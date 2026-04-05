„A hadsereg és a rendőrség ma reggel Magyarkanizsa mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől két hátizsáknyi robbanóanyagot talált. További nyomokra is bukkantunk, a nyomozás folyamatban van” – jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő szombat délelőtt – írja a Srbja Danas.

Rendkívüli: fel akarták robbantani Szerbiában a Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezetéket – telefonon egyeztetett Vucic és Orbán / Fotó: Shutterstock

Rendkívüli: fel akarták robbantani Szerbiában a Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezetéket – telefonon egyeztetett Vucic és Orbán

Vucic azt is közölte, hogy beszélt telefonon Orbán Viktorral, akit tájékoztatott az incidensről. Az elnök szerint a szerb egységek

nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak.

Elmondta Orbán Viktornak, hogy a vizsgálat további alakulásáról is tájékoztatni fogják.

A kompresszorállomást szó szerint úgy védjük, mint Kragujevacot és Nist, ott madár sem tud repülni

– mondta a Blic szerint Vucic, aki hozzátette: szerencsére hírszerzési szempontból az embereik jól végezték a munkájukat. „És remélem, hogy ez a probléma megoldódik. Remélem, hogy áldozatok és emberáldozatok nélkül, tragikus következmények nélkül eltávolítják azt a robbanóanyagot” – mondta Vucic.

Vucic: könyörtelenül fellépünk

„Nyilvánvaló, hogy a világ vagy a geopolitikai játszmák nem hagynak minket békén, ezért a legmagasabb szintű képességeket kell mutatnunk” – mondta a szerb elnök.

Könyörtelenül fellépünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját

– hangsúlyozta, és hozzátette, hogy a robbanóanyagok pusztító ereje miatt sok-sok ember kerülhetett volna veszélybe.

Helikopterrel vizsgálják át a helyszínt

Helyszíni információk szerint erős rendőri és katonai erőket vezényeltek Tresnjevac, Vojvoda Zimonjic és Velebit falvak térségébe, ahol kiterjedt művelet, többek között légi megfigyelés is folyamatban van. A biztonsági erők akár 140 tagja is részt vesz az akcióban, a keresést pedig közösen végzik, földről és helikopteres egységek koordinálásával. A polgárok nehezen tudnak mozogni, miközben a műveletben részt vevő helikopterek zaját folyamatosan hallani lehet.

