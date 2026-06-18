Újabb fordulat az uniós vitában: Magyar Péter azonnal lezárná a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárást

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozik az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsola, akit arra kér majd, hogy vonják vissza a Magyarország ellen folyó, úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárást – jelentette be a kormányfő.

Magyar Péter fontos témáról fog tárgyalni az Európa Parlament elnökével / Fotó: AFP

A Bloomberg beszámolója szerint a magyar kormányfő azt is kezdeményezi, hogy az Európai Parlament ejtse az Európai Bizottság ellen indított keresetét, amely a Magyarországnak korábban felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrás visszavonását célozza.

Az Európai Parlament még 2018-ban indította el a 7-es cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben az akkori, Orbán Viktor vezette kormány idején. Az eljárás elméletileg akár az ország uniós szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna, a folyamat azonban az elmúlt években a meghallgatási szakaszban rekedt, és nem született döntés a szankciókról.

A Magyarországnak járó RRF-pénzek megszerzése a legfontosabb célok között van

A brüsszeli találkozóval párhuzamosan a kormány az uniós helyreállítási alap, az úgynevezett RRF-források megszerzésén is dolgozik.

A Bloombergnek nyilatkozva Vitézy Dávid közlekedési miniszter arról beszélt Budapesten, hogy Magyarország a terveknek megfelelően halad a tárgyalásokkal és azokkal a jogszabályi változtatásokkal, amelyek az uniós pénzek lehívásához szükségesek.

Elmondása szerint a magyar kormány június 9-én nyújtotta be az Európai Bizottságnak a módosított RRF-tervet, miközben folyamatosak az egyeztetések a mérföldkövekről és a végrehajtás részleteiről.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kabinet kiemelten fontosnak tartja a helyreállítási alap forrásainak megszerzését, mivel ezek az uniós pénzek augusztus végén lejárnak, így az időfaktor különösen jelentős.

Újabb korrupcióellenes módosítások jöhetnek

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy a kormány érdemi módosításokat készít elő a korrupcióellenes szabályozásban. A tervezett változtatásokat

az igazságügyi szervekkel,

civil szervezetekkel,

az Integritás Hatóság vezetőivel

és az Európai Bizottság szakértőivel

folytatott egyeztetések után terjeszthetik be.