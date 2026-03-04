Deviza
Rendkívüli

Ennyi volt, betelt a pohár: feljelenti a Mol a szlovákokkal a Janafot az Európai Bizottságnál – kőkemény váddal él az olajtársaság

Budapest-Belgrád: szóba sem kerültek Traxxok a gyorsvasúton, de így is megkapják a nélkülözhetetlen ETCS-t – cáfolja a MÁV az ellenzéki vádakat

Vonatbefolyásoló rendszer nélkül nem közlekedhetnek a tehervonatok az egyébként megengedett maximális sebességgel. Márpedig nem lesz ilyen a MÁV Traxx márkájú mozdonyain Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint. A Világgazdaság a MÁV-hoz fordult, hogy képet kapjon a kialakult helyzetről. A vasúttársaság cáfolja a képviselő állításait.
VG
2026.03.04, 11:53
Frissítve: 2026.03.04, 12:17

Baj lehet a teherforgalomnak a napokban átadott Budapest–Belgrád vonalon Hadházy Ákos független parlementi képviselő szerint, aki egy friss kormányrendeletre hivatkozva azt írja, hogy mégsem szerelhetők fel a MÁV saját, korszerű mozdonyai – tíz Taurus és 25 Traxx – ETCS vonatbefolyásoló rendszerrel. Emiatt majd lassabban haladhatnak.

Márpedig a kelebiai vonalon csak ilyen típusú berendezések lesznek, ráadásul ETCS híján ezek a mozdonyok Ausztriába sem járhatnak majd át. „A projektből körülbelül egymilliárdot az EU fizetett volna, a támogatási szerződést már meg is kötöttük, most az előleget is visszafizetjük” – tájékoztat a képviselő. 

A Világgazdaság megkérdezte az állami vasúttársaságot: mi lesz most a Traxxokkal, mennyivel kell majd cammogniuk?

Lesz pénz a Traxx rendszerére, csak más forrásból

„Cáfoljuk képviselő úr értesülését, amely valószínűleg tévedésen alapul” – állt a lapunkhoz eljuttatott válaszban. A Traxxok ugyanis fel lesznek szerelve ETCS-szel. 

A kormányhatározat nem ezen változtat, hanem a finanszírozás módján.

A MÁV közölte továbbá, hogy a vonatbefolyásoló berendezéseket más forrásból ugyan, de beszerzi és felszereli. A Traxxok egyébként szóba sem jöttek a Budapest–Belgrád vonatkozásában, hiszen megvan a dolguk másutt: InterCity-vonatokat húznak például Szegedre és a Balatonra. „A BuBén jó időben és ködben is 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek majd a vonatok” – tette még hozzá a MÁV. Azt egyelőre nem tudtuk meg, hogy mikor és milyen forrásból érkezik majd az ETCS.

A vitás kormányhatározat egyébként a következő a Magyar Közlönyben olvashatók szerint:

  • A kormány egyetért a  „2 db vontatójármű felszerelése ETCS vonatbefolyásoló berendezéssel – prototípus” tárgyú, 23-HU-TC-MAV-START LOCO ETCS számon megkötött Támogatási Megállapodás felmondásával, valamint a fel nem használt előleg visszafizetésével.
  • A Kormány visszavonja a  Magyarország projektjavaslatainak az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 harmadik körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF-projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról szóló 1321/2024. (X. 24.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát.

Jó lenne néhány új mozdony

Hadházy Ákos nehezményezte továbbá, hogy a MÁV majd „méregdrágán bérelt”, korszerű Vectronokat küld 160 kilométeres sebességgel a kelebiai vonalra, a FLIRT motorvonatok mellett, ha majd meglesz az engedélyük. A MÁV 35 saját, nem új, de meg mindig korszerű mozdonya szerinte ezentúl is csak a magyar vonatbefolyásoló rendszer jeleit ismeri majd fel. Felidézi továbbá, hogy Lázár János azzal kezdte a miniszterségét, hogy egy tollvonással kihúzta 100 új mozdony megvásárlását. (A képviselő arról a 115 mozdonyról ír, amelynek a vásárlásáról a MÁV 2022-ben írt alá keretmegállapodást.)

A Budapest–Belgrád vonalon indított teherszállítással kapcsolatban korábban felmerült kritikákra a napokban már reagált az Építési és Közlekedési Minisztérium. 

 

