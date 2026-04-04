Turbó sebességre kapcsol a 4iG nemzetközi terjeszkedése: kulcsiparágakban nyílik új lehetőség - meglepő helyen tárgyalt Jászai Gellért
Jászai Gellért, a 4iG Group elnök-vezérigazgatója Taskentben tárgyalt Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettessel a kétoldalú gazdasági és technológiai kapcsolatok bővítéséről.
A tárgyalások középpontjában a távközlési és digitális infrastruktúra fejlesztése állt. A felek áttekintették, milyen irányokban lehet bővíteni az együttműködést, különösen az innovatív technológiai megoldások és az IT-fejlesztések területén. A megbeszélések során hangsúlyt kaptak azok a projektek, amelyek a digitális gazdaság fejlesztését és a modern infrastruktúra kiépítését szolgálhatják Üzbegisztánban.
Űripari és geoanalitikai projektek is napirenden
Az egyeztetések egyik kiemelt területe az űrtechnológiai és adatfeldolgozási együttműködés volt. A felek megvizsgálták a partnerség lehetőségét az IT Park Uzbekistannal, valamint az Uzbekcosmosszal.
A potenciális közös projektek között szerepelnek:
- műholdas technológiák alkalmazása,
- geoanalitikai megoldások fejlesztése,
- valamint fejlett adatfeldolgozási rendszerek kiépítése.
Ezek a területek kulcsszerepet játszhatnak az üzbegisztáni digitális gazdaság további fejlődésében.
Befektetési alap is segítheti a 4iG projektjeit
A tárgyalások során szóba került az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap létrehozásának lehetősége is, amely finanszírozási hátteret biztosíthat a közös beruházásokhoz. Egy ilyen konstrukció lehetővé tenné, hogy a technológiai együttműködések ne csak stratégiai szinten, hanem konkrét beruházások formájában is megvalósuljanak.
Kiemelt piac lett Üzbegisztán
A 4iG hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán egyre fontosabb szerepet kap. A vállalat célja, hogy aktívan részt vegyen az ország digitális átalakulásában, és hozzájáruljon a technológiai modernizációhoz.
A taskenti tárgyalások megerősítették, hogy a felek nyitottak a partnerség elmélyítésére, és a közeljövőben konkrét projektekké alakíthatják az együttműködési szándékokat.