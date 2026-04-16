Hat hét, és kifogy Európa a nélkülözhetetlen energiahordozóból: bemutatták, hogyan állnak le sorban az országok – „Szörnyű helyzetben vagyunk!"

Európában már csak hat hétre elegendő kerozin áll rendelkezésre – figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency – IEA) vezetője csütörtökön, hangsúlyozva, hogy a légi közlekedési ágazat továbbra is küzd a közel-keleti válság okozta nehézségekkel.

Európa hamarosan kerozin nélkül marad / Fotó: Anadolu via AFP

Birol az Associated Press amerikai hírügynökségnek adott csütörtöki interjúban megismételte korábbi kijelentését, hogy a Hormuzi-szoros zárlata „a valaha volt legnagyobb energiaválságot” fogja előidézni, nagyobbat, mint a hetvenes évek olajválságai és az ukrajnai invázió okozta együttesen.

Nagy árat fizet a világgazdaság

„Szörnyű helyzetben vagyunk, és ennek súlyos következményei lesznek a világgazdaságban. Minél tovább tart, annál rosszabb lesz a gazdasági növekedés és az infláció szempontjából világszerte” – jelentette ki.

A szélesebb körű gazdasági hatások között szerepelnek a magasabb benzinárak, magasabb gázárak és magas villamosenergia-árak,

és a világ egyes részeit mindezek súlyosabban érintik – tette hozzá.

Az utóbbiak között Japánt, Dél-Koreát, Indiát, Kínát, Pakisztánt és Bangladest nevezte meg, bár Peking esetében sok más elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a többi országnál könnyebben vészelheti át az energiaválságot, mert az elmúlt évtizedekben nagyobb figyelmet fordított a megújuló forrásokra, ráadásul a biztonság kedvéért alaposan be is spájzolt olcsó orosz olajból, és a földrajzi közelség miatt gond nélkül folytathatja az importot Oroszországból.

Kerozin nélkül jönnek a járattörlések

„Azok az országok fognak leginkább szenvedni, amelyeknek ritkán halljuk a hangját, többnyire a fejlődő államok. Ázsia, Afrika és Latin-Amerikai szegény országai” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy utána azonban a válság eléri

Európát

és Amerikát.

Birol szerint, ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra, akkor „hamarosan halljuk majd a híreket, hogy a kerozinhiány miatt járatokat törölnek”.

Az európai repülőtereken is kongatják már a vészharangot a várható rendszerszintű hiány miatt, ami ráadásul éppen akkor következhet be, amikor érkezik a nyári csúcsidőszak, ami az egész turisztikai iparág működését is lehetővé teszi, s amelyen több uniós gazdaság is alapul.