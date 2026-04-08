Tele a kassza: a magyar kiskereskedelem régiós élmezőnyben, a fogyasztás viszi a gazdaságot

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben havi alapon 0,4 százalékos növekedést mértek. Ez már a hetedik egymást követő hónap, amikor bővül a forgalom.

Az üzemanyag-forgalom 6,4 százalékkal bővült a kiskereskedelemben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hosszabb távú trendek is kedvezők: a forgalom szintje már közel 5 százalékkal meghaladja a 2021-es átlagot, ami több mint három és fél éves csúcsnak felel meg. A növekedés 2023 vége óta tart, és bár voltak kilengések, az irány egyértelműen felfelé mutat.

A nem élelmiszer és az üzemanyag húzza a növekedést a kiskereskedelemben

A bővülés szerkezete azt mutatja, hogy a fogyasztás minősége is változik. A nem élelmiszer-kiskereskedelem 5 százalékkal nőtt, míg az üzemanyag-forgalom 6,4 százalékkal bővült. Ezzel szemben az élelmiszer-forgalom 2,2 százalékos növekedése visszafogottabb képet mutat.

A részletek szerint kiugró volt a használtcikk-üzletek (9,6 százalék), a ruházati boltok (7,8 százalék) és az iparcikk jellegű üzletek teljesítménye, miközben az online kereskedelem is erős maradt 8,9 százalékos bővüléssel.

Jövedelmi fordulat hajtja a fogyasztást, de kérdés a fenntarthatóság

A februári adatok mögött egyértelműen kirajzolódik a belső kereslet visszatérése. A kormány és az elemzők egyaránt úgy látják, hogy a növekedés motorja a háztartások jövedelmi helyzetének javulása, ugyanakkor a dinamika fenntarthatósága továbbra is nyitott kérdés.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a 3,8 százalékos bővülés a béremelések, adócsökkentések és árcsökkentő intézkedések eredménye. A minimálbér 11 százalékos emelése, a családi adókedvezmények bővítése, valamint a fiatal anyák adómentessége mind növelték a háztartások elkölthető jövedelmét. Ehhez társultak a közvetlen kifizetések is:

a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete februárban közvetlenül élénkítette a keresletet. Az árréscsökkentési intézkedések egyes termékkörökben 20–30 százalékos árcsökkenést hoztak, ami tovább erősítette a vásárlóerőt.

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szerint a növekedés széles bázison nyugszik, és a javuló jövedelmi helyzet „széles körben megjelenik a fogyasztásban”. Kiemelte: a nem élelmiszertermékek és az online kereskedelem különösen erős, miközben a szektor már hét hónapja folyamatosan bővül.