Lejár a kedvezmény, egy fontos élelmiszercsoport kiesik a SZÉP-kártyák köréből

A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílt a hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP-kártyával. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése így sokaknak megkönnyítette a mindennapi bevásárlást, azonban nem árt észben tartani, hogy ezt a fajta kedvezményt hamarosan már nem érvényesíthetik a SZÉP-kártya birtokosok.
VG
2026.04.14, 12:17

A kormány november eleji döntése értelmében a SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás lehetősége 2026. április 30-ig marad aktív.

SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás – pontosan mire költhető?

A szabályozás szerint április utolsó napjáig a hideg élelmiszer vásárlása SZÉP-kártyával szinte minden nagyobb üzletláncban engedélyezett.

A leggyakoribb termékek a kosárban:

  • Alapvető élelmiszerek — tej, kenyér, tojás, liszt, cukor
  • Húsáruk — felvágottak, friss tőkehús
  • Mélyhűtött áruk — fagyasztott zöldségek, készételek
  • Italok — ásványvíz, üdítők, gyümölcslevek

Fontos: alkohol és dohánytermék továbbra sem vásárolhatók a kártyával.

Jó hír, hogyha meleg ételről van szó, arra az egyenleg egész évben, korlátozások nélkül felhasználható – írja a Hóvége

Az egyenleg korlátlanul felhasználható továbbá:

  • Szálláshelyeken: A falusi vendégházaktól a luxushotelekig.
  • Kultúrára: színházjegyek, múzeumi belépők, zenei fesztiválok és koncertek.
  • Sportra és rekreációra: fitnesztermek bérletei, uszodák, fürdők, wellness-központok, masszázsszalonok és sportpályák bérlése.

Hasznos tudnivaló: egyenleg és határidők

A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatás, amelyet rengeteg munkavállaló kap. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, mekkora összeg áll még rendelkezésükre. Éppen ezért vásárlás előtt érdemes elvégezni egy SZÉP-kártya egyenleg-lekérdezés műveletet a bank mobilalkalmazásában – írja cikkében az Origo

Hogyan lehet fizetni?

A SZÉP-kártya használata élelmiszerboltban ma már szinte teljesen megegyezik egy hagyományos bankkártyás fizetéssel. A legtöbb helyen érintéssel, PIN-kóddal, sőt egyes üzleteknél online vásárlás során is elfogadják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
