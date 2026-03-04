4iG
Külföldi társbefektetőt talált fegyvergyártó cégének a 4iG – az exportpiacokra lő a vállalat

Értékesíti a Hirtenberger Defence Systems Kft. 49 százalékos üzletrészét a magyar társaság. A 4iG leánycége mellé a CSG Defence száll be az aknavetőket és lőszereket gyártó cégbe, az irányítás a magyar társaságnál marad.
VG
2026.03.31, 10:50
Frissítve: 2026.03.31, 12:29

Üzletrész-adásvételi szerződést kötött 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) a CSG Defence a.s.-szel, amelynek keretében a CSG 49 százalékos részesedést szerezhet a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben, míg a társaság többségi tulajdona és irányítása továbbra is a 4iG SDT-nél marad – közölte a 4iG kedden délelőtt.

4iG
Lenka Smerková, az MSM Group ügyvezető igazgatója és Sárhegyi István, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója / Fotó: 4iG

A tranzakció célja a Hirtenberger cégcsoport nemzetközi piaci jelenlétének és exportképességének erősítése, valamint a gyártási és kutatás-fejlesztési kapacitások bővítése a növekvő európai védelmi ipari kereslet kiszolgálása érdekében.

A felek együttműködése hozzájárul a közép-európai védelmi ipari integráció erősítéséhez és a regionális ellátásbiztonság növeléséhez. A tranzakció a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését és egyéb zárási feltételek teljesülését követően zárulhat.

Az aknavetőket és lőszereket gyártó Hirtenberger Defence Systems több mint 160 éves múltra tekint vissza, tavaly került a 4iG védelmi ipari portfóliójába, amit még 2019-ben vásárolt meg a magyar állam. A társaság a magyar honvédségnek is szállít fegyvereket.

Erősödik a 4iG SDT és a CSG regionális együttműködése

Az ügylettel újabb szakaszához érkezett a 4iG SDT és a CSG regionális együttműködése. A 60, 81 és 120 mm kaliberű aknagránátok fejlesztésére és gyártására specializálódott Hirtenberger Defence Systems Kft. (HDS) többségi tulajdona (51 százalék) és irányítása továbbra is magyar kézben marad, miközben a tulajdonosi és ipari háttere egy meghatározó nemzetközi partnerrel erősödik. 

A partnerség középpontjában a gyártási volumen bővítése, az exportpiaci jelenlét erősítése, valamint a közös kutatás-fejlesztési és termelési képességek integrációja áll. Az európai védelmi iparban tapasztalható keresletnövekedésre reagálva a felek célja a gyártási folyamatok összehangolása, a hatékony kapacitásbővítés és az innováció gyorsítása.

A CSG csoport leányvállalata, az MSM Group lőszer- és robbanóanyag-gyártási kompetenciái szorosan illeszkednek a HDS tevékenységéhez, ami lehetővé teszi a fejlesztési, gyártási és beszállítói folyamatok integrációját. Az együttműködés így nemcsak termék- és technológiai szinten, hanem a teljes értéklánc – gyártás, termékfejlesztés, beszállítói láncok összehangolása – mentén is jelentős szinergiákat teremthet.

Szélesebb körű partnerség

A megállapodás a 4iG SDT és a CSG közötti szélesebb körű stratégiai együttműködés része, amely több ipari és üzleti területre is kiterjed. A partnerség magában foglalja többek között a Tatra járművek hazai piaci képviseletét, a Rábánál megvalósuló közös gyártási és fejlesztési projekteket, valamint honvédségi és nemzetközi exportprogramok előkészítését és megvalósítását. 

A közelmúltban elindított HUMARS integrációs program keretében Győrben történik a HIMARS rakétarendszer indító-töltő moduljának integrációja a Rába által gyártott Tatra platformokra. A stratégiai együttműködés részeként a CSG Group a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben közvetett módon 37 százalékos tulajdont szerez. A tőkepiaci szabályozásnak megfelelően a kapcsolódó tulajdonszerzési folyamat jelenleg is zajlik, amely a szükséges engedélyek és eljárások lezárását követően válik teljessé.

Amerikai űripari cégben szerzett részesedést a 4iG

A 4iG kedden űripari leánycégének egy mások tranzakcióját is bejelentette. A 4iG Űr és Védelmi Zrt. hétfőn teljesítette az amerikai Axiom Space Holdingsban vállalt befektetésének második, 70 millió dollár összegű részletét.

A befektetés második ütemének zárásával a 4iG SDT maradéktalanul teljesítette a korábban vállalt, összesen 100 millió dollár összegű befektetési kötelezettségét.

A  4iG SDT és az Axiom Space között decemberben létrejött megállapodás értelmében a 4iG leányvállalata vállalta, hogy részt vesz az  Series D finanszírozási körében, és a többi Series D befektetővel azonos értékelési feltételek mellett Series D elsőbbségi részvényeket jegyez. 
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu