Brutálisan nagyot nőtt öt év alatt a biztosítási szektor díjbevétele – a vezető hazai alkuszcsoport elárulta, mi a növekedés záloga

A biztosítási szakma jövőjét a passzív alkalmazkodás helyett a proaktív rendszerépítés határozza meg – mondta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója a magyar biztosításközvetítői szektor legnagyobb alkuszcégcsoportjának eseményén. Kiemelte, hogy a 35,4 milliárd forintos árbevételük, a 700 ezer ügyfelük és a folyamatosan bővülő partnerhálózatuk mind azt igazolják, hogy a piac értékeli a komplex, független és minőségi tanácsadást.

A lakásbiztosítások értékesítésének száma kiugró volt az előző évhez képest / Fotó: Shutterstock

Az igazgató felhívta a figyelmet, hogy a biztosítási szektor díjbevétele 2020 és 2025 között 1205 milliárd forintról 1961 milliárd forintra nőtt. A biztosítási penetráció 2025 harmadik negyedévében 2,4 százalék volt Magyarországon – egyértelműen jelezve, hogy a díjbevétel-növekedés mögött nem valódi piacbővülés, hanem nagyrészt áremelkedés áll. A biztosítási védelem hiányosságai továbbra is riasztók:

több mint egymillió ingatlan nincsen biztosítva,

és 3,5 millió személygépkocsi nem rendelkezik megfelelő cascobiztosítással,

miközben közel 4 millió dolgozónak nincs kockázati életbiztosítása,

és legalább 3,5 millió munkavállaló semmilyen öngondoskodási formával nem rendelkezik.

A túlélés és a növekedés záloga a méret mellett mindinkább az integrációs képesség. A magyar piacon ezt a transzformációt a Hungarikum Alkusz Csoport már 2019-ben stratégiai célul tűzte ki, ami az elmúlt évek tudatos építkezésével egy olyan európai szinten is egyedülálló ökoszisztémát hozott létre, amely messze túlmutat a klasszikus biztosításközvetítés határain. A 22 vállalatból, saját alapítványból és iparági szövetségből álló alkuszcégcsoport 2025-ben elért 35,4 milliárd forintos árbevétele, a 12 százalékos éves növekedés és a több mint 700 ezer ügyfél bizalmára épülő, hibrid piaci modellje egy új, integrált biztosítási és pénzügyi rendszer validációja.

Vass Gábor, Ódorné Angyal Zsuzsanna, Keszthelyi Erik, Bara Ágnes és Fazekas Tamás ismertette a biztosításközvetítő társaságcsoport eredményeit és terveit / Fotó: Horváth Viktor

A csoport erejét jól mutatja a 190 milliárd forintot meghaladó kezelt élő biztosítási szerződésállomány és a 2025-ben elért több mint 670 ezer darabos szerződésszám, amelyet egy 1650 fős, magasan képzett munkavállalói és tanácsadói csapat szolgál ki.

Az alkuszcégcsoport növekedése mögött üzleti és gazdasági értelemben is tudatos, vállalati szemléletű működés áll. Az elmúlt években a folyamatok központi irányítása olyan stabil működési keretet teremtett, amely lehetővé tette a szervezet skálázható fejlődését és az integrációk sikerét. A Hungarikum Alkusz Csoport az akvizíciókat sosem elszigetelt üzleti döntésekként, hanem hosszú távú értékteremtési folyamatként kezeli, ahol a siker kulcsa az integráció minősége.