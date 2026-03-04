Külföldi társbefektetőt talált fegyvergyártó cégének a 4iG – az exportpiacokra lő a vállalat

Üzletrész-adásvételi szerződést kötött 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) a CSG Defence a.s.-szel, amelynek keretében a CSG 49 százalékos részesedést szerezhet a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben, míg a társaság többségi tulajdona és irányítása továbbra is a 4iG SDT-nél marad – közölte a 4iG kedden délelőtt.

Lenka Smerková, az MSM Group ügyvezető igazgatója és Sárhegyi István, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója / Fotó: 4iG

A tranzakció célja a Hirtenberger cégcsoport nemzetközi piaci jelenlétének és exportképességének erősítése, valamint a gyártási és kutatás-fejlesztési kapacitások bővítése a növekvő európai védelmi ipari kereslet kiszolgálása érdekében.

A felek együttműködése hozzájárul a közép-európai védelmi ipari integráció erősítéséhez és a regionális ellátásbiztonság növeléséhez. A tranzakció a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését és egyéb zárási feltételek teljesülését követően zárulhat.

Az aknavetőket és lőszereket gyártó Hirtenberger Defence Systems több mint 160 éves múltra tekint vissza, tavaly került a 4iG védelmi ipari portfóliójába, amit még 2019-ben vásárolt meg a magyar állam. A társaság a magyar honvédségnek is szállít fegyvereket.

Erősödik a 4iG SDT és a CSG regionális együttműködése

Az ügylettel újabb szakaszához érkezett a 4iG SDT és a CSG regionális együttműködése. A 60, 81 és 120 mm kaliberű aknagránátok fejlesztésére és gyártására specializálódott Hirtenberger Defence Systems Kft. (HDS) többségi tulajdona (51 százalék) és irányítása továbbra is magyar kézben marad, miközben a tulajdonosi és ipari háttere egy meghatározó nemzetközi partnerrel erősödik.

A partnerség középpontjában a gyártási volumen bővítése, az exportpiaci jelenlét erősítése, valamint a közös kutatás-fejlesztési és termelési képességek integrációja áll. Az európai védelmi iparban tapasztalható keresletnövekedésre reagálva a felek célja a gyártási folyamatok összehangolása, a hatékony kapacitásbővítés és az innováció gyorsítása.

A CSG csoport leányvállalata, az MSM Group lőszer- és robbanóanyag-gyártási kompetenciái szorosan illeszkednek a HDS tevékenységéhez, ami lehetővé teszi a fejlesztési, gyártási és beszállítói folyamatok integrációját. Az együttműködés így nemcsak termék- és technológiai szinten, hanem a teljes értéklánc – gyártás, termékfejlesztés, beszállítói láncok összehangolása – mentén is jelentős szinergiákat teremthet.