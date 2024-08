Új terepen veti be magát a Mohu

A vállalat évi 3-3,5 milliárd palackot, dobozt, üveget akar évente visszagyűjteni. Ahhoz, hogy a 90 százalékos uniós elvárásnak 2,5-3 éven belül eleget tehessen, el kell érnie a napi 7-7,5 millió palackot. Kézi visszaváltásra most mintegy 1200 szerződése van a társaságnak, de ötezret szeretne. Jelenleg ezer lehetséges partnerrel tárgyal. Az automaták számát két éven belül a mostani 3 ezerről 5 ezerre növelné.

Megvan a begyűjtött hulladék helye

A most visszagyűjtött csomagolások nagy része lerakóba vagy égetőbe került, most viszont egy zárt rendszeren belül újrahasznosul. „A PET-hulladék külföldi, például szlovákiai vagy szerbiai darálóba és előkészítőbe megy, de két év múlva a Molnak is lesz PET-feldolgozója” – válaszolta Runtág Tivadar a Világgazdaságnak.

A Mohu által összegyűjtött alumínium megy a kohóba – abba, amelyik közelebb van –, és az üveghulladéknak is megvan a vevője, a Re-Glass. Azt viszont távolabbi lehetőségnek gondolja az igazgató, hogy együttműködjenek, egységesedjenek a térség visszaváltási rendszerei. Egyelőre minden ország a saját nemzeti megoldásait vezeti be.

A visszaváltási panaszok kapcsán az újságíróknak az igazgató elmondta, hogy cége nyomon követi a hiányosságokat.

A probléma gyakran abból fakad, hogy visszaváltásra utaló jelzés nélküli palackokat szeretnének visszaváltani, vagy hibás a jelzés, de megesik az is, hogy az automata megtelt, esetleg elfogyott a nyomtatóból a papír.

Eddig összesen 319 olyan bejelentett esetet tart számon a Mohu, amikor az ügyfél nem kapta vissza a pénzt. (Közben napi 4 millió csomagolás visszaváltása rendben zajlik.) Visszautalás ebben a 319 esetben is volt, csak éppen

rossz bankszámla-számot adott meg az ügyfél a regisztráláskor,

késett a tranzakció,

meghibásodott az automata, vagy a szoftvere.

Azt a feltevést viszont elutasította a Mohu illetékese, hogy a vissza nem váltott csomagolások díja őket gazdagítaná. Úgy fogalmazott, a cég nem nyeli le ezeket az 50 forintokat, az teljes egészében visszaáramlik a begyűjtési rendszerbe.