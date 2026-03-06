A Janaf indítja a tízhónapos vezetéktesztet - mikor lesz ebből olajszállítás?

A Mol csoport és a horvátosrszági Janaf vezetéküzemeltető társaság megállapodása után március 11-én kezdődik az Adria-vezeték hosszú távú kapacitásteszt-sorozata a Mol közleménye szerint. A teszt 10 hónapig tart, és három-négy ütemben zajlik. Azt vizsgálják, hogy az infrastruktúra milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, különböző olajtípusokkal és időjárási viszonyok között.

Kezdik kipróbálni, mit tud valójában az Adria/Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Csak semmi kapkodás!

A most induló tesztek első fázisaiban még nem üzemel teljes kapacitással működni a vezeték, mert ugyan a Slovnaft pozsonyi finomítója 100 százalékig üzemképes, a Dunai Finomító egyelőre korlátozott termelési kapacitással működik. A napi 40 ezer tonnás csúcskapacitás tesztje csak a korábban kigyulladt és jelenleg javítás alatt álló AV3 üzem helyreállítása után, várhatóan az ősszel lesz lehetőség.

A mintegy 10 hónapig tartó, több elemből álló teszt során a felek arra is kíváncsiak, hogy a horvátországi olajszállítási logisztika egésze hogyan teljesít. Ezért a vezeték kapacitásán túl megvizsgálják többek között

a kikötői kapacitást,

a kitárolási képességet és gyorsaságot,

illetve a kőolaj-keverési képességeket.

A teljeskörű tesztsorozatot nemzetközi és független megfigyelőcsapat bevonásával történik. A Mol amerikai, a Janaf német szakértőket von be a feladatba.

A Mol szerint a régiós ellátásbiztonság szempontjából előremutató lépés az alapos és szakszerű tesztelés elindítása: mindenkinek az az érdeke, hogy az ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. 2023 óta ugyanis a horvátországi megszólalások 11 és 15 millió tonna közé teszik az Adria-vezeték éves kapacitását, miközben a vezetékszakaszon 2,2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak.

Várni kell egy évet az eredményre

Az egyéves tesztsorozat kiértékelése után, 2027 elején véget érhet a vita és bizonytalanság, és látható lesz, i kell ahhoz, hogy az Adria-vezeték végre teljesértékű útvonal legyen.

Egyébként a Mol csoportnak még mindig nincs 2026-ra vonatkozó, érvényes szállítási szerződése,

ez pedig jogbizonytalansággal tetőzi a meglévő ellátási problémákat.