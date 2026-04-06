Ilyen még nem volt: döntött Magyarország egyik legnagyobb bankja az Otthon Startról – keddtől óriási kedvezményt ad, ezek a feltételek
Kibővítette az Otthon Start lakáshitelhez kapcsolódó akcióját az MBH Bank, 2026. április 7-től akár 500 ezer forint kedvezményhez is hozzájuthatnak a támogatott kölcsönt igénylő ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője. Ezzel – teszi hozzá – jelenleg az MBH Banknál érhető el a legnagyobb kedvezmény a támogatott hitelhez kapcsolódóan.
Egy átlagos hitel három hónapnyi törlesztője is megspórolható
Az MBH Bank honlapján elérhető tájékoztató szerint azok az ügyfelek, akik az Otthon Start hitelhez fedezetül felajánlott ingatlanra a folyósítás előtt teljes teljes körű CIG-vagyonbiztosítást kötnek, 30 ezer forint egyszeri jóváírást kapnak. Ennek feltétele, hogy az ügyfelek a megadott lakossági számlacsomagok valamelyikével rendelkezzenek – illetve új ügyfélként ezek valamelyikét válasszák – a pénzintézetnél, és legalább 250 ezer forint rendszeres jóváírás érkezzen a számlájukra, miközben az igényelt lakáshitel összege eléri a 10 millió forintot.
Az új akció bevezetése mellett az eddigi kedvezményeket is fenntartja a pénzügyi szolgáltató.
Így, ha az adós és az adóstárs is új ügyfélként nyit számlát az MBH Banknál – a Tripla számla oldali kedvezmény kihasználásával –, további 60-60 ezer forint egyszeri jóváírásban részesülhetnek.
Emellett a legalább 10 millió forintos, de 30 millió forintot el nem érő hitelt felvevő ügyfelek 230 ezer, a legalább 30 millió forintot igénylők pedig 330 ezer ezer forint egyszeri jóváírást kapnak, ha teljesülnek a meghatározott feltételek. Ezek az összegek újabb 20 ezer forinttal egészülhetnek ki, ha az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél a hiteligénylés benyújtása és a kölcsön folyósítása között.
A mostani akció – a visszavonás lehetősége mellett – 2026. június 30-ig tart a pénzintézetnél.
„A két igénylő által elérhető, akár 500 ezer forint kedvezmény révén egy átlagosnak mondható, 35 millió forintos Otthon Start hitelnek nagyjából a három havi törlesztőrészlete is megspórolható” – emlékeztet a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.
Nem meglepő az óriási tülekedés az Otthon Startért
Gergely Péter szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az Otthon Start hitelnél egymásra licitálnak a kedvezményekkel a bankok: a múlt év szeptemberben elérhetővé vált támogatott konstrukció gyorsan meghatározóvá vált a lakossági hitelpiacon. „Ezt jól illusztrálja, hogy a 2026 első két hónapjában kötött lakáshitel-szerződések összege megközelítette az 500 milliárd forintot, ami több mint duplája az egy évvel korábbi – és alacsonynak szintén nem nevezhető – volumennek. Az Otthon Start hitel dominanciáját jól mutatja, hogy a lakáshitel-szerződések összegének több mint 80 százalékához kapcsolódik valamilyen állami támogatás, ami túlnyomórészt az új konstrukciónak köszönhető” – emeli ki a szakértő.
Több banknál is javultak a feltételek
A BiztosDöntés Otthon Start hitel kalkulátora szerint a közelmúltban több pénzintézet is kedvező irányba módosított a támogatott hitel feltételein, a kedvezmények bővítésére és a kamatok csökkentésére egyaránt akadt példa.
- A Gránit Bank már évi 2,79 százalékos kamattal kínálja ezt a hitelt, ami most az elérhető legalacsonyabb a piacon. A pénzintézetnél akár 360 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat az igénylőknek, ha mindketten új ügyfélként nyitnak számlát, és teljesítik az egyéb feltételeket is. Az induló díjakhoz kapcsolódóan is ad kedvezményeket a Gránit Bank.
- A Magnet Banknál évi 2,80 százalék az Otthon Start hitel kamata, és a feltételek teljesítésekor 200 ezer forint egyszeri jóváírás is jár a kölcsön mellé. Itt a hitel összege el kell hogy érje a 10 millió forintot, és az ügyfélnek számlát is kell vezetnie a pénzintézetnél. Induló díjkedvezmények itt is elérhetők.
- Az OTP Banknál évnyerő változatban is igényelhető a támogatott hitel. Ennek az a lényege, hogy a futamidő első 12 hónapjában csak kamatot fizet az ügyfél, a tőke törlesztése csak a 13. hónaptól indul. Az induló díjakhoz kapcsolódóan többféle kedvezményt kínál az OTP Bank is.
- Az UniCredit Bank 250 ezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesítése esetén, miközben a hitel kamata évi 2,80 százalék.
- Az Erste akár 400 ezer forint kedvezményt ad az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan, ha az adós és az adóstárs is számlát nyit a pénzintézetnél, és ki tudják használni az összes elérhető kedvezményt.
- A K&H 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad az Otthon Start hitelhez, ami további 120 ezer forinttal egészülhet ki, ha mindkét igénylő számlát is nyit a banknál.
- A CIB Banknál szintén 200 ezer ezer forint egyszeri jóváírás érhető el, miközben a hitel éves kamat 2,95 százalék. Egyedi elem, hogy egyes lakossági számlacsomagok havi díját is elengedik a futamidő végéig, de legkésőbb a hitel visszafizetésének időpontjáig.
- A Raiffeisen Bank az induló díjkedvezmények mellett 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a hitelhez kapcsolódóan, ha teljesülnek az előírt feltételek.