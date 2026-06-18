Hamarosan nyilvános lesz, mire költi a kormány az uniós eurómilliárdokat

Az országos tisztifőorvos a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján figyelmeztetett az elkövetkező napokban kialakuló kánikulára, amely nemcsak a betegeket és az időseket érintheti kellemetlenül.

Vitézy Dávid szerint a következő hetekben több területet is teljes körűen átvilágítanak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A klímaváltozás időszakát éljük. A hőségek és a hőhullámok egyre intenzívebbek, és egyre hosszabb ideig tartanak” – mondta Surján Orsolya.

Újabb lépés az uniós pénzek felé: szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy átfogó felmérést készítettek valamennyi kórház hűtési lehetőségeiről, illetve arról, hogy a kritikus helyiségek az egészségügyi intézményekben megfelelő állapotba kerüljenek.

Vitézy Dávid a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az uniós források hazahozatalával kapcsolatban a napokban véglegesítik a helyreállítási tervet.

Hozzátette: a dokumentum tartalma nyilvános lesz, és energetikai, kis és közepes vállalkozásokat érintő, valamint egyéb beruházásokkal kapcsolatos intézkedéseket is tartalmaz majd.

A közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos jogszabálycsomagot, amely új HÉV-szerelvények és InterCity-vonatok beszerzését is tartalmazza.

Kitért arra is, hogy

a korrupcióellenes intézkedésekről és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő javaslatokról még ma dönthet a törvényalkotási bizottság.

Elmondása szerint az új, korrupcióellenes intézkedéseket tartalmazó módosítások az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményeként születtek meg. A bizottság többek között a vagyonnyilatkozati rendszer további szigorítását kérte, így a jövőben már a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatok miatt is kiszabható lesz bírság.

A módosítások alapján a közadatokhoz való hozzáférésben jelentős átalakítást hajt végre a Tisza-kormány. Lényegesen egyszerűbbé válik a közadatok kikérése, ezzel növelve az állami működés átláthatóságát.

Az Integritás Hatóság is átalakításon megy majd keresztül: a jövőben négy alelnök segíti majd az elnök munkáját, ezzel erősítve a szervezet működését és felügyeleti kapacitását.