Deviza
EUR/HUF393,55 +1,5% USD/HUF340,25 +1,87% GBP/HUF453,93 +1,77% CHF/HUF436,11 +1,96% PLN/HUF91,86 +1,33% RON/HUF77,24 +1,41% CZK/HUF16,12 +1,4% EUR/HUF393,55 +1,5% USD/HUF340,25 +1,87% GBP/HUF453,93 +1,77% CHF/HUF436,11 +1,96% PLN/HUF91,86 +1,33% RON/HUF77,24 +1,41% CZK/HUF16,12 +1,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 094,8 -2,45% MTELEKOM2 110 -2,13% MOL3 684 -1,3% OTP36 640 -3,6% RICHTER11 490 -1,57% OPUS540 -1,11% ANY7 200 -1,67% AUTOWALLIS157 -3,18% WABERERS5 000 -1,2% BUMIX9 559,54 -0,87% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 532,95 -2,2% BUX122 094,8 -2,45% MTELEKOM2 110 -2,13% MOL3 684 -1,3% OTP36 640 -3,6% RICHTER11 490 -1,57% OPUS540 -1,11% ANY7 200 -1,67% AUTOWALLIS157 -3,18% WABERERS5 000 -1,2% BUMIX9 559,54 -0,87% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 532,95 -2,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vezeték
teszt
Janaf

A Janaf indítja a tízhónapos vezetéktesztet - mikor lesz ebből olajszállítás?

Március 11-én kezdődik meg az Adria-vezeték tízhónapos kapacitásteszt-sorozata - közölte a Mol, amely már nagyon szeretné használni a vezetéket. Addig is közzétett egy tanulságos adatsort arról, milyen, gyarkan egymásnak ellentmondó horvát nyilatkozatok hangzottak el eddig az Adria kapacitásával kapcsolatban.
VG
2026.03.06, 15:33
Frissítve: 2026.03.06, 15:47

A Mol csoport és a horvátosrszági Janaf vezetéküzemeltető társaság megállapodása után március 11-én kezdődik az Adria-vezeték hosszú távú kapacitásteszt-sorozata a Mol közleménye szerint. A teszt 10 hónapig tart, és három-négy ütemben zajlik. Azt vizsgálják, hogy az infrastruktúra milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, különböző olajtípusokkal és időjárási viszonyok között.

Adria
Kezdik kipróbálni, mit tud valójában az Adria/Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Csak semmi kapkodás!

A most induló tesztek első fázisaiban még nem üzemel teljes kapacitással működni a vezeték, mert ugyan a Slovnaft pozsonyi finomítója 100 százalékig üzemképes, a Dunai Finomító egyelőre korlátozott termelési kapacitással működik. A napi 40 ezer tonnás csúcskapacitás tesztje csak a korábban kigyulladt és jelenleg javítás alatt álló AV3 üzem helyreállítása után, várhatóan az ősszel lesz lehetőség.

A mintegy 10 hónapig tartó, több elemből álló teszt során a felek arra is kíváncsiak, hogy a horvátországi olajszállítási logisztika egésze hogyan teljesít. Ezért a vezeték kapacitásán túl megvizsgálják többek között

  • a kikötői kapacitást,
  • a kitárolási képességet és gyorsaságot,
  • illetve a kőolaj-keverési képességeket.

A teljeskörű tesztsorozatot nemzetközi és független megfigyelőcsapat bevonásával történik. A Mol amerikai, a Janaf német szakértőket von be a feladatba.

A Mol szerint a régiós ellátásbiztonság szempontjából előremutató lépés az alapos és szakszerű tesztelés elindítása: mindenkinek az az érdeke, hogy az ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. 2023 óta ugyanis a horvátországi megszólalások 11 és 15 millió tonna közé teszik az Adria-vezeték éves kapacitását, miközben a vezetékszakaszon 2,2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak.

Várni kell egy évet az eredményre

Az egyéves tesztsorozat kiértékelése után, 2027 elején véget érhet a vita és bizonytalanság, és látható lesz, i kell ahhoz, hogy az Adria-vezeték végre teljesértékű útvonal legyen. 

Egyébként a Mol csoportnak még mindig nincs 2026-ra vonatkozó, érvényes szállítási szerződése,

 ez pedig jogbizonytalansággal tetőzi a meglévő ellátási problémákat.

A Janaf még adós egy válasszal

Ezen felül a Mol és a Slovnaft azt is két hete várja, hogy a Janaf, illetve a horvát szakhatóságok is állást foglaljanak arról, hogy a Janak átengedi-e a nem szankcionált és minden nemzetközi előírásnak, szankciónak megfelelő orosz kőolajszállítmányt. A magyar és szlovák szakhatósági engedélyeket a vállalat már eljuttatta a horvát partnernek.

Főbb horvátországi megszólalások az Adria kapacitásáról, 2023 és 2026 között:

 

Davor Filipovics gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős miniszter

„Konkrétan tavaly döntést hoztunk az LNG-terminál kapacitásának megduplázásáról, és a Janaf évi 24 millió tonnás műszaki kapacitása jelenleg mintegy 11 millió tonna kőolajat tud biztosítani Magyarország és Szlovákia irányába. A JANAF emellett az Európai Unión kívüli országokkal is jól együttműködik, különösen Szerbiával, amelyet szintén kőolajjal lát el.”

Vladislav Veselica, a Janaf igazgatóságának tagja 

„A szállítási kapacitások tekintetében – melyek ténylegesen évi 24 millió tonnát tesznek ki – ez azt jelenti, hogy például teljes mértékben ki tudjuk szolgálni Magyarország és Szlovákia kőolajigényét, és részben Csehországét is.”

Stjepan Adanics, a Janaf igazgatósági elnöke

„A Janaf csővezeték-rendszerének kapacitását többször is tesztelték, legutóbb tavaly júniusban a Mollal. A teszt megállapította, hogy a vezeték éves kapacitása 11,8 millió tonna kőolaj, amely polimerek adagolásával, ami csökkenti a súrlódást, akár 14 millió tonnára is növelhető.”

Vladislav Veselica, a Janaf igazgatóságának tagja

„A szállítás tekintetében fel vagyunk készülve a megnövekedett kereslettel járó forgatókönyvekre is: például a meglévő vezetékek kapacitását polimerek alkalmazásával évi 14 millió tonnára tudjuk növelni a magyar határig.”

Janaf nyilatkozat

„A kapacitás meghaladja a Mol igényeit, és a DRA adalékanyagok hozzáadásának lehetőségével ezen a szakaszon évi 13-16,4 millió tonna kapacitás érhető el.”

Jasminko Umicsevics, tanácsadó

„A vádaknak semmi alapja. A Janaf legalább 12 millió tonna szállítására képes, miközben ott a maximális mennyiség 8,5-8,6 millió tonna. Ilyenkor jön a manipuláció: a legegyszerűbb módszer, ha elmondanak egy hazugságot, százszor megismétlik, és mindig találnak valakit, akit hibáztatni lehet.”

Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja

„Kapacitásunkat kétszer is tesztelték, és évi 11,4 millió tonnát igazoltak. Így ki tudjuk elégíteni Magyarország teljes kőolaji-gényét.”

Andrej Plenkovics, Horvátország miniszterelnöke

„Horvátország évente több mint 12 millió tonna kőolaj szállítását tudja garantálni Magyarország és Szlovákia számára. Magyarországon és Szlovákiában a Mol két kőolajfinomítót üzemeltet: az egyiket Százhalombattán, Budapest közelében, a másikat Pozsonyban. A két üzem együtt évente mintegy 14 millió tonna nyersolajat dolgoz fel.”

A Janaf hivatalos közleménye

„A Janaf kőolajvezetékét tesztelték, és igazolták, hogy évente akár 11,8 millió tonna kőolajat is képes szállítani Omisaljból a magyar határig. Adalékanyagok alkalmazásával ez a kapacitás évi 14,3 millió tonnára növelhető, amely meghaladja a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak együttes éves feldolgozási kapacitását.”

Janaf sajtóközlemény

„Éves szinten ez körülbelül 14,5 millió tonnának felelne meg, figyelembe véve az Azeri Light típusú kőolaj 0,83-as sűrűségét, a vezeték 95 százalékos kihasználtságát, valamint a Mol csoport azon képességét, hogy a kijelölt átadási ponton fogadja a kőolajat.

Vladislav Veselica, A Janaf igazgatósági tagja

„A Janaf kész fedezni a Mol csoport két közép-európai finomítójának teljes éves kőolajigényét. Évente 12,9 millió tonna nyersolaj szállítását garantáljuk.”

Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja

„A Janaf kapacitása megfelelő, és Sziszektől a magyar határig kétséget kizáróan évi 14,78 millió tonna.

Ante Susnjar, gazdasági miniszter

„Susnjar szerint a horvátországi Adria kőolajvezeték évente akár 15 millió tonna nem orosz eredetű nyersolaj szállítására is képes, ami meghaladja a magyarországi és a szlovákiai finomítók együttes kapacitását.”

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu