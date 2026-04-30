Vége egy korszaknak: súlyos döntést hozott az Audi, a győri gyárat is érinti – megszűnik két népszerű modell, átállnak az elektromos autókra

Az Audi befejezte a Q2 és az A1 belső égésű motoros modelljeinek gyártását, ezzel pedig lezárult a márka két legkisebb hagyományos hajtású típusának története. A Q2 a németországi Ingolstadtban, az A1 pedig a spanyolországi Martorellben készült, mostantól azonban ezek a modellek fokozatosan átadják helyüket az Audi és a Volkswagen csoport jövőbeli elektromos autóinak – tájékoztatott az E-cars.hu.

A spanyolországi Martorellben működő Seat-gyár komoly átalakulás előtt áll, mivel a Volkswagen csoport akkumulátoros elektromos kompakt modellcsaládja hamarosan gyártásba kerül. Idetartozik többek között a Cupra Raval és a VW ID. Polo is, amelyek fontos szerepet kaphatnak a megfizethetőbb európai elektromos autók piacán.

Az Audi eredetileg a brüsszeli üzemében gyártotta legkisebb modelljét, az A1-et, ám amikor a gyárat az Audi e-tron quattro előállítására állították át, majd később bezárták, az A1 gyártása a spanyolországi Seat-üzembe került át. A modell 2010-es bemutatása óta közel 1,4 millió Audi A1 készült Belgiumban és Spanyolországban – mutatott rá az oldal.

Az Audi közlése szerint a márka legkisebb SUV-ja, a Q2 2016 óta az ingolstadti központi gyártási program egyik „alappillére” volt, 887 231 példányt gyártottak belőle.

A Q2-t Ingolstadtban egyelőre nem váltja közvetlenül akkumulátoros elektromos modell.

Helyette nyáron megkezdődik az Audi Q3 közös gyártása az Audi Hungariával, Győrben. A népszerű SUV kapacitásának növelése érdekében a Győrben készülő karosszériákat Ingolstadtba szállítják fényezésre és végszerelésre.

A 2023-ban gyártásba került Audi Q6 e-tron és a 2024-ben elindított Audi A6 e-tron után ősszel újabb tisztán elektromos modellsorozat készülhet a márka központjában: a nemrég megerősített Audi A2 e-tron.

Az Audi mérnökei egy forradalminak számító elektromos hajtásrendszert terveztek, amely hamarosan sorozatgyártásba kerülhet. A vállalat győri üzemében már évtizedek óta folynak motor-, valamint hajtásláncfejlesztések, most azonban egy új korszak kezdődik