Megszólalt a Wizz Air az új európai uniós szabályozásról – „aggodalomra ad okot”

Tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács között az uniós légiutas-jogi szabályok felülvizsgálatáról létrejött politikai megállapodást a Wizz Air. Azonban a magyar gyökerű légitársaság álláspontja szerint aggodalomra ad okot, hogy a csomag egyes elemei növelhetik a jegyárat, és szűkíthetik a kínálatot.

A Wizz Air tudomásul veszi a megállapodást / Fotó: AFP

A Wizz Air közleménye szerint a megállapodás megtartja az EC261 szerinti jelenlegi kártérítési rendszert, – beleértve az utasoknak eddig is járó, legfeljebb 600 eurós kártérítési jogosultságot három óránál hosszabb késés esetén – azonban nem aktualizálja a több mint húsz évvel ezelőtt kidolgozott keretrendszert, így nem tükrözi az azóta jelentősen megváltozott üzemelési realitásokat.

A Wizz Air ismertette álláspontját

Kiemelték, hogy a jogalkotók tehát nem vették figyelembe sem a megnövekedett légi forgalmat, sem az infrastrukturális korlátokat, sem a légiforgalmi irányítás zavarait, sem az egész Európában a légitársaságokat érintő geopolitikai kihívásokat. A felülvizsgált megállapodás semmilyen módon nem foglalkozik a légiforgalmi irányító hatóságok által okozott hosszú késések és járatlemondások valódi problémájával, így továbbra is a légitársaságok viselik a légiforgalmi irányítási rendszer hiányosságaiból eredő késések utáni kártérítést.

A Wizz Air üdvözli a kisgyermekkel utazókra vonatkozó azon szabályt, hogy a 14 év alatti gyerek mellé automatikusan és felár nélkül kaphat egy kísérő jegyet. Ez a szabályt a légitársaság évek óta alkalmazza, és erre ösztönzi a versenytársait is.

A poggyászdíjak feltüntetésével kapcsolatos új szabályokat a légitársaság tudomásul veszi, mivel fontosnak tartja, hogy az utasok jól érthető információk és átlátható árazás mellett hozzák meg döntéseiket. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a jelenlegi módosításokkal a döntéshozók aláássák azt az elvet, hogy az utasok szabadon választhassanak terméket, és csak azokért a szolgáltatásokért kelljen fizetniük, amelyeket ténylegesen igénybe vesznek.

Többen a jegyárak emelkedésétől tartanak

A Wizz Air hangsúlyozza, hogy a diszkont légitársaságok üzleti modellje alakította át és tette bárki számára hozzáférhetővé a repülést, és ennek korlátozása – az alap viteldíj tartalmát érintő csomagszabályokkal – a jegyárak emelkedését okozhatják. Így a legolcsóbb viteldíjak drágulhatnak, azon utasok számára is, akik kevés csomaggal utaznak és nincs is szükségük kiegészítő szolgáltatásokra, mégis kénytelenek lesznek fizetni értük. Ezt a lépést a vállalat félrevezetőnek tartja, amely egyáltalán nem fogja elősegíteni a piaci versenyt.