Kedvezményes fürdőbelépőket és izgalmas programok sorát kínálják a hazai fürdők a május 1-jei hosszú hétvégén

Érdemes említést tenni azokról a fürdőkről is, amelyek különleges programokat kínálnak a hosszú hétvégére:

A csokonyavisontai Csokonya Thermal esti fürdőbuli-sorozattal készül. Április 30-tól május 2-ig minden este 8 órától éjjel 2-ig tartanak majd a különböző koncertek. Az esti fürdőbelépő ára 3500 forint.

Az Igali Gyógyfürdő is tartogat zenés programokat péntekre és szombatra.

A Hajdúnánási Gyógyfürdőben szintén programokkal készülnek május 1-jére. Ráadásul ezen a napon a fürdőbelépő mindössze 100 forintba kerül.

A május elsején nyíló Hungarospa Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. A strandfürdő főbejáratánál fúvószenét és mazsorettbemutatót követően 9 órakor nyitja meg kapuit a strand, ahol a tradicionális strandrész medencéi vehetők igénybe. A hagyományossá vált esti ingyenes Hungarosparty strandnyitó rendezvény pedig 18:30 órakor kezdődik a mediterrán tengerpart hajószínpadán.

Május 2-án több helyen is éjszakai fürdőzések lesznek: a nyíregyházi Aquarius élményfürdőben, a vásárosnaményi Szilva Termálfürdőben, valamint a debreceni Aquaticum Termálfürdőben is rendhagyó esti programmal várják az érdeklődőket.

Mikor nyit a többi strand?

Sokan emlékeznek még, hogy régen szinte minden strand kinyitott május 1-jén, és a felvonulás után már csobbanhattunk is. Ezt ma már kevés strand tartja, inkább az időjárás és ezzel összefüggésben a várható látogatószám alakulásától függ a nyitás időpontja. A nagyobb fürdőkre egyre inkább az a jellemző, hogy a szezonális medencék közül nem lesz mind azonnal elérhető, hanem több lépcsőben nyitják meg őket.