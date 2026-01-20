Deviza
Így fest majd a világ legnagyobb stadionja, ahol talán a 2030-as futball-vb fináléját is rendezik

A négy év múlva sorra kerülő, 48 csapatos vb rendezését Marokkó kapta meg Spanyolországgal és Portugáliával közösen. Erre a 2030-as határidőre kell, hogy felépüljön a gigantikus észak-afrikai projekt.
VG
2026.01.20, 10:03
Frissítve: 2026.01.20, 10:05

A legendás marokkói kikötővárostól, Casablancától 38 kilométerre északra, el-Manszuria településen épülő stadion 115 ezer néző befogadására lesz alkalmas. Ezzel a világ legnagyobbja lesz megelőzve a Koreai NDK fővárosában, Phenjanban található Május Elseje Stadiont, melyben 114 ezren férnek el. Az Grand Stade Hassan II beruházás költsége 5 milliárd dirham (452 milliárd forint).

A világ legnagyobb stadionját építi meg Marokkó a 2030-as labdarúgó-világbajnokságra. Fotó: Northfoto
A világ legnagyobb stadionját építi meg Marokkó a 2030-as labdarúgó-világbajnokságra / Fotó: Northfoto

A marokkói Grand Stade Hassan II építése 2024 augusztusában kezdődött

A stadiont a Populous tervezte a párizsi székhelyű Oualalou + Choi építészirodával együttműködve. Egy 100 hektáros területen építik fel egy nagyobb sport- és szórakoztató komplexum részeként. A terv szerint a befejezés 2028 végére várható. A beruházást a marokkói kormány és a Caisse de Dépot et de Gestion finanszírozza. Az aréna egy grandiózus sátortető alatt helyezkedik el, amelyet a hagyományos marokkói moussem fesztiválsátrak ihlettek. A tető áttetsző alumíniumhálóból készült, amely beengedi a fényt, miközben jellegzetes sziluettet alkot a táj felett, és ennek köszönhetően növények ezreit helyezik majd el a kupola alatt.

image
image
image

 

A helyszín teljes mértékben megfelel majd a FIFA előírásainak, és bár a stadionnal Marokkó egyértelműen bejelentkezett a 2030-as vb-döntő rendezésére, a házigazda a legnagyobb valószínűség szerint a Real Madrid létesítménye, a Santiago Bernabeu Stadion lesz.

További képekért és videóért kattintson az Origo oldalára.

 

