Totál elszállnának az üzemanyagárak, ha a Tisza kivezetné a védett árakat – Orbán Viktor megdöbbent a piaci árakon

Újfent kiderült, hogy a kormány beavatkozása nélkül teljesen elszállnának az üzemanyagárak, és a magyaroknak mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk. Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-videójában tudatta, hogy mától újabb üzemanyagár-emelkedés lépet életbe: a védett árak nélkül a benzin 694 forint, a dízel 784 forint lenne literenként – ez a „tiszás ár”, mondta a kormányfő.

Üzemanyagárak: ennyit lehet spórolni a védett árral

Orbán Viktor legújabb videójában egy Mol benzinkúton mutatta meg, mik a március 31-ei piaci üzemanyagárak. „33 litert tankoltam, fizetnem kellene 25 864 forintot. (...) Védett árral spóroltam 5575 forintot” – derült ki a kasszánál. „784 forint per liter. Ez a piaci ár, tiszás ár” – tette hozzá a miniszterelnök, és így a 33 liter dízel 20 289 forintra jött ki.

A rezsi sem lenne biztonságban a Tisza energiaátállási programjától

Nem csak az üzemanyagárak nőnének: a Tiszának tulajdonított energiaátállási program miatt hozzávetőlegesen havi 145 ezer forinttal nőne meg egy átlagos magyar háztartás rezsi- és benzinköltsége, továbbá a megtakarítással rendelkező családoktól még közel havi 17 ezer forintot vonna el a tervezett energiaadó háztartásonként – közölte korábban az Alapjogokért Központ. A közlemény szerint a nyilvánosságra került energiaátállási terv több ponton súlyos, a magyar háztartásokra drámain nagy ársokkot rakó intézkedést tervez.

A javaslatcsomag

az orosz energiaforrásoktól való leválást,

a hatósági árszabályozás megszüntetését,

valamint a hazai szereplők piaci előnyeinek csökkentését irányozza elő.

Az Alapjogokért Központ szerint ezek a lépések összhangban állnak az Európai Bizottság korábbi ajánlásaival és az ukrán kormány energiapolitikai törekvéseivel. A közlemény arra is kitér, hogy a változások közvetett hatásokkal is járhatnak, például az infláció növekedésével, amely szélesebb körben emelheti az árakat a gazdaság különböző területein.

Kimondta a szakértő: a Tisza Párt energiatervének semmi köze a gazdasági racionalitáshoz

Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint egy esetleges Tisza-kormány gyorsan megszüntetné az orosz energiafüggőséget, kivezetné a rezsicsökkentést és új lakossági terheket vezetne be. A tervek alapján az energiaárak akár a duplájukra nőhetnek, a benzin ára pedig meghaladhatja az 1000 forintot, miközben egy új, 1-1,5 százalékos energiafüggetlenségi adó évente 240-360 milliárd forintot vonna el a megtakarításokból.