Európa felé soha nem látott energiaválság közeledik – Orbán Viktor bejelentést tett a Török Áramlatot ért szabotázsról

Szabotázsakciót készítettek elő a Magyarország ellátásában kulcsszerepet játszó Török Áramlat szerbiai szakaszán, ami közvetlenül érinti az ország energiaellátásának biztonságát. A vezeték ugyan zavartalanul működik, de a történtek miatt Magyarország és Szerbia is megerősítette a védelmet, ami azt mutatja, hogy az energiaszállítás fizikai biztonsága egyre nagyobb kockázatot jelent a térségben – jelentette be Orbán Viktor legújabb videójában.

A miniszterelnök közlése szerint a feltételezett akció a vajdasági szakaszon történt, senki sem sérült meg, és a szállítás sem állt le. Orbán Viktor egyeztetett Aleksandar Vucic szerb elnökkel, és köszönetet mondott a szerb hatóságoknak, melyek megerősítették a vezeték védelmét. Magyarországon azonnali intézkedések léptek életbe:

a vezeték hazai szakaszát fokozott katonai ellenőrzés alá vonták.

A lépés súlyát az adja, hogy a Török Áramlaton keresztül érkezik a magyar gázfogyasztás mintegy 60 százaléka. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges kiesés nemcsak az ipart, hanem a lakossági ellátást is közvetlenül érintené, különösen egy olyan időszakban, amikor az európai energiapiac eleve feszült.

Orbán Viktor a bejelentésben szélesebb összefüggésbe helyezte az esetet, és azt mondta,

Európa felé „soha nem látott energiaválság” közeledik.

Állítása szerint az orosz energiaszállítások korlátozása mögött tudatos politikai törekvések állnak, és több korábbi incidensre – köztük vezetékek elleni támadásokra és lezárásokra – is hivatkozott.

A magyar kormány álláspontja szerint az orosz energiaforrások továbbra is kulcsszerepet játszanak az európai ellátásban, ezért az infrastruktúra védelme nemzetbiztonsági kérdés. A mostani intézkedések azt jelentik, hogy Budapest katonai eszközökkel is garantálja a folyamatos szállítást.

A történtek piaci szempontból is jelentősek: már önmagában egy potenciális támadás híre is növeli a bizonytalanságot az energiapiacon, ami az árakban és a beszerzési stratégiákban is megjelenhet. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e stabilan fenntartani a szállításokat, vagy az európai infrastruktúra egyre inkább célponttá válik.