Hamarosan nyilvános lesz, mire költi a kormány az uniós eurómilliárdokat
Az országos tisztifőorvos a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján figyelmeztetett az elkövetkező napokban kialakuló kánikulára, amely nemcsak a betegeket és az időseket érintheti kellemetlenül.
„A klímaváltozás időszakát éljük. A hőségek és a hőhullámok egyre intenzívebbek, és egyre hosszabb ideig tartanak” – mondta Surján Orsolya.
Újabb lépés az uniós pénzek felé: szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy átfogó felmérést készítettek valamennyi kórház hűtési lehetőségeiről, illetve arról, hogy a kritikus helyiségek az egészségügyi intézményekben megfelelő állapotba kerüljenek.
Vitézy Dávid a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az uniós források hazahozatalával kapcsolatban a napokban véglegesítik a helyreállítási tervet.
Hozzátette: a dokumentum tartalma nyilvános lesz, és energetikai, kis és közepes vállalkozásokat érintő, valamint egyéb beruházásokkal kapcsolatos intézkedéseket is tartalmaz majd.
A közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos jogszabálycsomagot, amely új HÉV-szerelvények és InterCity-vonatok beszerzését is tartalmazza.
Kitért arra is, hogy
a korrupcióellenes intézkedésekről és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő javaslatokról még ma dönthet a törvényalkotási bizottság.
Elmondása szerint az új, korrupcióellenes intézkedéseket tartalmazó módosítások az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményeként születtek meg. A bizottság többek között a vagyonnyilatkozati rendszer további szigorítását kérte, így a jövőben már a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatok miatt is kiszabható lesz bírság.
A módosítások alapján a közadatokhoz való hozzáférésben jelentős átalakítást hajt végre a Tisza-kormány. Lényegesen egyszerűbbé válik a közadatok kikérése, ezzel növelve az állami működés átláthatóságát.
Az Integritás Hatóság is átalakításon megy majd keresztül: a jövőben négy alelnök segíti majd az elnök munkáját, ezzel erősítve a szervezet működését és felügyeleti kapacitását.
Vitézy Dávid megismételte, hogy nemcsak a helyreállítási alap forrásairól van szó, hanem 6,4 milliárd eurónyi kohéziós támogatás is rendelkezésre áll, amelyet 2029-ig lehet felhasználni.
Átvilágítják a trafikokat és a kaszinókat, a mohácsi híd terveit is újranyitják
Arról is beszélt, hogy több, korábban kimaradt terület is a Városliget része marad, és a látványtervek szerint ezek méltó módon illeszkednek majd Budapest arculatához. V
Vitézy elmondta, hogy a kormány úgy döntött: a korábban beépítésre kijelölt területeken nem valósulnak meg további beruházások, helyettük kiterjesztett zöldfelületeket alakítanak ki, így a Petőfi Csarnok egykori területe és a Közlekedési Múzeum korábbi helyszíne is parkosított zónává válik.
Hozzátette, korábban több beruházási terv is készült a területre, ezek azonban végül nem valósultak meg. Elmondása szerint korábban tájépítészeti és parkfejlesztési koncepciók is születtek, most ezek valósulhatnak meg.
A mohácsi hídról szólva elmondta, hogy csütörtökön Duna Aszfalt megkapja azt a levelet, amely a 2x2 sávos kialakítás felfüggesztéséről szól.
Elmondta, hogy a híd esetében nem akarnak kárt okozni, ugyanakkor felülvizsgálják a beruházás műszaki tartalmát, és elemenként átvilágítják a projektet.
A miniszter közölte, hogy a kormány napirendre vette a kaszinó- és dohánykoncessziók kérdését, és
teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a dohánykoncesszió működésével és szabályozásával kapcsolatban.
Elmondta, hogy a koncessziós rendszer következtében monopóliumok alakultak ki a dohány-kiskereskedelemben, ahol jelenleg egy mintegy 1100 milliárd forintos forgalmú vállalat látja el a boltokat.
A miniszter közölte, hogy a kormány a trafikkoncessziók rendszerét is felülvizsgálja. Jelenleg közel 5800 koncessziós szerződés van érvényben, amelyek között családi vállalkozások mellett Vitézy szerint politikai szereplőkhöz köthető cégek is szerepelnek.
Hozzátette, a kaszinókoncessziók esetében az Orbán-kormány több alkalommal is új jogosultságokat osztott ki közvetlenül a választások előtt.
Elmondása szerint 2026 februárjában Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Nyíregyházán, míg januárban Sopronban és Debrecenben adtak ki új kaszinókoncessziókat.
A miniszter elmondta, hogy
a kaszinókoncessziók teljes körű felülvizsgálatát a pénzügyminisztérium végzi majd el,
amelynek során áttekintik a korábban kiadott jogosultságokat és a koncessziós rendszer működését is.
50 milliárdba kerülne havonta a védett üzemanyagár fenntartása
Elmondta, hogy a kormány napirendre vette a Nemzeti Kommunikációs Hivatal átalakítását is.
Mint mondta: a jelenlegi, központosított rendszer helyett nagyobb önállóságot kapnának az állami intézmények, így például egy múzeum saját hatáskörben rendelhetné meg kommunikációs anyagait vagy szórólapjait.
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Biodóm koncepciója alapvetően hibás volt, és egyelőre csupán az épület szerkezete készült el.
„A mai állatjóléti sztenderdek és a jelenlegi tudásunk alapján komoly kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a koncepció hosszú távon mennyire lenne életképes” – fogalmazott Vitézy Dávid.
Az állatkertet azt javasolta, hogy ideiglenesen hasznosítsák az épületet, amely átmenetileg egyfajta télikertként vagy növénykertként nyithatna meg a látogatók előtt.
A Nemzeti Galériáról Vitézy Dávid azt mondta, hogy a várban található jelenlegi helyszín hosszú távon valószínűleg nem tartható fenn, ezért megvizsgálják, hol kaphatna helyet a jövőben az intézmény.
Hozzátette, hogy még Lázár János minisztersége idején született döntés arról, hogy a beruházás nem folytatódik. Mint mondta, a legtöbb, a projekthez kapcsolódó fejlesztés 2022-ig befejeződött.
A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a védett üzemanyagárak esetleges kivezetése nem jelenti azt, hogy a kormány lemondana az árak alakulásának figyelemmel kíséréséről. Mint mondta,
ha a helyzet megköveteli, a kormány ismét beavatkozhat.
A kormányszóvivő egy újságírói kérdésre reagálva közölte, hogy Magyar Péter a brüsszeli EU-csúcson nem folytat kétoldalú tárgyalást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Az is elhangzott, hogy amennyiben fennmaradnának a védett üzemanyagárak, az havonta mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Hozzátették, hogy a jelenlegi világpiaci árak alakulása már nem indokolja az intézkedés fenntartását.