Szijjártó bejelentette: súlyos döntést hozott a kormány, katonák védik a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszát

A Török Áramlat teljes magyarországi szakaszán védelmi intézkedéseket vezet be a kormány – erről döntött vasárnap délután a védelmi tanács, amit a külgazdasági és külügyminiszter jelentett be. Szijjártó Péter telefonon egyeztetett a török, orosz és szerb külügyminiszterrel is.
Járdi Roland
2026.04.05, 16:09
Frissítve: 2026.04.05, 19:27

Délután ülésezett a védelmi tanács, miután vasárnap reggel a szerb rendőrség robbanószerkezetet talált a Török Áramlattól pár száz méterre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában azt mondta, hogy Európa óriási lépésekkel hatalmas energiaválság felé közeledik. Az ukrajnai és az iráni háború szerinte komoly ellátási válságot állíthat elő. Az olaj és a gáz ára az elmúlt hetekben 60, illetve 70 százalékkal emelkedett Európában, és olyan esztelen javaslatok is  megfogalmazódtak emiatt, hogy csökkentsék a kormányok az autópályák sebességhatárát 10 kilométer per órával, illetve ösztönözzék az otthoni munkavégzést.

„Ebben a helyzetben teljesen világos, hogy új energiaforrásokra, még több gázra és olajra lenne szükség Európában ahhoz, hogy az ellátás biztonságban legyen, és az árak ne emelkedjenek brutálisan.”

Ehhez képest az elmúlt években – főleg az ukránok – nagyon durva eszközökkel törekedtek arra, hogy az orosz kőolaj- és földgázellátást elvágják Európától. Sajnos ebben Brüsszel is a partnerük

– mondta, emlékeztetett rá, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlatot, amivel sokáig oroszokat támadták, de teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem erről van szó. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben drónokkal támadták a Török Áramlatot az ukránok Oroszország területén.

„A terrortámadási kísérlet jól illeszkedik a sorba”

Szerinte ezen támadások sorába illeszkedik bele, amit Szerbia területén, a Török Áramlat felrobbantása céljából készítettek elő. Olyan mennyiségű robbanóanyagot találtak, amivel fel lehetett volna robbantani.  Ez a terrortámadási kísérlet jól illeszkedik abba a sorba, amellyel próbálják ellehetetleníteni az orosz energia behozatalát – jegyezte meg Szijjártó Péter.

A külügyminiszter bejelentette, hogy a védelmi tanács ülésén a miniszterelnök elrendelte a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszának védelmét, a szerb határtól egészen a szlovák határig katonák fogják védeni a létesítményt.

A tárcavezető egyeztetett a szerb, a török energiaminiszterrel, illetve az orosz energiaminiszter-helyettessel is, akikkel egyetértett abban, hogy minden eddiginél határozottabban kell fizikailag védeni a vezetéket. Ez egy nagyon durva támadás Magyarország szuverenitásával szemben, de ahogy eddig is, továbbra is megvédjük Magyarország szuverenitását – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
