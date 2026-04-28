Brutálisan nagyot nőtt öt év alatt a biztosítási szektor díjbevétele – a vezető hazai alkuszcsoport elárulta, mi a növekedés záloga
A biztosítási szakma jövőjét a passzív alkalmazkodás helyett a proaktív rendszerépítés határozza meg – mondta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója a magyar biztosításközvetítői szektor legnagyobb alkuszcégcsoportjának eseményén. Kiemelte, hogy a 35,4 milliárd forintos árbevételük, a 700 ezer ügyfelük és a folyamatosan bővülő partnerhálózatuk mind azt igazolják, hogy a piac értékeli a komplex, független és minőségi tanácsadást.
Az igazgató felhívta a figyelmet, hogy a biztosítási szektor díjbevétele 2020 és 2025 között 1205 milliárd forintról 1961 milliárd forintra nőtt. A biztosítási penetráció 2025 harmadik negyedévében 2,4 százalék volt Magyarországon – egyértelműen jelezve, hogy a díjbevétel-növekedés mögött nem valódi piacbővülés, hanem nagyrészt áremelkedés áll. A biztosítási védelem hiányosságai továbbra is riasztók:
- több mint egymillió ingatlan nincsen biztosítva,
- és 3,5 millió személygépkocsi nem rendelkezik megfelelő cascobiztosítással,
- miközben közel 4 millió dolgozónak nincs kockázati életbiztosítása,
- és legalább 3,5 millió munkavállaló semmilyen öngondoskodási formával nem rendelkezik.
A túlélés és a növekedés záloga a méret mellett mindinkább az integrációs képesség. A magyar piacon ezt a transzformációt a Hungarikum Alkusz Csoport már 2019-ben stratégiai célul tűzte ki, ami az elmúlt évek tudatos építkezésével egy olyan európai szinten is egyedülálló ökoszisztémát hozott létre, amely messze túlmutat a klasszikus biztosításközvetítés határain. A 22 vállalatból, saját alapítványból és iparági szövetségből álló alkuszcégcsoport 2025-ben elért 35,4 milliárd forintos árbevétele, a 12 százalékos éves növekedés és a több mint 700 ezer ügyfél bizalmára épülő, hibrid piaci modellje egy új, integrált biztosítási és pénzügyi rendszer validációja.
A csoport erejét jól mutatja a 190 milliárd forintot meghaladó kezelt élő biztosítási szerződésállomány és a 2025-ben elért több mint 670 ezer darabos szerződésszám, amelyet egy 1650 fős, magasan képzett munkavállalói és tanácsadói csapat szolgál ki.
Az alkuszcégcsoport növekedése mögött üzleti és gazdasági értelemben is tudatos, vállalati szemléletű működés áll. Az elmúlt években a folyamatok központi irányítása olyan stabil működési keretet teremtett, amely lehetővé tette a szervezet skálázható fejlődését és az integrációk sikerét. A Hungarikum Alkusz Csoport az akvizíciókat sosem elszigetelt üzleti döntésekként, hanem hosszú távú értékteremtési folyamatként kezeli, ahol a siker kulcsa az integráció minősége.
Ez a biztosítási szektor jövőjének záloga
„A gazdasági terület szerepe a Hungarikum Alkusz Csoportban ma már messze túlmutat a pénzügyi kontrollon: feladatunk egy olyan stabil, szabályozott és átlátható működési keret kialakítása, amely hosszú távon is biztonságosan támogatja a növekedést. Különösen igaz ez az akvizíciók esetében, ahol a siker nem pusztán a tranzakción, hanem az azt követő integráción múlik. A központi folyamatok egységes kialakítása teszi lehetővé, hogy az újonnan csatlakozó társaságok gyorsan, alacsony kockázat mellett illeszkedjenek be az alkuszcégcsoport működésébe” – jelentette ki Ódorné Angyal Zsuzsanna, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.
A vállalati és ipari szegmensekben a piaci koncentráció a komplex kockázatkezelés természetszerű velejárója, amely a nemzetközi piacokon is megfigyelhető trend. A Hungarikum Alkusz Csoport vállalati igazgatósága több mint 80 szakértői munkatárssal közel 9 ezer ügyfelet szolgál ki, több mint 24 ezer szerződést kezelve. Az állami vállalatok aránya az igazgatóság teljes ügyfélkörének mindössze 6,7 százaléka. A cégcsoport szakmai mélységét jól mutatja a 20 fős gépjármű-divízió, amely 3370 flottaszerződést kezel, ami közel 400 ezer gépjárművet jelent, valamint a 14 fős, több mint 150 évnyi együttes szakmai tapasztalattal rendelkező kárrendezési divízió, amely évente közel 18 ezer kárbejelentést menedzsel.
A Hungarikum Alkusz Csoport erre a kihívásra a svájci székhelyű Brokerslink világszervezetben 2023-ban megszerzett, kizárólagos magyar tagságával válaszolt, amit 2026-ban tulajdonosi szerepvállalással is megerősített a 62 nemzetközi tulajdonos mellett. Mindemellett az alkuszcégcsoport Magyarországon egyedüli biztosításközvetítőként alkalmazza a Swiss Re legkorszerűbb térképalapú kockázatelemző eszközét.
„Az idei évben a Brokerslink szervezetén belül, tulajdonosi minőségben is erősítjük jelenlétünket a nemzetközi piacon. A nemzetközi kapcsolatrendszer és együttműködés nem csupán a hazai vállalatok külföldön felmerülő igényeire kínálhat megoldást, hanem az olyan speciális kockázatokra is, melyek a hazai biztosítási piacon korlátozottan elérhetők. A 2025-ös évben sok esetben találkozhattunk olyan ügyféligénnyel is, melyet a hazai biztosítási piac vállalási irányelveinek változása, megtorpanása indukált. A nemzetközi biztosítási piac megfelelően kezelte ezen igényeket is és megoldást kínált ügyfeleink részére, mely számunkra elsődleges” – mondta el Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. stratégiai és nemzetközi értékesítési vezérigazgató-helyettese.
A lakossági és kkv-piacon a digitalizáció és a személyes kapcsolat összehangolása jelenti a jövőt
A Hungarikum Alkusz Cégcsoport 2025. június 18-án stratégiai együttműködést kötött a Callfactory holdingcégével, többségi tulajdont vásárolva abban. A jogelődjén keresztül több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező, 210 fős munkavállalói csapattal működő vállalat évente több mint 3,1 millió hívást, e-mailt és chatüzenetet kezel, és átlagosan több mint 36 ezer új szerződést köt. A 2025-ben 2 milliárd forintos árbevételt elérő leányvállalat kulcsszerepet játszik a volumenkezelésben és az ügyfélélmény maximalizálásában.
A digitális innováció terén 2026 januárjában elindult a SimpleBiztositas.hu platform is, amely a SimplaPay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. közös vállalkozása.
A globális biztosítási piac napjainkra olyan összetett rendszerré vált, hogy az egyes országokban sikeresen működő biztosítótársaságok és alkuszok versenyképességét egyre inkább az határozza meg, milyen partnersági hálózatokban képesek működni a teljes körű ügyfélkiszolgálás érdekében. Az UNIQA Biztosító felismerve a nemzetközi trendeket, elsőként hívta életre Magyarországon – a hazai biztosításközvetítői szektor legnagyobb szereplőjével, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel partnerségben – azt az egyedülálló stratégiai együttműködést és üzleti modellt, amiben teljes körű biztosítási megoldásokat képes nyújtani a gyorsan változó piaci környezetben megjelenő legújabb ügyféligényekre is.
2026. január 1-jén egy 300 fős, korábban függő ügynöki hálózat lépett át a független, többes ügynöki modellbe. Ez a lépés – amely 170 ezer ügyfelet és 230 ezer szerződést érintett – történelmi jelentőségű a magyar piacon: bizonyítja, hogy a jövő a teljes körű biztosítási és pénzügyi terméket kínáló, független tanácsadásé.
Az első negyedévben elért 11 ezer új szerződés és a 900 millió forintos állományfejlődés egyértelműen igazolja a hibrid modell sikerességét.
„Amikor a 14 országban működő UNIQA Biztosító magyarországi 300 fős tanácsadói hálózatát és teljes állományát 2026. január 1-jén integráltuk a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. többségi tulajdonába tartozó HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-be, a magyar biztosítási piac egyik legnagyobb strukturális átalakulását hajtottuk végre – egy olyan lépést, amellyel Európában is az elsők között vagyunk. A korábbi függő ügynökök ma már a biztosítási piac teljes termékpalettájából válogathatnak, miközben az ügyfelek ugyanazt a személyes tanácsadót kapják, akit ismernek és akiben megbíznak. Az első negyedév eredményei – közel 11 ezer új szerződés és 900 millió forintos állományfejlődés – azt igazolják, hogy az új hibrid modell a magyar piac mellett a közép-európai régióban is egyedülállóan sikeres” – jelentette ki Fazekas Tamás, a 71 irodával rendelkező HUNBenefit Többes Ügynök Kft. ügyvezető igazgatója.
A biztosítási piac konszolidációja tovább folytatódik, amit a Hungarikum Alkusz Csoport Partner Programjához csatlakozott 52 biztosításközvetítői csoport is alátámaszt.
„A Partner Programot 2019-ben azzal a meggyőződéssel indítottuk el, hogy a magyar biztosításközvetítői piac jövője a szakmai összefogásban rejlik. Hét év alatt 52 közvetítői csoport csatlakozott ehhez a közösséghez – 2025-ben rekordszámú, nyolc új partnerrel bővültünk, akik azóta is elégedett és üzletileg eredményesebb tagjai a programnak. A modell lényege egyszerű: partnereink a Hungarikum Alkusz Csoport komplex ügyfélkiszolgálási háttérrendszerére támaszkodva arra összpontosíthatják energiáikat, ami valóban a legfontosabb küldetésük – a minőségi, személyre szabott tanácsadásra.”
Különösen büszke vagyok arra, hogy ezek a vállalkozások több évtizedes szakmai tapasztalattal a hátuk mögött szavaztak bizalmat a közös útnak, és mára 21 irodával, teljes körű biztosítási portfólióval, országos lefedettséggel biztosítjuk ügyfeleink számára a legmagasabb szintű kiszolgálást
– erősítette meg Vass Gábor, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. hálózati értékesítési vezérigazgató-helyettese.
A szakmai építkezés ugyanakkor nem áll meg a cégcsoport határainál. A Keszthelyi Erik vezetésével 2024 januárjában életre hívott Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének (MBTSZ) célkitűzése, hogy megalapozott és hosszú távú vízióval képviselje a független közvetítői szektor jövőjét. A szövetség által három egyetemen elindított biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képzések garantálják, hogy a jövő alkuszai a legmagasabb szintű tudással lépjenek a piacra.