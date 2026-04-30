Vége egy korszaknak: súlyos döntést hozott az Audi, a győri gyárat is érinti – megszűnik két népszerű modell, átállnak az elektromos autókra

Az Audi leállította az A1 és a Q2 gyártását, ezzel lezárva a márka két legkisebb, belső égésű motoros modelljének korszakát. A döntés jól jelzi, hogy az Audi fokozatosan az elektromos átállás felé tereli gyártását. Az érintett üzemekben már a Volkswagen csoport programjai és más, nagyobb modellek kapnak szerepet.
VG
2026.04.30, 06:51
Frissítve: 2026.04.30, 10:40

Az Audi befejezte a Q2 és az A1 belső égésű motoros modelljeinek gyártását, ezzel pedig lezárult a márka két legkisebb hagyományos hajtású típusának története. A Q2 a németországi Ingolstadtban, az A1 pedig a spanyolországi Martorellben készült, mostantól azonban ezek a modellek fokozatosan átadják helyüket az Audi és a Volkswagen csoport jövőbeli elektromos autóinak – tájékoztatott az E-cars.hu.

gyor2_audi Az Audi Hungaria új korszakba lépett
Fotó: AUDI AG

A spanyolországi Martorellben működő Seat-gyár komoly átalakulás előtt áll, mivel a Volkswagen csoport akkumulátoros elektromos kompakt modellcsaládja hamarosan gyártásba kerül. Idetartozik többek között a Cupra Raval és a VW ID. Polo is, amelyek fontos szerepet kaphatnak a megfizethetőbb európai elektromos autók piacán.

Az Audi eredetileg a brüsszeli üzemében gyártotta legkisebb modelljét, az A1-et, ám amikor a gyárat az Audi e-tron quattro előállítására állították át, majd később bezárták, az A1 gyártása a spanyolországi Seat-üzembe került át. A modell 2010-es bemutatása óta közel 1,4 millió Audi A1 készült Belgiumban és Spanyolországban – mutatott rá az oldal. 

Az Audi közlése szerint a márka legkisebb SUV-ja, a Q2 2016 óta az ingolstadti központi gyártási program egyik „alappillére” volt, 887 231 példányt gyártottak belőle. 

A Q2-t Ingolstadtban egyelőre nem váltja közvetlenül akkumulátoros elektromos modell.

 Helyette nyáron megkezdődik az Audi Q3 közös gyártása az Audi Hungariával, Győrben. A népszerű SUV kapacitásának növelése érdekében a Győrben készülő karosszériákat Ingolstadtba szállítják fényezésre és végszerelésre.

A 2023-ban gyártásba került Audi Q6 e-tron és a 2024-ben elindított Audi A6 e-tron után ősszel újabb tisztán elektromos modellsorozat készülhet a márka központjában: a nemrég megerősített Audi A2 e-tron.

Változást jelentett be a gyártásban a győri Audi: elkezdték felkészíteni a munkásokat, a beszállítókat is érinti

Az Audi mérnökei egy forradalminak számító elektromos hajtásrendszert terveztek, amely hamarosan sorozatgyártásba kerülhet. A vállalat győri üzemében már évtizedek óta folynak motor-, valamint hajtásláncfejlesztések, most azonban egy új korszak kezdődik – számolt be lapunk korábban.

Az átállás egyik legfontosabb mozzanata a dolgozók átképzése, mivel a meglévő szaktudás és tapasztalat mellett elengedhetetlen a kompetenciák bővítése is.

Az Audi Hungaria új korszakba lépett

Az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata, amely 32 éves motor-, járműhajtásgyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik, ám az iparág néhány év alatt hatalmas változásokon ment keresztül, így az új elektromos technológiák kihívás elé állítják a céget és dolgozóit. A Volkswagen Konszern Győrben nem csupán összeszerelést végez, hanem kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat, ami Magyarországon egyedülállónak számít, ezért is kiemelten fontos a kompetenciák fejlesztése.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu