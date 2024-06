Hétfőn új időszámítás kezdődik a Mohu kötelező visszaváltási rendszerében

Napi több millió palackot nyelnek majd el az automaták

Jelenleg naponta mintegy négyszázezer palackot váltanak vissza mintegy háromezer automatán keresztül. Ezekhez még ezen a héten csatlakoznak a kézi visszaváltó pontok is. Ez a szám a rendszer felfutása után várhatóan napi több millió palackra emelkedik, a növekedést azonban már most is napról napra tapasztalja a Mohu.

Egyelőre a betanulásnál tartanak a boltok

Még minden szereplő tanulja a rendszert a társaság válasza szerint, de ez természetes. Nagyon fontos például, hogy az automatákat üzemeltető boltok

felügyeljék és takarítsák a visszaváltó gépeket,

a megtelt tárolózsákokat cseréljék,

és gondoskodjanak a folyamatos internetkapcsolatról, a naponta aktívvá váló több száz termék adata ugyanis éjszakánként frissül a gépeken.

Az utalványok beváltásával kapcsolatban is szükség van még edukációra arról, hogy azok nem csak levásárolhatók, de a fogyasztó választása szerint készpénzre is válthatók a kibocsátó üzlet kasszájánál.

Dinamikusan nő a Repont applikációt letöltők, illetve a betétdíj közvetlen bakszámlára fizetése érdekében regisztrálók aránya is. Mint minden új rendszernél, a Mohu itt is a visszajelzések alapján végzi a folyamatos termékfejlesztést. Jelenleg a rendszer finomhangolása és megszilárdítása zajlik, nagyobb változtatásokat, újításokat nem tervez.

Várják a palackokat a Mohu automatái / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Gombamód szaporodtak az automaták, most a kézi visszaváltó pontokon a sor

A Mohu körülbelül négyezer automatával tervezett a visszaváltó rendszer felfutására, ehhez képest már a mostani fázisban háromezernél tart, amivel elégedett. Azokban a boltokban, amelyekben nem fér el egy automata, kézi visszaváltásra van lehetőség. Ezek jellemzően a kisebb boltok, üzlethelyiségek. A kézi visszaváltó pontok mostani, ezer körüli darabszámát a társaság szeretné még jelentősen, a tervek szerint a négyszeresére bővíteni, ehhez a kisebb boltok önkéntes csatlakozására van szükség. Ehhez – a rendszer felfutásával – a legnagyobb motiváló erőt maguk a vásárlók fogják jelenteni, hiszen megéri a boltnak a csatlakozás. Ehhez kap eszközöket, és a kezelési díjat is fizeti a Mohu.

Az pedig elmondható, hogy ha egy faluban két bolt van, és az egyikben visszaváltják a palackokat, a másikban pedig nem, akkor jellemzően ott vásárolnak majd többen, ahol működik a visszaváltás.

Az automata telepítésére kötelezett – a Mohu által ismert – körülbelül ezerhétszáz kiskereskedő mellett mostanáig mintegy kétezer-háromszáz kisebb bolt regisztrált Repontnak, de folyamatosan érkeznek regisztrálók.