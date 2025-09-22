Hamarosan teljesen elkészül a világ egyik legnagyobb turistalátványossága

A világhírű katalán építész, Antoni Gaudí mesterműve évente turisták millióit vonzza Barcelonába, még annak ellenére is, hogy a székesegyház már közel 150 éve befejezetlen. A barcelonai Sagrada Família mögött álló építész csapat azonban abban reménykedik, hogy körülbelül 10 év múlva, több mint egy évszázaddal a híres építész halála után elvégezhetik a modernista bazilika utolsó simításait.
A projekt elnöke, Esteve Camps a Reuters-nak elmondta:
„Nem tudjuk megmondani, hogy 10, 11 vagy 12 évbe telik-e… de úgy gondoljuk, hogy normál körülmények között, akadályok nélkül, valószínű, hogy 10 éven belül elkészülhetünk” – utalva ezzel arra, hogy a Covid-járvány a látogatói bevételek összeomlását okozta, és ezért csúszott majd 10 évvel a turisztikai látványosság tervezett befejezése.
Gaudí 1883-tól 1926-ban bekövetkezett haláláig dolgozott a bazilikán. Jövőre, halálának századik évfordulójára a projekt vezetői azt remélik, hogy befejezik a Jézus Krisztusnak szentelt 172,5 méteres főtorony külső részeit, és így a székesegyház Barcelona legmagasabb épülete lesz. A melléktornyok a Jézus Krisztus életéről szóló evangéliumokat író négy evangélistát, Mátét, Jánost, Márkot és Lukácsot szimbolizálják. Ezek a tornyok veszik körül a Sagrada Família központi és egyben legmagasabb tornyát, amit Jézusnak szentelnek majd. A központi torony befejezésével a székesegyház szinte teljes egészében megépül.
