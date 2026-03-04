Gödi akkugyár: megszólalt Orbán Viktor, kiderült, mit lép a miniszterelnök – „Minden embert megvédünk!"
A gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működését a kormány szigorú hatósági ellenőrzések mellett támogatja, a telepen kívül nem merült fel probléma. Orbán Viktor hangsúlyozta: az ügyészség független, a kormány pedig kizárólag a jogszabályok keretei között jár el.
A gödi Samsung SDI akkumulátorgyár Magyarország egyik legfontosabb ipari beruházása, amely évente több ezer tonna lítium-ion akkumulátort gyárt, és több ezer hazai munkahelyet biztosít. A gyár stratégiai jelentősége az európai autóipari ellátási láncban kiemelkedő.
Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában világossá tette:
a telepen kívül nem merült fel probléma. A gyár működését az illetékes hatóságok folyamatosan ellenőrzik, és minden esetet kivizsgálnak.
A miniszterelnök Rónai Egon kérdésére válaszolva hangsúlyozta: Magyarországon a legszigorúbb környezetvédelmi előírások érvényesek, a kormány legfőbb szempontja a lakosság egészségének védelme.
Biztosítva a gödi akkugyár túlélése
A gyár körüli korábbi jogi viták ellenére a Kúria döntése értelmében a működés folytatható, amíg a jogi eljárás lezárul. A Kúria felülvizsgálta a Budapest Környéki Törvényszék engedélymegsemmisítő ítéletét, ami lehetővé tette, hogy a gyár termelése ne álljon le, biztosítva ezzel a stratégiai ipari kapacitást és a munkahelyek megőrzését.
A hatósági ellenőrzések során a gyár minden esetben együttműködött, és a kormány kiemelte: a szabályok betartása elsődleges. Az ipari beruházás működése során a kormány és a hatóságok a lakosság egészségét és biztonságát folyamatosan figyelik, a jogszabályoknak megfelelően.
Orbán Viktor az interjúban leszögezte: a végrehajtó hatalom és az ügyészség működése teljesen független egymástól.
Az alkotmányos szabályokat szigorúan betartjuk, a kormány kizárólag a törvények keretei között jár el
– mondta. A gyár működésével kapcsolatos minden hatósági intézkedés a jogszabályoknak megfelelően történik, politikai beavatkozásra nincs szükség.
A gödi Samsung SDI üzem tehát a kormány álláspontja szerint biztonságos és ellenőrzött, a telepen kívül nem merül fel kockázat. A stratégiai beruházás működése biztosítja a hazai munkahelyeket és az ipari kapacitást, miközben minden hatósági előírást betartanak, a környezet és a lakosság védelme biztosított.
Orbán Viktor nyilatkozata egyértelmű üzenet: a gödi Samsung-gyár stabilan működik, a kormány és a hatóságok felügyelik a jogszabályok teljes betartását, és a lakosság biztonsága minden esetben elsődleges.
Gulyás Gergely: eljárás indul a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos állítások miatt
Gulyás Gergely szerint a hatóságoknak minden esetben szigorúan be kell tartatniuk a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat. A ma megjelent, név nélküli, a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos állítások miatt a rendőrség haladéktalanul eljárást indít.