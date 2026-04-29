Az Audi mérnökei egy forradalminak számító elektromos hajtásrendszert terveztek, amely hamarosan sorozatgyártásba kerülhet. A vállalat győri üzemében már évtizedek óta folynak motor-, valamint hajtásláncfejlesztések, most azonban egy új korszak kezdődik.

Változást jelentett be a gyártásban a győri Audi: elkezdték felkészíteni a munkásokat, a beszállítókat is érinti

Az átállás egyik legfontosabb mozzanata a dolgozók átképzése, mivel a meglévő szaktudás és tapasztalat mellett elengedhetetlen a kompetenciák bővítése is.

Az Audi Hungaria új korszakba lépett

Az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata, amely 32 éves motor-, járműhajtásgyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik, ám az iparág néhány év alatt hatalmas változásokon ment keresztül, így az új elektromos technológiák kihívás elé állítják a céget és dolgozóit. A Volkswagen Konszern Győrben nem csupán összeszerelést végez, hanem kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat, ami Magyaroroszágon egyedülállónak számít, ezért is kiemelten fontos a kompetenciák fejlesztése.

A MEBeco hajtás gyártásának felfutása fontos mérföldkő vállalatunk számára, és tovább erősíti pozíciónkat az elektromobilitás értékláncában. Büszke vagyok munkatársaink kiemelkedő elkötelezettségére és professzionalizmusára. A több mint kétezer képzési nap jóval több egyszerű mutatónál – azt a tudást, motivációt jelképezi, amely stabil alapot teremt a sorozatgyártás sikeres elindításához

− mondta Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja.

Az Audi Hungaria már nyolc éve gyárt elektromotorokat, ám a MEBeco (Modularer E-Antriebs-Baukasten – modulrendszerű elektromos hajtásrendszer) egy

új generációs elektromos hajtásrendszer, melyet kifejezetten nagy volumenű sorozatgyártásra terveztek.

Az átfogó kompetenciafejlesztési programot az Audi Hungaria a saját képzési központja, az Audi Hungaria Akadémia segítségével valósítja meg, amely szoros együttműködésben áll a technológiai beszállítókkal, partner egyetemekkel, valamint gyártási szakterületekkel. A széles körű szakmai együttműködés lehetővé teszi a folyamatos tudástranszfert, és magas színvonalú oktatást biztosít. Az érintett szakterületek dolgozói nem csupán résztvevőként kapcsolódtak be a programba, hanem aktívan hozzájárultak a képzési folyamat kidolgozásához is − olvasható a vállalat közleményében.