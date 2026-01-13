Deviza
Gibraltári-szoros
Spanyolország
Marokkó

Hamarosan mindössze 30 perc alatt juthatunk át Afrikába – több mint 40 év után zöld utat kaphat a Gibraltári-szoros alatti vasúti alagút építése

Az ambiciózus terv, amely egy Afrikát Európával összekötő, kolosszális és részben víz alatti alagút létrehozását célozza, új lendületet kapott. A projekt teljes költsége a becslések szerint körülbelül 8,5 milliárd euró (közel 3800 milliárd forint) lesz.
VG
2026.01.13, 10:52
Frissítve: 2026.01.13, 11:56

A német Herrenknecht mérnöki cég által készített jelentés megállapította, hogy a Spanyolország és Marokkó közötti tengerszakaszon egy vasúti alagút fúrása a jelenlegi technológiával lehetséges lenne. A vizsgálatot a spanyol kormány Secegsa (a Gibraltári-szoroson átívelő vezetékes kommunikációval foglalkozó spanyol vállalat) vállalatának kérésére készítették.

Zöld utat kaphat a Gibraltári-szoros alatti vasúti alagút építése. Fotó: Shutterstock
Zöld utat kaphat a Gibraltári-szoros alatti vasúti alagút építése / Fotó: Shutterstock

Az alagút körülbelül 67,5 kilométer hosszú lesz, összekötve Spanyolország déli részét Marokkó északi részével

Az első javaslatok Spanyolország és Marokkó „egyesítésére” még az 1980-as években jelentek meg, sőt a kontinensek közötti összeköttetés lehetőségeiről azóta is folyamatosan végeztek felméréseket a spanyolországi Secegsa és a marokkói SNED állami tulajdonú szervezetek koordinálásával. A gazdasági nehézségek, a technikai korlátok és a diplomáciai feszültségek azonban eddig megakadályozták az alagútprojekt kivitelezését. 

A Marokkó–Spanyolország alagút iránti kormányzati érdeklődés nemrégiben azonban újra feléledt, különösen, mióta Marokkót Spanyolországgal és Portugáliával együtt társrendezőnek választották a 2030-as világbajnoksághoz. A projektet a tisztviselők az Európa és Afrika közötti mobilitás és kereskedelem fellendítését célzó, hosszú távú kapcsolatként fogalmazták meg. Ráadásul most a meglévő források lehetővé tennék a két ország számára, hogy ismét nekifussanak az eddigi terveknek.

A Herrenknecht mérnöki cég jelentése azonban a pozitív értékelése ellenére azt is hangsúlyozza, hogy a projekt a világ legnagyobb és legösszetettebb mérnöki vállalkozásai közé tartozna, mind méretét, mind a műszaki és geológiai kihívásokat tekintve.

A Nagy-Britanniát Észak-Franciaországgal összekötő Csatorna-alagút ihlette tenger alatti összeköttetést a Dél-Spanyolországot és a marokkói partvidéket összekötő 14 kilométeres szoros alatt ásnák ki. Az eddigi információk alapján az alagút körülbelül 67,5 kilométer hosszú lenne, közel 27 kilométere a víz alatt épülne meg, néhol 475 méterrel a tengerszint alatt. Ha a projekt zöld utat kap, abban az esetben az alagút terepmunkálatai várhatóan 2030-ban kezdődnek, a fő építkezés pedig 2035 és 2040 között lesz. Ezzel nemcsak a világ egyik leghosszabb alagútja készülne el, de egy úttörő új rendszer is, amelyben az áruk olcsóbban és gyorsabban szállíthatók Afrika és Európa között. Az alagúton át a vasúti utazás a két kontinens közt mindössze 30 percig tartana majd.

