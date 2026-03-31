Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Totál elszállnának az üzemanyagárak, ha a Tisza kivezetné a védett árakat – Orbán Viktor megdöbbent a piaci árakon

Orbán Viktor saját tankolásával bizonyította, hogy újra feljebb szökött a benzin és a dízel piaci ára. Az új üzemanyagárak szerint a a benzin 694 forint, a dízel 784 forint lenne literenként a védett ár nélkül.
VG
2026.03.31, 10:50
Frissítve: 2026.03.31, 11:51

Újfent kiderült, hogy a kormány beavatkozása nélkül teljesen elszállnának az üzemanyagárak, és a magyaroknak mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk. Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-videójában tudatta, hogy mától újabb üzemanyagár-emelkedés lépet életbe: a védett árak nélkül a benzin 694 forint, a dízel 784 forint lenne literenként – ez a „tiszás ár”, mondta a kormányfő.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Üzemanyagárak: ennyit lehet spórolni a védett árral

Orbán Viktor legújabb videójában egy Mol benzinkúton mutatta meg, mik a március 31-ei piaci üzemanyagárak. „33 litert tankoltam, fizetnem kellene 25 864 forintot. (...) Védett árral spóroltam 5575 forintot” – derült ki a kasszánál. „784 forint per liter. Ez a piaci ár, tiszás ár” – tette hozzá a miniszterelnök, és így a 33 liter dízel 20 289 forintra jött ki.

A rezsi sem lenne biztonságban a Tisza energiaátállási programjától

Nem csak az üzemanyagárak nőnének: a Tiszának tulajdonított energiaátállási program miatt hozzávetőlegesen havi 145 ezer forinttal nőne meg egy átlagos magyar háztartás rezsi- és benzinköltsége, továbbá a megtakarítással rendelkező családoktól még közel havi 17 ezer forintot vonna el a tervezett energiaadó háztartásonként – közölte korábban az Alapjogokért Központ. A közlemény szerint a nyilvánosságra került energiaátállási terv több ponton súlyos, a magyar háztartásokra drámain nagy ársokkot rakó intézkedést tervez.

A  javaslatcsomag 

  • az orosz energiaforrásoktól való leválást, 
  • a hatósági árszabályozás megszüntetését, 
  • valamint a hazai szereplők piaci előnyeinek csökkentését irányozza elő. 

Az Alapjogokért Központ szerint ezek a lépések összhangban állnak az Európai Bizottság korábbi ajánlásaival és az ukrán kormány energiapolitikai törekvéseivel. A közlemény arra is kitér, hogy a változások közvetett hatásokkal is járhatnak, például az infláció növekedésével, amely szélesebb körben emelheti az árakat a gazdaság különböző területein.

Kimondta a szakértő: a Tisza Párt energiatervének semmi köze a gazdasági racionalitáshoz

Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint egy esetleges Tisza-kormány gyorsan megszüntetné az orosz energiafüggőséget, kivezetné a rezsicsökkentést és új lakossági terheket vezetne be. A tervek alapján az energiaárak akár a duplájukra nőhetnek, a benzin ára pedig meghaladhatja az 1000 forintot, miközben egy új, 1-1,5 százalékos energiafüggetlenségi adó évente 240-360 milliárd forintot vonna el a megtakarításokból. 

A szakértők szerint 

az árszabályozások hatásait gyakran túlbecsülik, és a magasabb árak nem feltétlenül javítják a hatékonyságot, viszont csökkentik a lakossági fogyasztást. 

Az orosz energiahordozókról való teljes leválás földrajzi és gazdasági okokból is nehézkes, ráadásul drágább és bizonytalanabb ellátást eredményezhet. A kritikusok úgy látják, a tervek költségeit döntően a háztartások viselnék, miközben a hosszú távú előnyök nem egyértelműek. A kiszivárgott anyag politikai reakciókat is kiváltott, a kormányoldal jelentős áremelkedést és gazdasági kockázatokat vetít előre.

Energiabiztonság

Google News Világgazdaság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
