Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Ezt várja a magyarok nagy többsége: csak Orbán Viktor kormánya garantálja a rezsicsökkentést, a Tisza Párt eltörölné

A magyarok többsége (60 százalék) szerint Fidesz-győzelem esetén fennmarad a rezsicsökkentés, egy Tisza-kormány viszont eltörölné (56 százalék) – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A Tisza-szavazók negyede (27 százalék) sem hisz abban, hogy pártjuk nem növelné az emberek rezsiszámláját.
2026.04.08, 13:17
Frissítve: 2026.04.08, 13:26

Az elmúlt hónapokban számos, a Tisza Párthoz köthető szakértő is nyilatkozott a rezsicsökkentés megszüntetéséről, sőt több olyan dokumentum is napvilágot látott már, amely Magyar Péter pártjának megszorítási terveit tartalmazta. Bár Magyar Péter konzekvensen tagadja, hogy esetleges választási győzelme esetén a rezsiköltségek emelésére készülne, önellentmondásba is keveredett, hiszen korábban saját maga nevezte „humbugnak” a rezsicsökkentést.

A felnőtt népesség többsége nem hisz Magyar Péternek, és egy Tisza-kormány esetén a rezsidíjak emelkedését várja / Fotó: Stramp / Shutterstock

Nem hisznek a Tisza-kormányban

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint a felnőtt népesség többsége (56 százalék) nem hisz Magyar Péternek, és egy Tisza-kormány esetén a rezsidíjak emelkedését várja. A magyarok szinte ugyanilyen mértékben (60 százalék) gondolják azt, hogy választási győzelme esetén a Fidesz fenntartaná a rezsicsökkentést.

Érdekesség, hogy Magyar Péter még saját szavazóit sem tudta meggyőzni a kérdésben, hiszen a tiszások több mint egynegyede (27 százalék) gondolja azt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén emelkednének a rezsiárak.

Százezres tehermentesítés

A kormány tájékoztatása szerint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár jelenleg havi közel 100 ezer forintos terhet vesz le a magyar családok válláról. A nemzetközi energiaválság közepette ezek nélkül drasztikusan megugranának a kiadások. Az elmúlt időszakban az energiaellátás vált Európa egyik legkritikusabb kérdésévé. A közel-keleti konfliktus hatásai begyűrűztek a kontinensre, árrobbanást és bizonytalanságot okozva. Ebben a környezetben a magyar kormány közleménye szerint kulcsfontosságú a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár.

A számok egyértelműek: egy átlagos család havi költségei közel 100 ezer forinttal lennének magasabbak a jelenlegi intézkedések nélkül. 

  • A benzin esetében ez havi 48 600 forintos többletet jelentene;
  • a gázszámla 31 ezer forinttal;
  • az áramszámla pedig 16 ezer forinttal nőne.

A helyzetet tovább nehezíti az orosz energia körüli politikai feszültség és az Ukrajna felől érkező ellátási bizonytalanság. A Barátság kőolajvezeték körüli problémák miatt az üzemanyag-ellátás is nyomás alá került. A kormány álláspontja szerint az alternatív forrásokra való gyors átállás hatalmas költségekkel járna, amit végső soron a lakosság fizetne meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
