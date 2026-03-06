A Janaf indítja a tízhónapos vezetéktesztet - mikor lesz ebből olajszállítás?
A Mol csoport és a horvátosrszági Janaf vezetéküzemeltető társaság megállapodása után március 11-én kezdődik az Adria-vezeték hosszú távú kapacitásteszt-sorozata a Mol közleménye szerint. A teszt 10 hónapig tart, és három-négy ütemben zajlik. Azt vizsgálják, hogy az infrastruktúra milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, különböző olajtípusokkal és időjárási viszonyok között.
Csak semmi kapkodás!
A most induló tesztek első fázisaiban még nem üzemel teljes kapacitással működni a vezeték, mert ugyan a Slovnaft pozsonyi finomítója 100 százalékig üzemképes, a Dunai Finomító egyelőre korlátozott termelési kapacitással működik. A napi 40 ezer tonnás csúcskapacitás tesztje csak a korábban kigyulladt és jelenleg javítás alatt álló AV3 üzem helyreállítása után, várhatóan az ősszel lesz lehetőség.
A mintegy 10 hónapig tartó, több elemből álló teszt során a felek arra is kíváncsiak, hogy a horvátországi olajszállítási logisztika egésze hogyan teljesít. Ezért a vezeték kapacitásán túl megvizsgálják többek között
- a kikötői kapacitást,
- a kitárolási képességet és gyorsaságot,
- illetve a kőolaj-keverési képességeket.
A teljeskörű tesztsorozatot nemzetközi és független megfigyelőcsapat bevonásával történik. A Mol amerikai, a Janaf német szakértőket von be a feladatba.
A Mol szerint a régiós ellátásbiztonság szempontjából előremutató lépés az alapos és szakszerű tesztelés elindítása: mindenkinek az az érdeke, hogy az ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. 2023 óta ugyanis a horvátországi megszólalások 11 és 15 millió tonna közé teszik az Adria-vezeték éves kapacitását, miközben a vezetékszakaszon 2,2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak.
Várni kell egy évet az eredményre
Az egyéves tesztsorozat kiértékelése után, 2027 elején véget érhet a vita és bizonytalanság, és látható lesz, i kell ahhoz, hogy az Adria-vezeték végre teljesértékű útvonal legyen.
Egyébként a Mol csoportnak még mindig nincs 2026-ra vonatkozó, érvényes szállítási szerződése,
ez pedig jogbizonytalansággal tetőzi a meglévő ellátási problémákat.
A Janaf még adós egy válasszal
Ezen felül a Mol és a Slovnaft azt is két hete várja, hogy a Janaf, illetve a horvát szakhatóságok is állást foglaljanak arról, hogy a Janak átengedi-e a nem szankcionált és minden nemzetközi előírásnak, szankciónak megfelelő orosz kőolajszállítmányt. A magyar és szlovák szakhatósági engedélyeket a vállalat már eljuttatta a horvát partnernek.
Főbb horvátországi megszólalások az Adria kapacitásáról, 2023 és 2026 között:
Davor Filipovics gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős miniszter
„Konkrétan tavaly döntést hoztunk az LNG-terminál kapacitásának megduplázásáról, és a Janaf évi 24 millió tonnás műszaki kapacitása jelenleg mintegy 11 millió tonna kőolajat tud biztosítani Magyarország és Szlovákia irányába. A JANAF emellett az Európai Unión kívüli országokkal is jól együttműködik, különösen Szerbiával, amelyet szintén kőolajjal lát el.”
Vladislav Veselica, a Janaf igazgatóságának tagja
„A szállítási kapacitások tekintetében – melyek ténylegesen évi 24 millió tonnát tesznek ki – ez azt jelenti, hogy például teljes mértékben ki tudjuk szolgálni Magyarország és Szlovákia kőolajigényét, és részben Csehországét is.”
Stjepan Adanics, a Janaf igazgatósági elnöke
„A Janaf csővezeték-rendszerének kapacitását többször is tesztelték, legutóbb tavaly júniusban a Mollal. A teszt megállapította, hogy a vezeték éves kapacitása 11,8 millió tonna kőolaj, amely polimerek adagolásával, ami csökkenti a súrlódást, akár 14 millió tonnára is növelhető.”
Vladislav Veselica, a Janaf igazgatóságának tagja
„A szállítás tekintetében fel vagyunk készülve a megnövekedett kereslettel járó forgatókönyvekre is: például a meglévő vezetékek kapacitását polimerek alkalmazásával évi 14 millió tonnára tudjuk növelni a magyar határig.”
Janaf nyilatkozat
„A kapacitás meghaladja a Mol igényeit, és a DRA adalékanyagok hozzáadásának lehetőségével ezen a szakaszon évi 13-16,4 millió tonna kapacitás érhető el.”
Jasminko Umicsevics, tanácsadó
„A vádaknak semmi alapja. A Janaf legalább 12 millió tonna szállítására képes, miközben ott a maximális mennyiség 8,5-8,6 millió tonna. Ilyenkor jön a manipuláció: a legegyszerűbb módszer, ha elmondanak egy hazugságot, százszor megismétlik, és mindig találnak valakit, akit hibáztatni lehet.”
Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja
„Kapacitásunkat kétszer is tesztelték, és évi 11,4 millió tonnát igazoltak. Így ki tudjuk elégíteni Magyarország teljes kőolaji-gényét.”
Andrej Plenkovics, Horvátország miniszterelnöke
„Horvátország évente több mint 12 millió tonna kőolaj szállítását tudja garantálni Magyarország és Szlovákia számára. Magyarországon és Szlovákiában a Mol két kőolajfinomítót üzemeltet: az egyiket Százhalombattán, Budapest közelében, a másikat Pozsonyban. A két üzem együtt évente mintegy 14 millió tonna nyersolajat dolgoz fel.”
A Janaf hivatalos közleménye
„A Janaf kőolajvezetékét tesztelték, és igazolták, hogy évente akár 11,8 millió tonna kőolajat is képes szállítani Omisaljból a magyar határig. Adalékanyagok alkalmazásával ez a kapacitás évi 14,3 millió tonnára növelhető, amely meghaladja a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak együttes éves feldolgozási kapacitását.”
Janaf sajtóközlemény
„Éves szinten ez körülbelül 14,5 millió tonnának felelne meg, figyelembe véve az Azeri Light típusú kőolaj 0,83-as sűrűségét, a vezeték 95 százalékos kihasználtságát, valamint a Mol csoport azon képességét, hogy a kijelölt átadási ponton fogadja a kőolajat.
Vladislav Veselica, A Janaf igazgatósági tagja
„A Janaf kész fedezni a Mol csoport két közép-európai finomítójának teljes éves kőolajigényét. Évente 12,9 millió tonna nyersolaj szállítását garantáljuk.”
Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja
„A Janaf kapacitása megfelelő, és Sziszektől a magyar határig kétséget kizáróan évi 14,78 millió tonna.”
Ante Susnjar, gazdasági miniszter
„Susnjar szerint a horvátországi Adria kőolajvezeték évente akár 15 millió tonna nem orosz eredetű nyersolaj szállítására is képes, ami meghaladja a magyarországi és a szlovákiai finomítók együttes kapacitását.”