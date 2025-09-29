Deviza
EUR/HUF391.24 -0.08% USD/HUF333.44 -0.33% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF418.06 -0.33% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF77.02 -0.1% CZK/HUF16.1 -0.06% EUR/HUF391.24 -0.08% USD/HUF333.44 -0.33% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF418.06 -0.33% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF77.02 -0.1% CZK/HUF16.1 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,356.61 +0.15% MTELEKOM1,806 -0.44% MOL2,764 +0.87% OTP29,100 +0.03% RICHTER9,710 -0.62% OPUS558 +3.05% ANY7,220 0% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,210.23 -0.26% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,170.6 +0.13% BUX99,356.61 +0.15% MTELEKOM1,806 -0.44% MOL2,764 +0.87% OTP29,100 +0.03% RICHTER9,710 -0.62% OPUS558 +3.05% ANY7,220 0% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,210.23 -0.26% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,170.6 +0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
robot
robotdirektor
humanoid robot

Elképesztő: Kínában elindult a humanoid robotok tömeggyártása

A kínai Kepler Robotics jelentette be a K2 Bumblebee névre hallgató humanoid robotok tömeggyártásának elindítását. Az „emberszabású” robotokat 11,5 millió forintért bárki megvásárolhatja.
VG
2025.09.29., 15:16

A Shanghai Kepler Robotics Co., Ltd. (Kepler Robotics) egy videóban erősítette meg a K2 Bumblebee humanoid robotok tömeggyártásának megkezdését. 

A robotok szinte teljesen imitálják az emberi mozgást
A robotok szinte teljesen imitálják az emberi mozgást / Forrás: Gotokepler.com

A robotok szinte teljesen imitálják az emberi mozgást

A természetesebb járásmód elérése érdekében a Kepler Robotics jelentős összegeket fektetett be, amelynek köszönhetően a robotok szinte teljesen úgy mozognak mint az ember. Emiatt pedig a gyártó szerint sikerrel dolgozhatnak majd logisztikai központokban és gyártócsarnokokban. A robotok akár 30 kg-os súlyokat is képesek szállítani, ki- és berakodni, sőt szétválogatásra és összeszerelési munkákra is programozhatóak.

A robot egyfajta hibrid architektúrával rendelkezik, ami különösen energiahatékony működést tesz lehetővé. Az akkumulátor egyetlen töltéssel akár nyolcórányi működésre is képes. A K2 Bumblebee robotokat körülbelül 11,5 millió forintért értékesíti a Kepler, és már több ezer megrendelés érkezett rájuk.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
szavazás

Megszavazta az Országgyűlés: Brüsszel kedvéért nem döntjük romba a magyar gazdaságot – az energiabiztonság az első

Magyarország ezzel hivatalosan is jelezte, hogy nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére.
2 perc
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Itt az újabb magyar űrsiker, ezt még fel kell dolgozni: egyenesen Elon Musk rakétája viszi fel a BME műholdját

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem új eszköze a Falcon 9 rakétájával indul az űrbe.
4 perc
Orbán Viktor

Rogán Antal: Orbán Viktor üstökön ragadta Magyarországot, nélküle nem jöttünk volna ki az Otthon Start programmal – új támogatásokról beszélt a miniszter

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint ha nincs Orbán Viktor, akkor a nyarat nem tudta volna megnyerni a kormánypárt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu