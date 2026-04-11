Gyermekvasút Múzeum
Széchenyi-hegyi Gyermekvasút
Gyermekvasút

Április 11-én kisvasúti nappal ünnepli születésnapját a budapesti Gyermekvasút

Szombaton a hűvösvölgyi járműtelepen és az állomás alatti fogadóparkban színes programokkal, járműbemutatókkal várják a családokat és a kisvasútbarátokat. A Gyermekvasút vonalát pontosan 78 évvel ezelőtt, 1948. április 11-én kezdték el építeni a Széchenyi-hegyen, erre emlékeznek minden évben április második szombatján a kisvasúti nap keretében.
2026.04.11, 11:22
Frissítve: 2026.04.11, 12:31

A szombati rendezvényen 10-től 16 óráig várják az érdeklődőket a Gyermekvasút hűvösvölgyi járműtelepén és az állomás alatti fogadóparkban. 

Április 11-én kisvasúti nappal ünnepli születésnapját a budapesti Gyermekvasút / Fotó: MÁV csoport

A nyílt napra ellátogató gyerekek a szalonkocsiban felpróbálhatják az egyenruhát, valódi vasutas-felszerelésekkel végezhetik a jegyvizsgáló teendőit. A kisvasúti mozdonyok és kocsik lakóhelyéül szolgáló vontatási telepen járműbemutatók is lesznek: kívül-belül meg lehet tekinteni egy kiállított gőzmozdonyt, a kis vasútbarátok felszállhatnak egy hagyományos Mk45-ös típusú dízelmozdonyra, a C50-es kismozdonyokra, az Mk48-as dízelmozdonyra és a lillafüredi motorkocsira, de ki lehet próbálni a kézihajtányt is. A Gyermekvasút járműparkjának a forgalomban szinte soha nem látható tagjai, más különleges járművek, teherkocsik és az Mk49-es mozdony is felsorakozik a tárolóvágányokon. Egy új jármű is a kisvasúti napon debütál: a teherkocsiból épült különleges nyitott személykocsit, a panorámakocsit is most láthatja először a nagyközönség.

A Gyermekvasút vonatai Hűvösvölgy és Széchenyihegy között a megszokott tavaszi menetrend szerint járnak

A vonatok mellett a Hűvösvölgy állomás alatti fogadóparkban nosztalgiabuszok várják a látogatókat: két Ikarus 280-as csuklós busz lesz kiállítva, a MÁV csoport fenntartható terepasztalán is közlekednek majd a vonatok a peronhoz vezető aluljáróban. Az állomáson nyitva tart a Gyermekvasút tavaly megújult múzeuma. Az egykori mozgólépcső gépházában is izgalmas alkalmi kiállítás várja a látogatókat – írta cikkében az Origo.

A Gyermekvasút vonatai Hűvösvölgy és Széchenyihegy megálló között a megszokott tavaszi menetrend szerint járnak: a hagyományos személyvonatok 40-50 percenként indulnak a két végállomásról. A kisvasúti nap alkalmából tartott járműbemutatón szereplő mozdonyok nemcsak a vontatási telepen sorakoznak fel, hanem betétjáratokon Hűvösvölgy és Szépjuhászné között külön díjszabással próbaköröket is tesznek az érdeklődőkkel, így közlekedik majd vonat gőzmozdonnyal, a lillafüredi motorkocsival és C50-es mozdonnyal. Az erdei szakaszon kiváló fotótémák is lehetnek a kuriózumnak számító, ritkábban látható kisvasúti járművek.

Fotó: MÁV csoport

További részletek a Gyermekvasút honlapján olvashatók: Gyermekvasút napja 2026. – Gyermekvasút, Budapest.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
