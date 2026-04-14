Megszólaltak az oroszok a Paksi Atomerőműről: ez lesz a sorsa a magyar választás után az építkezésnek – a Roszatom készen áll

Az orosz Roszatom jelezte: kész minden kérdésre válaszolni a Paks II. atomerőmű-projekttel kapcsolatban, különösen a költségek ügyében. A nyilatkozat időzítése nem véletlen, hiszen a beruházás ismét a magyar politikai viták középpontjába került.

A magyar politikában ismét visszhangot keltett Paks II., amire most a Roszatom reagált / Fotó: Paks II. Zrt.

Új lendületet kapott a Paks II. atomerőmű körüli vita, miután az orosz Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: készek minden felmerülő kérdésre válaszolni. A kijelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a projekt költsége és átláthatósága ismét politikai témává vált.

A Roszatom az új kormánnyal együtt fejezné be a Paks II.-t

Lihacsov egy moszkvai háttérbeszélgetésen utalt arra, hogy a választásokon győztes politikai erő vezetője, Magyar Péter több alkalommal is kritikus hangon említette a Paks II. beruházást, különösen az árát illetően. Erre reagálva a Roszatom vezetője hangsúlyozta: a vállalat nyitott a párbeszédre, és ugyanilyen bizalmat vár a magyar féltől is a projekt megvalósítása során.

Az orosz állami atomenergetikai óriás egyértelművé tette, hogy a Paks II. számukra kiemelt jelentőségű beruházás.

Lihacsov szavai szerint a projekt „különleges prioritást” élvez, ami azt jelzi, hogy Moszkva stratégiai ügyként kezeli az erőmű bővítését.

A beruházás története nem új keletű. A magyar Országgyűlés már 2009-ben jóváhagyta a Paksi Atomerőmű bővítését, amely az ország egyetlen működő nukleáris létesítménye. A terv két új blokk, az ötödik és hatodik egység megépítéséről szól, amelyek a meglévő, szovjet tervezésű reaktorok mellé kerülnének.

A projekt teljes költségét eredetileg 12,5 milliárd euróra becsülték. A finanszírozás kulcseleme egy 2014-ben aláírt magyar–orosz megállapodás, amelynek keretében Oroszország akár tízmilliárd eurós hitelt biztosít az építkezéshez. Ez a konstrukció már a kezdetektől viták tárgya, különösen a hosszú távú eladósodás és az energetikai függőség kérdése miatt.

A projekt ugyanakkor az elmúlt években több fontos engedélyt is megszerzett. 2022 augusztusának végén a magyar Országos Atomenergia Hivatal kiadta az építési engedélyt az új blokkokra, majd 2023 májusában az Európai Bizottság is jóváhagyta a szerződés és a finanszírozás módosításait.