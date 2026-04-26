Kórházbezárásokról és az ingyenes egészségügy megszüntetéséről beszéltek a Tisza Párt szakértői, Magyar Péter viszont óriási egészségügyi fejlesztéseket ígér - melyik lesz az igaz?

A tavaly ősszel kiszivárgott, gazdasági konvergencia tervnek nevezett Tisza-tervben az állami egészségbiztosítási rendszer felszámolásáról, magánbiztosítók indításáról írtak. Eszerint sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek. A Tisza-párt egészségügyi tanácsadói pedig kórházak és kórházi ágyak megszüntetéséről beszéltek. Magyar Péter minderre azt mondta, hazugság - összegzi az ellenpont.hu.

Hamarosan kiderül az igazság a Tisza egészségügyi programjáról / Fotó: Hegedüs Róbert

Februárban nyilvánosságra hozott egy programot, amelyben csupa jót ígért:

minden régióban egy szuperkórházat,

ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet,

a várólistákat a kórházakban fél évre,

a járóbeteg-ellátásban két hónapra csökkentené, és

emeli mindenki fizetését az egészségügyben.

Néhány hónapon belül kiderül, hogy Magyar Péter hazudott vagy igazat mondott.

Az Index még tavaly novemberben hozta nyilvánosságra a gazdasági konvergencia tervnek nevezett Tisza Programot. Ebben az olvasható, hogy a Tisza átalakítaná a teljes TB-rendszert: megszűnne jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. Az egészségügyi ellátáshoz nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók - méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagért nagyjából a jelenlegi összeget kellene fizetni, de ezért jóval alacsonyabb szintű ellátást kapna a beteg.

A Tisza tanácsadói kórházbezárásokról beszéltek

A mostani szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.

Az életmentő sürgősségi ellátás kivételével lényegében

mindenért fizetnie kellene az embereknek, a lakosságot pedig drága, külföldi kiegészítő biztosítások megkötésére kényszerítenék.

Aki nem tudja fizetni a havidíjat, rosszabb ellátásban részesülhet, de akár el is utasíthatják a kórházakból, vagy teljes árat számolnak fel neki, amit ki kell fizetnie. Ráadásul a gyerekek ellátása is veszélybe kerülne.

A jelenlegi gyakorlat szerint minden 18 év alatti gyerek automatikusan kap TAJ-kártyát, ha a szülőknek érvényes társadalombiztosítása van - így a gyerekek ingyen jutnak ellátáshoz.