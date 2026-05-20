Figyelmeztetett a NAV: nem mindenki rendelkezhet a személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról
Az szja-bevallás határideje május 20. Aki eddig nem nézte meg, és nem fogadta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával automatikusan bevallássá válik a tervezete. Ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra, nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes bevallásuk – hívta fel a figyelmet az adóhatóság szerdán.
Május 20-án van az szja-bevallás határideje, de nem mindenkinek lesz automatikusan érvényes
Rajtuk kívül mindenképp nézze át és egészítse ki a tervezetét az is:
- aki tavaly év közben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti,
- akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás,
- akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20. – ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1 százalékos rendelkezés sem lesz érvényes, illetve
- akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.
A kitöltéshez, kiegészítéshez rengeteg segítség áll rendelkezésre, többek között a kérdés-felelet funkció, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de videós segédletek is elérhetők több témában a NAV honlapján.
A tervezet kezelése online, az eSZJA-ban a legegyszerűbb, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációval éjfélig bárhonnan, bármikor véglegesíthető a bevallás. Aki mégis papíron intézi, annak május 20-án, vagyis ma kell postára adnia.
Fontos, hogy papíralapú bevallás aláírás nélkül érvénytelen!
Az egyházaknak adható 1 százalékról nem feltétlenül kell újból rendelkezni, más a helyzet a civil szervezetek esetében
Az 1+1 százalékos rendelkezés határideje szintén ma van: a civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképp be kell küldeni, az egyházit csak akkor, ha korábban nem nyilatkozott, vagy idén változtatni szeretne. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Programnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan figyelembe veszi.
A NAV központi ügyfélszolgálatai 2026. május 20-án hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket, a NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 (1) 461-1819) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható – zárta közleményét a hatóság.
A NAV idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról.
Az adóalap-kedvezményeknél például gyakori, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az év közben igénybe vett kedvezményről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe – ilyen lehet akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként kisfilm is segíti, ha valaki elakadna az online kitöltéssel. És van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség: visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene.