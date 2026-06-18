Teljes körű felülvizsgálatot rendel el a kormány a dohánykoncessziókkal kapcsolatos szabályoknál, és a kaszinókoncessziókat is áttekintik – jelentette be Vitézy Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint a cél a közpénzek védelme, valamint annak megakadályozása, hogy olyan szereplők gazdagodjanak jelentős állami engedélyeken keresztül, akik nem valódi piaci versenyben jutottak hozzá ezekhez a jogokhoz.

Dohánykoncessziók és kaszinók kerülnek a kormány célkeresztjébe: jön a nagy állami felülvizsgálat / Fotó: Mediaworks

Komoly felülvizsgálat jön a dohány- és kaszinókoncesszióknál – derült ki a kormányszóvivői tájékoztatón, ahol Vitézy Dávid arról beszélt, hogy a kormány teljes körűen áttekinti a trafikokra vonatkozó szabályokat. A miniszter szerint a dohánykoncessziós rendszerben vannak olyan szereplők, akik több tízmilliárd forintos profitra tesznek szert. Vitézy hangsúlyozta: a kormány célja a közpénzek védelme, ezért minden trafikszerződést át kell tekinteni.

A tárcavezető különbséget tett a kisebb szereplők és a nagy koncessziós hálózatokat birtokló körök között. Mint mondta,

sok helyen családok és kisvállalkozók működtetik a trafikokat, máshol azonban politikusokhoz vagy politikai kapcsolatokkal rendelkező szereplőkhöz köthető nagyobb trafikhálózatok is megjelentek.

Vitézy szerint a kormány alapvetése az, hogy nem akarja népszerűbbé tenni a dohányzást. A felülvizsgálat célja nem a dohánypiac bővítése, hanem annak megakadályozása, hogy a rendszerből olyan szereplők húzzanak kiemelkedő hasznot, akik nem átlátható versenyben szerezték meg a koncessziós jogokat.

A miniszter jelezte, hogy a kaszinókoncessziók esetében is hasonló eljárásra készül a kormány. Vitézy Dávid szerint az előző kormány a választás előtti hetekben több új kaszinókoncessziót is kiosztott, egyes esetekben rendkívül hosszú időre.

Példaként Sopront, Pécset, Debrecent és Szegedet említette, ahol állítása szerint az előző kormány az utolsó hónapokban döntött 35 évre szóló kaszinókoncessziós jogokról. A miniszter azt is mondta, van olyan koncesszió, melyet 2061-ig adott oda az előző kormány.

A koncessziós ügyek felülvizsgálatáért a Pénzügyminisztérium felel majd. A bejelentés alapján a kormány egyszerre vizsgálná át a dohánykereskedelmi és a szerencsejáték-piaci koncessziókat, vagyis két olyan területet, ahol az állam hosszú időre, korlátozott számú szereplőnek biztosít piaci jogosultságokat. A felülvizsgálat pontos menetrendjéről, esetleges jogszabály-módosításokról vagy a már megkötött szerződések sorsáról a tájékoztatón egyelőre nem hangzott el részletes bejelentés.