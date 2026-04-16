Vásárolt cukrot mostanában? Ezt a terméket semmiképp ne fogyassza el!

Fogyasztói visszahívást kezdeményezett a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. egy népszerű alapélelmiszerre. Az intézkedés a Tesco nádcukor 500 grammos kiszerelését érinti, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság.
VG
2026.04.16, 09:51
A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag (E150d) lehetséges jelenléte miatt - közölte csütörtökön a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Tesco nádcukor termék (illusztráció)

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóságnyomon követi - írta cikkében az Origo.

A nádcukor részletes adatai: 

  • Terméknév: Tesco nádcukor 500g
  • Vonalkód: 5051007129084
  • Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609
  • Minőségmegőrzési idő: 02.2030 

Termékvisszahívás oka: A szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.

 A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
