Rendkívüli

Rendkívüli, nagyon nagy a baj: Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából – nem várja meg a 2027-es kitiltást

környezetvédelmi előírás
akkumulátorgyár
Göd
Orbán Viktor
Samsung

Gödi akkugyár: megszólalt Orbán Viktor, kiderült, mit lép a miniszterelnök – „Minden embert megvédünk!"

Magyarországon a legszigorúbb környezetvédelmi előírások vannak érvényben. Orbán Viktor kijelentette, hogy a gödi Samsung-gyár telepe biztonságos, és minden hatósági előírásnak megfelel.
VG
2026.03.04, 18:49
Frissítve: 2026.03.04, 19:00

A gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működését a kormány szigorú hatósági ellenőrzések mellett támogatja, a telepen kívül nem merült fel probléma. Orbán Viktor hangsúlyozta: az ügyészség független, a kormány pedig kizárólag a jogszabályok keretei között jár el.

ORBÁN Viktor göd
A gödi akkugyár körüli viták ellenére Orbán szerint a telepen kívül nem merültek fel problémák, a hatóságok folyamatosan ellenőrzik a gyár működését / Fotó: Fischer Zoltán / MTI

A gödi Samsung SDI akkumulátorgyár Magyarország egyik legfontosabb ipari beruházása, amely évente több ezer tonna lítium-ion akkumulátort gyárt, és több ezer hazai munkahelyet biztosít. A gyár stratégiai jelentősége az európai autóipari ellátási láncban kiemelkedő.

Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában világossá tette: 

a telepen kívül nem merült fel probléma. A gyár működését az illetékes hatóságok folyamatosan ellenőrzik, és minden esetet kivizsgálnak. 

A miniszterelnök Rónai Egon kérdésére válaszolva hangsúlyozta: Magyarországon a legszigorúbb környezetvédelmi előírások érvényesek, a kormány legfőbb szempontja a lakosság egészségének védelme.

Biztosítva a gödi akkugyár túlélése

A gyár körüli korábbi jogi viták ellenére a Kúria döntése értelmében a működés folytatható, amíg a jogi eljárás lezárul. A Kúria felülvizsgálta a Budapest Környéki Törvényszék engedélymegsemmisítő ítéletét, ami lehetővé tette, hogy a gyár termelése ne álljon le, biztosítva ezzel a stratégiai ipari kapacitást és a munkahelyek megőrzését.

A hatósági ellenőrzések során a gyár minden esetben együttműködött, és a kormány kiemelte: a szabályok betartása elsődleges. Az ipari beruházás működése során a kormány és a hatóságok a lakosság egészségét és biztonságát folyamatosan figyelik, a jogszabályoknak megfelelően.

Orbán Viktor az interjúban leszögezte: a végrehajtó hatalom és az ügyészség működése teljesen független egymástól.

Az alkotmányos szabályokat szigorúan betartjuk, a kormány kizárólag a törvények keretei között jár el

– mondta. A gyár működésével kapcsolatos minden hatósági intézkedés a jogszabályoknak megfelelően történik, politikai beavatkozásra nincs szükség.

A gödi Samsung SDI üzem tehát a kormány álláspontja szerint biztonságos és ellenőrzött, a telepen kívül nem merül fel kockázat. A stratégiai beruházás működése biztosítja a hazai munkahelyeket és az ipari kapacitást, miközben minden hatósági előírást betartanak, a környezet és a lakosság védelme biztosított.

Orbán Viktor nyilatkozata egyértelmű üzenet: a gödi Samsung-gyár stabilan működik, a kormány és a hatóságok felügyelik a jogszabályok teljes betartását, és a lakosság biztonsága minden esetben elsődleges.

Gulyás Gergely: eljárás indul a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos állítások miatt

Gulyás Gergely szerint a hatóságoknak minden esetben szigorúan be kell tartatniuk a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat. A ma megjelent, név nélküli, a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos állítások miatt a rendőrség haladéktalanul eljárást indít.

 

