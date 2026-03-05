Perceken múlott a tragédia a Közel-Keleten: katari vadászgépek hiúsították meg Irán brutális bombázását – a teljes amerikai légibázist letarolták volna
Az iráni konfliktus új szintre emelkedett csütörtökön, amikor katari vadászgépek lelőttek két iráni bombázót, melyek szinte percekre voltak attól, hogy elérjék a térség egyik legfontosabb amerikai katonai bázisát és egy kulcsfontosságú energia-infrastruktúrát. Az incidens nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is rendkívül jelentős, hiszen a célpontok között szerepelt a katari LNG-ipar egyik alapköve is.
A beszámolók szerint az iráni Forradalmi Gárda két szovjet gyártmányú Szu–24-es taktikai bombázót indított útnak hétfő reggel Katar irányába. A repülőgépek célpontjai között szerepelt a katari Al Udeid légibázis, ahol általában mintegy tízezer amerikai katona állomásozik, valamint a Ras Laffan gázfeldolgozó komplexum, amely a katari gazdaság egyik legfontosabb energiapillére – írja a CNN.
A műveletről tájékoztatott források szerint
a bombázók mindössze pár percre voltak a célpontjaiktól, amikor a katari légierő észlelte őket.
A gépeket vizuálisan is azonosították, és állítólag bombákat, valamint irányított fegyvereket szállítottak.
A katari légierő rádión figyelmeztette a közeledő repülőgépeket, ám válasz nem érkezett. A jelentések szerint az iráni gépek ekkor már mindössze mintegy 80 láb (körülbelül 24 méter) magasságban repültek, hogy elkerüljék a radarokat.
A helyzet gyorsan eszkalálódott: a katari légierő egy Boeing F-15QA vadászgépet küldött a bombázók elfogására. A források szerint rövid légi harc bontakozott ki, amelynek végén a katari gép lelőtte mindkét iráni repülőgépet. A bombázók Katar felségvizeibe zuhantak. A katari külügyminisztérium szóvivője, Majed al-Ansari később közölte, hogy megkezdték a lezuhant repülőgépek személyzetének keresését. Az eset történelmi jelentőségű a katari légierő számára:
ez volt az első alkalom, hogy Katar légi harcban lelőtt egy ellenséges repülőgépet.
Az eseményt az Egyesült Államok katonai vezetése is megerősítette. A Pentagonban tartott sajtótájékoztatón Dan Caine amerikai tábornok arról beszélt, hogy katari vadászgépek lelőttek két iráni bombázót, amelyek úton voltak célpontjuk felé.
Az iráni megtorlás új szintre lépett
Irán a napokban nagyszabású megtorlóakciót indított a térségben az amerikai és izraeli légicsapások után. Az első támadási hullámban meghalt Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei, miután csapás érte teheráni rezidenciáját. Azóta a térség arab államai több száz iráni ballisztikus rakéta és drón célpontjává váltak. Regionális kormányok adatai szerint Irán több mint 400 rakétát és ezer drónt indított a Perzsa-öböl térségében fekvő országok ellen.
Irán eddig jellemzően rakétákkal és pilóta nélküli eszközökkel támadott:
a katari légtérben lelőtt bombázók voltak azt elsők a jelenlegi konfliktusban, amikor Irán pilótás harci repülőgépeket vetett be egy szomszédos ország ellen.
A katari miniszterelnök, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telefonbeszélgetésben az iráni külügyminiszterrel eszkalációs lépésnek nevezte a történteket. Szerinte az incidens azt mutatja, hogy Irán nem a feszültség csökkentésére törekszik, hanem arra, hogy a konfliktust a régió többi országára is kiterjessze.
Irán ünnepel: szétlőttek egy óriási tankhajót a tengeren, ömlik az olaj a vízbe
A közel-keleti konfliktus eközben a tengeren is új szintre lépett: nagy erejű robbanás történt egy olajszállító tankerhajón Kuvait közelében, ami miatt nyersolaj ömlik a Perzsa-öböl vizébe. A brit tengerbiztonsági hatóság szerint a hajó a kuvaiti Mubarak Al Kabir Port közelében horgonyzott, amikor a detonáció történt, majd egy kisebb hajót láttak, amely elhagyta a környéket. A jelentések szerint
az érintett tanker a Sonangol Namibe lehetett, melyből az incidens után olaj szivárog a tengerbe.
Az eset egy szélesebb támadássorozat része lehet: az elmúlt 24 órában több kereskedelmi hajót is értek támadások az öböl térségében, ami tovább növeli a globális energiaszállítás kockázatait.