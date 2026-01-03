Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dubaj
ingatlanfejlesztés
Mercedes-Benz

Ez ám a luxus! Lélegzetelállító képeken a dubaji Mercedes-Benz városnegyed high-end apartmanjai

Dubaj a világ luxuslakáspiacává vált az elmúlt években. Napjainkban pedig a város egyik legexkluzívabb beruházása is a piacra került: már értékesítik a Mercedes és a Binghatti partnerségéből megszületett exkluzív városnegyed, a Mercedes-Benz Places lakásait. Lenyűgöző képeket mutatunk a luxuslakásokról, amelyek egymilliárd forintnál kezdődnek.
VG
2026.01.03, 16:23
Frissítve: 2026.01.03, 16:41

Manapság a világ gazdagjai számára nincs olyan hely, amely kényelmesebb lenne Dubajnál, legalábbis ez derült ki a Savills Plc. ingatlanügynökség kutatásából. Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság, valamint a világon itt található a legtöbb nemzetközi iskola. És nem utolsósorban a milliárdosok kevés más városban válogathatnak annyi luxusapartmanból, mint Dubajban.

Mercedes-Benz Places, Dubaj. Fotó: Binghatti
Mercedes-Benz Places, Dubaj / Fotó: Binghatti

Lélegzetelállító képeken a dubaji Mercedes-Benz városnegyed

Dubajban a globális elit bevándorlása megállíthatatlanul növeli a több millió dolláros lakások értékesítését. A különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Properties, az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cége világhírű márkákkal működik együtt, hogy gazdag ügyfeleinek biztosíthassa a luxusélményt. A Burdzs Kalifa szomszédságában hamarosan átadásra kerülő Mercedes-Benz által brandelt lakóépületei is bővelkednek a high-end megoldásokban.

A még dubaji mércével is ultra-luxus beruházás a Burdzs Kalifa szomszédságában valósul meg. A Meydan kerületben tervezett fejlesztés közel egymillió négyzetméteren terül majd el, és a becsült 30 milliárd dirhamos értékkel a projekt a régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztése – számolt be róla a Roadster. A komplexum több lakótornyot, kereskedelmi területeket, köztereket és kiszolgáló infrastruktúrát foglal magában. 

Az ingatlanfejlesztő honlapja szerint a legolcsóbb luxusapartman egymilliárd forintnyi dirhamba kerül, míg a legdrágább 2,7 milliárd forint.

Fotó: Mercedes-Benz Places | Binghatti
Fotó: Mercedes-Benz Places | Binghatti
Fotó: Mercedes-Benz Places | Binghatti

További részletek és képek az Origo oldalán láthatók.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu