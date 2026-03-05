Debreceni BMW: elindult az európai kikötők felé az első készautó-szállítmány, több ezer kamiont váltanak ki a PSP Rail szerelvényei

Komoly jelentőségű együttműködés veszi kezdetét a magyar járműiparban. Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A projekt a közúti szállítással szemben vasúti megoldásra épít, amely érdemben mérsékli az ökológiai lábnyomot.

A BMW debreceni gyárból induló vasúti szerelvények európai kikötőkön át a világ számos piacára jutnak el / Fotó: Joó István / Facebook

A több tízmillió eurós árbevételt generáló, 2031-ig szóló szerződés keretében a cégcsoport rendszeres készautó-szállítást biztosít vasúton európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába.

A márciusban induló operáció első ütemében a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail nagy volumenű készautó-szállítást végez vasúton a BMW Csoport számára. A projekt lépcsőzetes felfutással számol: 2027-től kezdődően a vasúti kiszolgálás tovább bővül, miközben a kiszolgált relációk több európai stratégiai tengeri terminált is lefednek.

„Ez a megbízás nemcsak a Waberer’s Csoport vasútlogisztikai kompetenciájának elismerése, hanem a magyar logisztikai szektor nemzetközi sikere is. A projekt tökéletesen illeszkedik hosszú távú stratégiánkba, melynek központi eleme a környezetbarát, intermodális megoldások térnyerése. Azzal, hogy a közúti szállítás helyett a vasutat részesítjük előnyben, jelentősen csökkentjük a szállítás ökológiai lábnyomát, támogatva ezzel partnereink és saját fenntarthatósági céljainkat is” – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.

Nagy volumen, alacsony kibocsátás

A komplex logisztikai feladatot a Waberer’s Csoport a legmodernebb technológiai háttérrel valósítja meg. A szállítmányozás operatív lebonyolításáért a cégcsoport vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail felel és a csoport a projekt érdekében jelentős kapacitásbővítést hajtott végre.

Speciális eszközpark: 110 darab új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba, amelyek a legmodernebb biztonsági és rögzítési technológiával rendelkeznek.

Környezetbarát vontatás: A szállítást a legmodernebb Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik, garantálva a hatékonyságot és az alacsony károsanyag-kibocsátást a teljes európai útvonalon.

ESG fókusz: Megfelelés a legszigorúbb uniós elvárásoknak

A projekt kiemelt jelentőséggel bír a fenntarthatóság szempontjából, és teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió Zöld Megállapodásának (Green Deal) irányelveivel, amelyek a szállítási volumenek közútról vasútra történő átterelését szorgalmazzák. A debreceni BMW gyár termelésének vasúti kiszolgálása évente több ezer kamiont vált ki a közutakról, drasztikusan csökkentve ezzel a szén-dioxid-kibocsátást.