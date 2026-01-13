Hamarosan mindössze 30 perc alatt juthatunk át Afrikába – több mint 40 év után zöld utat kaphat a Gibraltári-szoros alatti vasúti alagút építése
A német Herrenknecht mérnöki cég által készített jelentés megállapította, hogy a Spanyolország és Marokkó közötti tengerszakaszon egy vasúti alagút fúrása a jelenlegi technológiával lehetséges lenne. A vizsgálatot a spanyol kormány Secegsa (a Gibraltári-szoroson átívelő vezetékes kommunikációval foglalkozó spanyol vállalat) vállalatának kérésére készítették.
Az alagút körülbelül 67,5 kilométer hosszú lesz, összekötve Spanyolország déli részét Marokkó északi részével
Az első javaslatok Spanyolország és Marokkó „egyesítésére” még az 1980-as években jelentek meg, sőt a kontinensek közötti összeköttetés lehetőségeiről azóta is folyamatosan végeztek felméréseket a spanyolországi Secegsa és a marokkói SNED állami tulajdonú szervezetek koordinálásával. A gazdasági nehézségek, a technikai korlátok és a diplomáciai feszültségek azonban eddig megakadályozták az alagútprojekt kivitelezését.
A Marokkó–Spanyolország alagút iránti kormányzati érdeklődés nemrégiben azonban újra feléledt, különösen, mióta Marokkót Spanyolországgal és Portugáliával együtt társrendezőnek választották a 2030-as világbajnoksághoz. A projektet a tisztviselők az Európa és Afrika közötti mobilitás és kereskedelem fellendítését célzó, hosszú távú kapcsolatként fogalmazták meg. Ráadásul most a meglévő források lehetővé tennék a két ország számára, hogy ismét nekifussanak az eddigi terveknek.
A Herrenknecht mérnöki cég jelentése azonban a pozitív értékelése ellenére azt is hangsúlyozza, hogy a projekt a világ legnagyobb és legösszetettebb mérnöki vállalkozásai közé tartozna, mind méretét, mind a műszaki és geológiai kihívásokat tekintve.
A Nagy-Britanniát Észak-Franciaországgal összekötő Csatorna-alagút ihlette tenger alatti összeköttetést a Dél-Spanyolországot és a marokkói partvidéket összekötő 14 kilométeres szoros alatt ásnák ki. Az eddigi információk alapján az alagút körülbelül 67,5 kilométer hosszú lenne, közel 27 kilométere a víz alatt épülne meg, néhol 475 méterrel a tengerszint alatt. Ha a projekt zöld utat kap, abban az esetben az alagút terepmunkálatai várhatóan 2030-ban kezdődnek, a fő építkezés pedig 2035 és 2040 között lesz. Ezzel nemcsak a világ egyik leghosszabb alagútja készülne el, de egy úttörő új rendszer is, amelyben az áruk olcsóbban és gyorsabban szállíthatók Afrika és Európa között. Az alagúton át a vasúti utazás a két kontinens közt mindössze 30 percig tartana majd.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.