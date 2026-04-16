Előre figyelmeztette az osztrák nagybank vezető elemzője a magyarokat: készülhetnek a védett árak kivezetésére – ilyen lehet a megszorítás

Ami a bankoknak és a multiknak örömhír, az a magyar családoknak a biztos megélhetés elvesztését jelentheti. A „szakértői” kormányzás ára ugyanis nem más, mint az eddigi szociális vívmányok teljes lebontása és a piac kíméletlen törvényeinek rázúdítása az országra. Szemlézzük a legfontosabb részleteket.

Piaci torzulások és piaci összeomlás Magyarországon

A Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt gazdasági programjának egyik alappillére a „piaci torzulások” megszüntetése lesz. Ez a technokrata megfogalmazás a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kormány kivezeti az árrésstopot, megszünteti a védett árakat és eltörli a szektorális különadókat.

A JobbEgyenes szerint a szakértő rámutatott: a piac üdvözli ezeket a lépéseket, hiszen a bankrendszer és a nagy kiskereskedelmi láncok megszabadulnak az extra terhektől. Ugyanakkor az elemzésből az is kiolvasható, hogy ez a folyamat elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet az alapvető élelmiszerek és az energiaárak tekintetében.

A bankok bizalma és a forint helyreállítása

A Tisza Párt ígéreteiben ugyan szerepel a forint erősítése és a bizalom helyreállítása, de a Raiffeisen elemzője szerint a költségvetési egyensúlyt olyan intézkedésekkel kívánják fenntartani, amelyek közvetlenül érintik a lakosság pénztárcáját. A szakértő hangsúlyozta: különadók kivezetése ugyanis hatalmas lyukat üt a büdzsén, amit a „hatékonyság növelésével” – vagyis magyarul: leépítésekkel és az állami szerepvállalás csökkentésével – kívánnak ellensúlyozni. A magyar választók így hamarosan szembesülhetnek azzal, mit is jelent a gyakorlatban a liberális gazdaságpolitika visszatérése: a multik terhei csökkennek, a családok védőhálója pedig darabjaira hullik.

Padlóra került a Mol

Magyar Péter egyetlen Facebook-poszttal padlóra küldte a Molt. Az osztalékpánik a Richtert is magával rántotta. Az OTP árfolyamát sodorta a nemzetközi szentiment. A blue chipek közül csak a Telekom mutatott vételi erőt. A hét közepén magukhoz tért politikai papírok (4iG, Opus, MBH) újabb pofont kaptak. A forintnak nagy bizalmat áraz a piac, a korrekciót rövid távúnak tartják az elemzők.