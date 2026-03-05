Deviza
EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81% EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 597,92 +0,5% BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 597,92 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
járműipar
gyár
BMW

Debreceni BMW: elindult az európai kikötők felé az első készautó-szállítmány, több ezer kamiont váltanak ki a PSP Rail szerelvényei

A BMW debreceni gyárából elindult az első vasúti szerelvény, amely kész autókat szállít európai kikötőkbe a Waberer’s PSP Rail üzemeltetésében. A 2031-ig tartó, több tízmillió eurós szerződés keretében a vasúti szállítás évente több ezer kamiont vált ki az utakról.
VG
2026.03.05, 14:00
Frissítve: 2026.03.05, 14:01

Komoly jelentőségű együttműködés veszi kezdetét a magyar járműiparban. Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A projekt a közúti szállítással szemben vasúti megoldásra épít, amely érdemben mérsékli az ökológiai lábnyomot.

BMW-gyár, Debrecen BMW Debrecen: elindult az első vasúti készautó-szállító szerelvény – Waberer’s PSP Rail nyerte a több tízmillió eurós szerződést
A BMW debreceni gyárból induló vasúti szerelvények európai kikötőkön át a világ számos piacára jutnak el / Fotó: Joó István / Facebook

A több tízmillió eurós árbevételt generáló, 2031-ig szóló szerződés keretében a cégcsoport rendszeres készautó-szállítást biztosít vasúton európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába.

A márciusban induló operáció első ütemében a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail nagy volumenű készautó-szállítást végez vasúton a BMW Csoport számára. A projekt lépcsőzetes felfutással számol: 2027-től kezdődően a vasúti kiszolgálás tovább bővül, miközben a kiszolgált relációk több európai stratégiai tengeri terminált is lefednek.

„Ez a megbízás nemcsak a Waberer’s Csoport vasútlogisztikai kompetenciájának elismerése, hanem a magyar logisztikai szektor nemzetközi sikere is. A projekt tökéletesen illeszkedik hosszú távú stratégiánkba, melynek központi eleme a környezetbarát, intermodális megoldások térnyerése. Azzal, hogy a közúti szállítás helyett a vasutat részesítjük előnyben, jelentősen csökkentjük a szállítás ökológiai lábnyomát, támogatva ezzel partnereink és saját fenntarthatósági céljainkat is” – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.

Nagy volumen, alacsony kibocsátás

A komplex logisztikai feladatot a Waberer’s Csoport a legmodernebb technológiai háttérrel valósítja meg. A szállítmányozás operatív lebonyolításáért a cégcsoport vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail felel és a csoport a projekt érdekében jelentős kapacitásbővítést hajtott végre.

  • Speciális eszközpark: 110 darab új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba, amelyek a legmodernebb biztonsági és rögzítési technológiával rendelkeznek.
  • Környezetbarát vontatás: A szállítást a legmodernebb Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik, garantálva a hatékonyságot és az alacsony károsanyag-kibocsátást a teljes európai útvonalon.
  • ESG fókusz: Megfelelés a legszigorúbb uniós elvárásoknak

A projekt kiemelt jelentőséggel bír a fenntarthatóság szempontjából, és teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió Zöld Megállapodásának (Green Deal) irányelveivel, amelyek a szállítási volumenek közútról vasútra történő átterelését szorgalmazzák. A debreceni BMW gyár termelésének vasúti kiszolgálása évente több ezer kamiont vált ki a közutakról, drasztikusan csökkentve ezzel a szén-dioxid-kibocsátást. 

Indulnak a BMW-k  az európai kikötőkbe Fotó: Waberers

A villamos vontatás dominanciája az európai viszonylaton tovább erősíti a projekt ESG profilját, demonstrálva a résztvevő felek elkötelezettségét a klímasemleges logisztika iránt.

A 2024-ben elnyert tender közel másfél éves előkészítő munka eredménye, amelyet intenzív tervezési, beszerzési és infrastrukturális fejlesztési fázis előzött meg. A szerződés komplexitása és stratégiai jelentősége a vasútlogisztikai üzletág jelentős kapacitásbővítését és szervezeti megerősítését tette szükségessé.

Hajdú-Biharban érik a csoda: országos horderejű lehet a BMW-hatás – széttépik az autógyártót, mindenki a Neue Klasse iX3-at akarja

Várakozások szerint a BMW-hatás 2026-ban, de még inkább 2027-ben fogja látványosan felpörgetni Hajdú-Bihar vármegye már tavaly is figyelemre méltó ipari teljesítményét. A pesszimistábbak a nagy ugrást csak 2027-re várják – leginkább azért, mert a debreceni beszállítók egy része csak akkor indítja majd el a tömegtermelést – az optimistábbak viszont már idén a tavalyi 11 százalék fölötti volumenbővülést is jócskán meghaladó növekedéssel számolnak a BMW-hatásnak köszönhetően.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu