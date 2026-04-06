Ilyen még nem volt: döntött Magyarország egyik legnagyobb bankja az Otthon Startról – keddtől óriási kedvezményt ad, ezek a feltételek

Kibővítette az Otthon Start lakáshitelhez kapcsolódó akcióját az MBH Bank, 2026. április 7-től akár 500 ezer forint kedvezményhez is hozzájuthatnak a támogatott kölcsönt igénylő ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője. Ezzel – teszi hozzá – jelenleg az MBH Banknál érhető el a legnagyobb kedvezmény a támogatott hitelhez kapcsolódóan.

Egy átlagos hitel három hónapnyi törlesztője is megspórolható

Az MBH Bank honlapján elérhető tájékoztató szerint azok az ügyfelek, akik az Otthon Start hitelhez fedezetül felajánlott ingatlanra a folyósítás előtt teljes teljes körű CIG-vagyonbiztosítást kötnek, 30 ezer forint egyszeri jóváírást kapnak. Ennek feltétele, hogy az ügyfelek a megadott lakossági számlacsomagok valamelyikével rendelkezzenek – illetve új ügyfélként ezek valamelyikét válasszák – a pénzintézetnél, és legalább 250 ezer forint rendszeres jóváírás érkezzen a számlájukra, miközben az igényelt lakáshitel összege eléri a 10 millió forintot.

Az új akció bevezetése mellett az eddigi kedvezményeket is fenntartja a pénzügyi szolgáltató.

Így, ha az adós és az adóstárs is új ügyfélként nyit számlát az MBH Banknál – a Tripla számla oldali kedvezmény kihasználásával –, további 60-60 ezer forint egyszeri jóváírásban részesülhetnek.

Emellett a legalább 10 millió forintos, de 30 millió forintot el nem érő hitelt felvevő ügyfelek 230 ezer, a legalább 30 millió forintot igénylők pedig 330 ezer ezer forint egyszeri jóváírást kapnak, ha teljesülnek a meghatározott feltételek. Ezek az összegek újabb 20 ezer forinttal egészülhetnek ki, ha az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél a hiteligénylés benyújtása és a kölcsön folyósítása között.

A mostani akció – a visszavonás lehetősége mellett – 2026. június 30-ig tart a pénzintézetnél.

„A két igénylő által elérhető, akár 500 ezer forint kedvezmény révén egy átlagosnak mondható, 35 millió forintos Otthon Start hitelnek nagyjából a három havi törlesztőrészlete is megspórolható” – emlékeztet a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.