Perceken múlott a tragédia a Közel-Keleten: katari vadászgépek hiúsították meg Irán brutális bombázását – a teljes amerikai légibázist letarolták volna

Az iráni konfliktus új szintre emelkedett csütörtökön, amikor katari vadászgépek lelőttek két iráni bombázót, melyek szinte percekre voltak attól, hogy elérjék a térség egyik legfontosabb amerikai katonai bázisát és egy kulcsfontosságú energia-infrastruktúrát. Az incidens nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is rendkívül jelentős, hiszen a célpontok között szerepelt a katari LNG-ipar egyik alapköve is.

Perceken múlott a tragédia a Közel-Keleten: katari vadászgépek hiúsították meg Irán brutális bombázását / Fotó: NurPhoto via AFP

A beszámolók szerint az iráni Forradalmi Gárda két szovjet gyártmányú Szu–24-es taktikai bombázót indított útnak hétfő reggel Katar irányába. A repülőgépek célpontjai között szerepelt a katari Al Udeid légibázis, ahol általában mintegy tízezer amerikai katona állomásozik, valamint a Ras Laffan gázfeldolgozó komplexum, amely a katari gazdaság egyik legfontosabb energiapillére – írja a CNN.

A műveletről tájékoztatott források szerint

a bombázók mindössze pár percre voltak a célpontjaiktól, amikor a katari légierő észlelte őket.

A gépeket vizuálisan is azonosították, és állítólag bombákat, valamint irányított fegyvereket szállítottak.

A katari légierő rádión figyelmeztette a közeledő repülőgépeket, ám válasz nem érkezett. A jelentések szerint az iráni gépek ekkor már mindössze mintegy 80 láb (körülbelül 24 méter) magasságban repültek, hogy elkerüljék a radarokat.

A helyzet gyorsan eszkalálódott: a katari légierő egy Boeing F-15QA vadászgépet küldött a bombázók elfogására. A források szerint rövid légi harc bontakozott ki, amelynek végén a katari gép lelőtte mindkét iráni repülőgépet. A bombázók Katar felségvizeibe zuhantak. A katari külügyminisztérium szóvivője, Majed al-Ansari később közölte, hogy megkezdték a lezuhant repülőgépek személyzetének keresését. Az eset történelmi jelentőségű a katari légierő számára:

ez volt az első alkalom, hogy Katar légi harcban lelőtt egy ellenséges repülőgépet.

Az eseményt az Egyesült Államok katonai vezetése is megerősítette. A Pentagonban tartott sajtótájékoztatón Dan Caine amerikai tábornok arról beszélt, hogy katari vadászgépek lelőttek két iráni bombázót, amelyek úton voltak célpontjuk felé.