Tíz évnyi fizetés kell egy budapesti lakáshoz: lefékezett az ingatlanpiac, de továbbra is szárnyal a hitelezés

A magyar lakáspiacon idén már mérsékeltebb áremelkedés várható, mint az előző években, azonban a kereslet továbbra is erős, a lakáshitelezés pedig rekordközeli szintre gyorsult – derül ki az MBH Elemzési Centrum friss Lakáspiaci Kitekintőjéből.

Tíz évnyi fizetés kell egy budapesti lakáshoz / Fotó: Shutterstock

Az elemzés szerint míg 2025-ben országosan mintegy 23,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, addig 2026-ban legfeljebb 10 százalékos drágulás várható. A lassulás egyik oka, hogy kifutott az állampapír-kifizetésekből fakadó befektetői hullám, ugyanakkor az új támogatási formák és az erős jövedelmi helyzet továbbra is élénken tartják a piacot.

Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője szerint a keresleti oldal továbbra is stabil, amit a körülbelül 9 százalékos béremelkedés és a 3 százalék alatti infláció is támogat. Emiatt a reáljövedelmek emelkedése fennmaradhat, ami továbbra is kedvez a lakásvásárlásoknak.

Rekordközeli lehet a lakáshitelezés

A piac egyik legerősebb motorja idén a finanszírozás. Az év első három hónapjában 780 milliárd forintnyi új lakáscélú hitelszerződést kötöttek, ami éves összevetésben duplázódást jelent. Az MBH Elemzési Centrum arra számít, hogy 2026 egészében a kihelyezett lakáshitel-állomány meghaladhatja a 2300 milliárd forintot.

A hitelpiac bővülésében kiemelt szerepet játszik az Otthon Start Program. A szeptemberi indulás óta több mint 31 ezer hitelt folyósítottak a konstrukcióban, átlagosan 35 millió forintos összeggel. A program elsősorban az első lakásvásárlókat segíti, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a kereslet magas szinten maradjon.

Egyelőre kevés az új lakás

Miközben a kereslet és a hitelezés erősödik, a kínálati oldal továbbra sem tud lépést tartani a piac igényeivel.

2026 első negyedévében 2821 új lakás készült el, ami ugyan 4,3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, de az összesített volumen még mindig alacsony. Ezzel szemben az építési engedélyek száma 64 százalékkal ugrott meg, ami arra utal, hogy a beruházók ismét aktívabbá váltak.

Az elemzők szerint azonban a most induló fejlesztések csak később jelennek meg a piacon. Idén mintegy 15 ezer új lakás épülhet, 2027-re pedig az átadások száma akár a 20 ezerhez is közelíthet. A kínálat érdemi bővülése így elsősorban 2027–2028-ban válhat láthatóvá.