó: AF

A gépjárművek katonai célokra történő átalakításával foglalkozó cég standján két népszerű Volkswagen termék alapjaira épült jármű is megtekinthető volt.

A Volkswagen platformjait régóta használják a fegyveres erők, bár háborúban még nem jártak

Eddig a német autógyár termékeit járművek átalakítására specializálódott cégeken keresztül rendelhették meg a különböző fegyveres erők. Így jöhettek létre a kereskedelmi forgalomban nem kapható, katonai felszereléssel ellátott járművek, melyre jó példa a német hadseregnél rendszeresített, Volkswagen Transporter alapjaira épült “Widder”.

Az átalakítások célja, hogy a gazdaságos üzemeltetés előnyeit kiváló terepjáró képességekkel ötvözzék. A leggyakoribb változtatások közé tartozik a rádióberendezések és rejtett világítás felszerelése, ülések cseréje, valamint a fényezés módosítása.

A Volkswagen vezetése most szakítani gyakorlattal, és vizsgálja a saját gyártású katonai játművek gyártásának lehetőségét.

Régi-új üzem a katonai járműveknek

A Volkswagen osnabrücki, egykori Karmann gyárában hamarosan megszűnik a Porsche Boxster és Cayman, valamint a VW T-Roc Cabrio modellek gyártása, így az üzemnek új funkciót keres a vállalat vezetése.

Az üzem az elmúlt hónapokban több koncepcióterven dolgozott, amelyeket az Enforce Tac kiállításon mutatott be annak érdekében, hogy felmérje a piaci lehetőségeket és perspektívákat − nyilatkozta Christiane Engel, az osnabrücki gyár szóvívője Deutsche Presse-Agentur újságírójának.

A szóvívő arra is kitért, hogy a projekt jövője egyelőre bizonytalan és több lehetőséget vizsgálnak a telephely jövőbeni funkcióját illetően.

Az üzem felvásárlására korábban a német fegyvergyártó, a Rheinmetall is bejelentkezett.

Amit az új fejlesztésekről tudni érdemes

Az Enforce Tac kiállításon a Volkswagen két új járművet mutatott be, melyek az MV.1 és az MV.2 nevet kapták. A nyilatkozatok szerint a jövőben egy MV.3 elnevezésű modell is várható, ami a VW Transporter alapjaira épül majd.