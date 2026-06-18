Deviza
EUR/HUF352,73 +0,39% USD/HUF307,5 +0,68% GBP/HUF407 +0,2% CHF/HUF382,7 +0,19% PLN/HUF82,82 +0,07% RON/HUF67,33 +0,29% CZK/HUF14,59 +0,25% EUR/HUF352,73 +0,39% USD/HUF307,5 +0,68% GBP/HUF407 +0,2% CHF/HUF382,7 +0,19% PLN/HUF82,82 +0,07% RON/HUF67,33 +0,29% CZK/HUF14,59 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 392,76 -0,37% MTELEKOM2 742 +0,44% MOL3 792 -0,47% OTP44 570 -0,94% RICHTER11 790 -0,08% OPUS366 +5,46% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS144,5 -0,35% WABERERS4 900 +0,2% BUMIX9 299,03 +0,55% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 971,24 -1,01% BUX138 392,76 -0,37% MTELEKOM2 742 +0,44% MOL3 792 -0,47% OTP44 570 -0,94% RICHTER11 790 -0,08% OPUS366 +5,46% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS144,5 -0,35% WABERERS4 900 +0,2% BUMIX9 299,03 +0,55% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 971,24 -1,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
légi közlekedés
szabályozás
Wizz Air
Európai Unió

Megszólalt a Wizz Air az új európai uniós szabályozásról – „aggodalomra ad okot”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az uniós légiutas-jogi szabályok felülvizsgálatáról szóló megállapodást. A Wizz Air ismertette álláspontját.
VG
2026.06.18, 12:41

Tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács között az uniós légiutas-jogi szabályok felülvizsgálatáról létrejött politikai megállapodást a Wizz Air. Azonban a magyar gyökerű légitársaság álláspontja szerint aggodalomra ad okot, hogy a csomag egyes elemei növelhetik a jegyárat, és szűkíthetik a kínálatot.

Diverse aircraft landing at Barcelona Airport wizz air
A Wizz Air tudomásul veszi a megállapodást / Fotó: AFP

A Wizz Air közleménye szerint a megállapodás megtartja az EC261 szerinti jelenlegi kártérítési rendszert, – beleértve az utasoknak eddig is járó, legfeljebb 600 eurós kártérítési jogosultságot három óránál hosszabb késés esetén – azonban nem aktualizálja a több mint húsz évvel ezelőtt kidolgozott keretrendszert, így nem tükrözi az azóta jelentősen megváltozott üzemelési realitásokat.

A Wizz Air ismertette álláspontját

Kiemelték, hogy a jogalkotók tehát nem vették figyelembe sem a megnövekedett légi forgalmat, sem az infrastrukturális korlátokat, sem a légiforgalmi irányítás zavarait, sem az egész Európában a légitársaságokat érintő geopolitikai kihívásokat. A felülvizsgált megállapodás semmilyen módon nem foglalkozik a légiforgalmi irányító hatóságok által okozott hosszú késések és járatlemondások valódi problémájával, így továbbra is a légitársaságok viselik a légiforgalmi irányítási rendszer hiányosságaiból eredő késések utáni kártérítést.

A Wizz Air üdvözli a kisgyermekkel utazókra vonatkozó azon szabályt, hogy a 14 év alatti gyerek mellé automatikusan és felár nélkül kaphat egy kísérő jegyet. Ez a szabályt a légitársaság évek óta alkalmazza, és erre ösztönzi a versenytársait is.

A poggyászdíjak feltüntetésével kapcsolatos új szabályokat a légitársaság tudomásul veszi, mivel fontosnak tartja, hogy az utasok jól érthető információk és átlátható árazás mellett hozzák meg döntéseiket. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a jelenlegi módosításokkal a döntéshozók aláássák azt az elvet, hogy az utasok szabadon választhassanak terméket, és csak azokért a szolgáltatásokért kelljen fizetniük, amelyeket ténylegesen igénybe vesznek.

Többen a jegyárak emelkedésétől tartanak

A Wizz Air hangsúlyozza, hogy a diszkont légitársaságok üzleti modellje alakította át és tette bárki számára hozzáférhetővé a repülést, és ennek korlátozása – az alap viteldíj tartalmát érintő csomagszabályokkal – a jegyárak emelkedését okozhatják. Így a legolcsóbb viteldíjak drágulhatnak, azon utasok számára is, akik kevés csomaggal utaznak és nincs is szükségük kiegészítő szolgáltatásokra, mégis kénytelenek lesznek fizetni értük. Ezt a lépést a vállalat félrevezetőnek tartja, amely egyáltalán nem fogja elősegíteni a piaci versenyt.

A légitársaság hangsúlyozza, hogy továbbra is elkötelezett amellett, hogy a lehető legalacsonyabb viteldíjakat kínálja, miközben fenntartja a biztonság és a megbízhatóság magas színvonalát, ezért arra kéri az uniós intézményeket: gondoskodjanak arról, hogy a végleges szabályozási keret megőrizze a fogyasztók választási szabadságát, ösztönözze a versenyt, és az intézkedésekkel ne növeljék az utazási költségeket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu