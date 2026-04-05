Rendkívüli: fel akarták robbantani Szerbiában a Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezetéket – telefonon egyeztetett Vucic és Orbán

A szerb államfő tájékoztatása szerint a Vajdaságban robbanószerkezetet találtak a Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében.
Járdi Roland
2026.04.05, 09:53
Frissítve: 2026.04.05, 11:01

„A hadsereg és a rendőrség ma reggel Magyarkanizsa mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől két hátizsáknyi robbanóanyagot talált. További nyomokra is bukkantunk, a nyomozás folyamatban van” – jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő szombat délelőtt – írja a Srbja Danas.

Vucic azt is közölte, hogy beszélt telefonon Orbán Viktorral, akit tájékoztatott az incidensről. Az elnök szerint a szerb egységek 

nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak. 

Elmondta Orbán Viktornak, hogy a vizsgálat további alakulásáról is tájékoztatni fogják.

A kompresszorállomást szó szerint úgy védjük, mint Kragujevacot és Nist, ott madár sem tud repülni

– mondta a Blic szerint Vucic, aki hozzátette: szerencsére hírszerzési szempontból az embereik jól végezték a munkájukat. „És remélem, hogy ez a probléma megoldódik. Remélem, hogy áldozatok és emberáldozatok nélkül, tragikus következmények nélkül eltávolítják azt a robbanóanyagot” – mondta Vucic.

Vucic: könyörtelenül fellépünk

„Nyilvánvaló, hogy a világ vagy a geopolitikai játszmák nem hagynak minket békén, ezért a legmagasabb szintű képességeket kell mutatnunk” – mondta a szerb elnök.

Könyörtelenül fellépünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját

– hangsúlyozta, és hozzátette, hogy a robbanóanyagok pusztító ereje miatt sok-sok ember kerülhetett volna veszélybe.

Helikopterrel vizsgálják át a helyszínt

Helyszíni információk szerint erős rendőri és katonai erőket vezényeltek Tresnjevac, Vojvoda Zimonjic és Velebit falvak térségébe, ahol kiterjedt művelet, többek között légi megfigyelés is folyamatban van. A biztonsági erők akár 140 tagja is részt vesz az akcióban, a keresést pedig közösen végzik, földről és helikopteres egységek koordinálásával. A polgárok nehezen tudnak mozogni, miközben a műveletben részt vevő helikopterek zaját folyamatosan hallani lehet.

 

Cikkünk frissül.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

