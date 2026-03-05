Háborúban debütálhat a Volkswagen, kiszuperált SUV-okkal és furgonokkal szolgálnák ki a fegyveres erőket
Idén is megrendezésre került Németország legnagyobb védelmi ipari kiállítása az Enforce Tac, amely az eszkalálódó háborús helyzet árnyékában nagyszámú érdeklődőt vonzott. A kiállítás február 23. és 25. között várta az érdeklődőket, ahol a Diederich Engineering Systems standja nagy feltűnést keltett.
A gépjárművek katonai célokra történő átalakításával foglalkozó cég standján két népszerű Volkswagen termék alapjaira épült jármű is megtekinthető volt.
A Volkswagen platformjait régóta használják a fegyveres erők, bár háborúban még nem jártak
Eddig a német autógyár termékeit járművek átalakítására specializálódott cégeken keresztül rendelhették meg a különböző fegyveres erők. Így jöhettek létre a kereskedelmi forgalomban nem kapható, katonai felszereléssel ellátott járművek, melyre jó példa a német hadseregnél rendszeresített, Volkswagen Transporter alapjaira épült “Widder”.
Az átalakítások célja, hogy a gazdaságos üzemeltetés előnyeit kiváló terepjáró képességekkel ötvözzék. A leggyakoribb változtatások közé tartozik a rádióberendezések és rejtett világítás felszerelése, ülések cseréje, valamint a fényezés módosítása.
A Volkswagen vezetése most szakítani gyakorlattal, és vizsgálja a saját gyártású katonai játművek gyártásának lehetőségét.
Régi-új üzem a katonai járműveknek
A Volkswagen osnabrücki, egykori Karmann gyárában hamarosan megszűnik a Porsche Boxster és Cayman, valamint a VW T-Roc Cabrio modellek gyártása, így az üzemnek új funkciót keres a vállalat vezetése.
Az üzem az elmúlt hónapokban több koncepcióterven dolgozott, amelyeket az Enforce Tac kiállításon mutatott be annak érdekében, hogy felmérje a piaci lehetőségeket és perspektívákat − nyilatkozta Christiane Engel, az osnabrücki gyár szóvívője Deutsche Presse-Agentur újságírójának.
A szóvívő arra is kitért, hogy a projekt jövője egyelőre bizonytalan és több lehetőséget vizsgálnak a telephely jövőbeni funkcióját illetően.
Az üzem felvásárlására korábban a német fegyvergyártó, a Rheinmetall is bejelentkezett.
Amit az új fejlesztésekről tudni érdemes
Az Enforce Tac kiállításon a Volkswagen két új járművet mutatott be, melyek az MV.1 és az MV.2 nevet kapták. A nyilatkozatok szerint a jövőben egy MV.3 elnevezésű modell is várható, ami a VW Transporter alapjaira épül majd.
Míg az MV.1 az Amarok, addig az MV.2 a Crafter platformját használja.
Fontos, hogy ezek a járművek nem átalakított civil járművek, hanem kifejezetten katonai célokra fejlesztett modellek, ezért külön típusengedélyre lesz szükségük.
Az MV.1 egy olyan strapabíró speciális jármű, amely modulárisan alakítható különböző küldetési profilokhoz. A megoldás lényege, hogy a jármű rakfelületére különböző szállító modulok telepíthetők, melyek akár tábori körülmények között is egyszerűen cserélhetők.
Az MV.2 ezzel szemben merőben más igényeket hivatott kiszolgálni, és egy kvázi mobil műveleti műhelyként funkcionál. A jármű kialakításától függően használható parancsnoki központként, mobil egészségügyi egységként, drónműveleti központként, de képes egyszerű csapat, vagy teherszállító feladatok ellátására is.
Az MV.1 és MV.2 moduljai egymással teljesen kompatibilisek és szabadon cserélhetők.