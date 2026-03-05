Deviza
EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81% EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 327,3 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 668,79 +0,21% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 599,17 +0,55% BUX125 327,3 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 668,79 +0,21% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 599,17 +0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
bombázás
Katar
légibázis
Irán
légierő

Perceken múlott a tragédia a Közel-Keleten: katari vadászgépek hiúsították meg Irán brutális bombázását – a teljes amerikai légibázist letarolták volna

Drámai fordulatot vett a közel-keleti konfliktus, amikor a térségben újabb katonai incidens történt. A katari vadászgépek percekkel azelőtt lőtték le a két iráni bombázót, hogy azok elérhették volna célpontjaikat Katar felett. A beszámolók szerint az amerikai Al Udeid légibázis és a világ egyik legfontosabb LNG-központja is a célpontok között szerepelt.
VG
2026.03.05, 13:56
Frissítve: 2026.03.05, 14:27

Az iráni konfliktus új szintre emelkedett csütörtökön, amikor katari vadászgépek lelőttek két iráni bombázót, melyek szinte percekre voltak attól, hogy elérjék a térség egyik legfontosabb amerikai katonai bázisát és egy kulcsfontosságú energia-infrastruktúrát. Az incidens nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is rendkívül jelentős, hiszen a célpontok között szerepelt a katari LNG-ipar egyik alapköve is.

Perceken múlott a tragédia a Közel-Keleten: katari vadászgépek hiúsították meg Irán brutális bombázását
Perceken múlott a tragédia a Közel-Keleten: katari vadászgépek hiúsították meg Irán brutális bombázását / Fotó: NurPhoto via AFP

A beszámolók szerint az iráni Forradalmi Gárda két szovjet gyártmányú Szu–24-es taktikai bombázót indított útnak hétfő reggel Katar irányába. A repülőgépek célpontjai között szerepelt a katari Al Udeid légibázis, ahol általában mintegy tízezer amerikai katona állomásozik, valamint a Ras Laffan gázfeldolgozó komplexum, amely a katari gazdaság egyik legfontosabb energiapillére – írja a CNN.

A műveletről tájékoztatott források szerint 

a bombázók mindössze pár percre voltak a célpontjaiktól, amikor a katari légierő észlelte őket. 

A gépeket vizuálisan is azonosították, és állítólag bombákat, valamint irányított fegyvereket szállítottak.

A katari légierő rádión figyelmeztette a közeledő repülőgépeket, ám válasz nem érkezett. A jelentések szerint az iráni gépek ekkor már mindössze mintegy 80 láb (körülbelül 24 méter) magasságban repültek, hogy elkerüljék a radarokat.

A helyzet gyorsan eszkalálódott: a katari légierő egy Boeing F-15QA vadászgépet küldött a bombázók elfogására. A források szerint rövid légi harc bontakozott ki, amelynek végén a katari gép lelőtte mindkét iráni repülőgépet. A bombázók Katar felségvizeibe zuhantak. A katari külügyminisztérium szóvivője, Majed al-Ansari később közölte, hogy megkezdték a lezuhant repülőgépek személyzetének keresését. Az eset történelmi jelentőségű a katari légierő számára: 

ez volt az első alkalom, hogy Katar légi harcban lelőtt egy ellenséges repülőgépet.

Az eseményt az Egyesült Államok katonai vezetése is megerősítette. A Pentagonban tartott sajtótájékoztatón Dan Caine amerikai tábornok arról beszélt, hogy katari vadászgépek lelőttek két iráni bombázót, amelyek úton voltak célpontjuk felé.

Az iráni megtorlás új szintre lépett

Irán a napokban nagyszabású megtorlóakciót indított a térségben az amerikai és izraeli légicsapások után. Az első támadási hullámban meghalt Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei, miután csapás érte teheráni rezidenciáját. Azóta a térség arab államai több száz iráni ballisztikus rakéta és drón célpontjává váltak. Regionális kormányok adatai szerint Irán több mint 400 rakétát és ezer drónt indított a Perzsa-öböl térségében fekvő országok ellen.

Irán eddig jellemzően rakétákkal és pilóta nélküli eszközökkel támadott: 

a katari légtérben lelőtt bombázók voltak azt elsők a jelenlegi konfliktusban, amikor Irán pilótás harci repülőgépeket vetett be egy szomszédos ország ellen.

A katari miniszterelnök, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telefonbeszélgetésben az iráni külügyminiszterrel eszkalációs lépésnek nevezte a történteket. Szerinte az incidens azt mutatja, hogy Irán nem a feszültség csökkentésére törekszik, hanem arra, hogy a konfliktust a régió többi országára is kiterjessze.

Irán ünnepel: szétlőttek egy óriási tankhajót a tengeren, ömlik az olaj a vízbe

A közel-keleti konfliktus eközben a tengeren is új szintre lépett: nagy erejű robbanás történt egy olajszállító tankerhajón Kuvait közelében, ami miatt nyersolaj ömlik a Perzsa-öböl vizébe. A brit tengerbiztonsági hatóság szerint a hajó a kuvaiti Mubarak Al Kabir Port közelében horgonyzott, amikor a detonáció történt, majd egy kisebb hajót láttak, amely elhagyta a környéket. A jelentések szerint

az érintett tanker a Sonangol Namibe lehetett, melyből az incidens után olaj szivárog a tengerbe.

Az eset egy szélesebb támadássorozat része lehet: az elmúlt 24 órában több kereskedelmi hajót is értek támadások az öböl térségében, ami tovább növeli a globális energiaszállítás kockázatait.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu