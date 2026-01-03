Ez ám a luxus! Lélegzetelállító képeken a dubaji Mercedes-Benz városnegyed high-end apartmanjai

Manapság a világ gazdagjai számára nincs olyan hely, amely kényelmesebb lenne Dubajnál, legalábbis ez derült ki a Savills Plc. ingatlanügynökség kutatásából. Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság, valamint a világon itt található a legtöbb nemzetközi iskola. És nem utolsósorban a milliárdosok kevés más városban válogathatnak annyi luxusapartmanból, mint Dubajban.

Mercedes-Benz Places, Dubaj / Fotó: Binghatti

Lélegzetelállító képeken a dubaji Mercedes-Benz városnegyed

Dubajban a globális elit bevándorlása megállíthatatlanul növeli a több millió dolláros lakások értékesítését. A különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Properties, az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cége világhírű márkákkal működik együtt, hogy gazdag ügyfeleinek biztosíthassa a luxusélményt. A Burdzs Kalifa szomszédságában hamarosan átadásra kerülő Mercedes-Benz által brandelt lakóépületei is bővelkednek a high-end megoldásokban.

A még dubaji mércével is ultra-luxus beruházás a Burdzs Kalifa szomszédságában valósul meg. A Meydan kerületben tervezett fejlesztés közel egymillió négyzetméteren terül majd el, és a becsült 30 milliárd dirhamos értékkel a projekt a régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztése – számolt be róla a Roadster. A komplexum több lakótornyot, kereskedelmi területeket, köztereket és kiszolgáló infrastruktúrát foglal magában.

Az ingatlanfejlesztő honlapja szerint a legolcsóbb luxusapartman egymilliárd forintnyi dirhamba kerül, míg a legdrágább 2,7 milliárd forint.

Fotó: Mercedes-Benz Places | Binghatti

Fotó: Mercedes-Benz Places | Binghatti

Fotó: Mercedes-Benz Places | Binghatti

