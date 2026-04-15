Gépjárműadó 2026, erről eddig nem volt szó: nem mindenkire vonatkozik a befizetés határideje – a NAV egymillió magyarnak üzent
Szerdán éjfélkor jár le a gépjárműadó befizetésének határideje – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Még mintegy egymillió autós nem rendezte gépjárműadóját, amit legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet megtenni. A NAV 1819-es Infóvonala ma még hosszított ügyeletben, 18 óráig várja a gépjárműadós kérdéseket.
A több mint 3,5 millió érintett autósból április 13-ig már több mint 2 millióan befizették, közülük több mint 378 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót.
Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla) kell befizetni, illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztüli fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot.
Aki nem tudja egy összegben megfizetni a gépjárműadót, válassza a rendkívül egyszerű, automatikus és pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek a legfeljebb öthavi kamatmentes konstrukcióval. A NAV-Mobilban intézhető ez is a legegyszerűbben, gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani, és az applikációban rövid idő alatt már meg is jelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. Április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek a lehetőséggel. A nehézségekkel küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.
A NAV Infóvonala a 1819-es (külföldről: +36 1 461 1819) számon hosszított ügyelettel várja ma 18 óráig azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése kapcsán kérnek segítséget. Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről ezen a csatornán nem adható információ.
Ha valaki az adó összegére kíváncsi, azt a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg. Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is.
A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Így például, ha valaki április 16-án veszi át a határozatot, az esetében a fizetési határidő: május 17.
Az összes tudnivalót – a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján külön tájékoztató oldal tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben.
Gépjárműadó-mentességet osztogatott a NAV 2026-ra: most pontosan leírták, hogyan lehet igényelni
Egyes szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót, elég, ha mentességüket időben jelzik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) online nyilatkozva. A NAV erről a jogosultakat már tavaly decemberben értesítette. A tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentesség lehetőségére és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni.
Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre.
- Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben.
- Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.
Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.