Nem lesz hulladék, újranyomható a papírtáska

A Debrecenből indult, Budapesten is működő Sz. Variáns családi vállalkozás olyan digitális gépet helyezett üzembe - közlése szerint Magyarországon elsőként - amellyel utólag felülnyomható a papírtáska, zöldtáska lesz belőle.

A portfólió része lett a zöldtáska/Fotó: zoldtaska.com

Kisebb a zöldtáska karbonlábnyoma

Az új technológia igénybevételével a vállalatok kis példányszámban is rendelhetnek műanyagmentes, környezetkímélő és egyedi papírtáskát, miközben a vállalkozásnál jelentősen csökken a gyártási költség és az átfutási idő. A közlemény felhívja az innováció környezeti előnyére is: a vízbázisú festékek és az FSC tanúsítvánnyal rendelkező, fenntartható forrásból származó papírok használatával a termékek előállítása akár 30 százalékkal kisebb széndioxid-kibocsátással is történhet. Az Sz.Variáns az ESG stratégiája részeként, a 100 százalékban lebomló zöldtáska termékvonallal egészíti ki kínálatát.

Rugalmasan gyártható a felülnyomott papírtáska

Az említett digitális berendezés hollandiai fejlesztésű, és kifejezetten papírtáskák felülnyomására optimalizálták. Amellett, hogy vízbázisú festékkel működik, számos előnyt kínál.

Már az első darabtól beállítási költségek nélkül nyomtatásra kész terméket biztosít,

így elkerülhető a selejt,

és az első nyomás is végleges minőséget jelent.

A digitális technológia felgyorsítja a gyártást a hagyományos flexo technológiához képest. Míg a flexo eljárással körülbelül 10 ezer darabot lehet előállítani hosszú előkészítési idővel és jelentős, több százezer forintos költséggel, addig a digitális technológiával mindez néhány nap alatt, kevesebb példányszámban is megvalósítható” – idézi a közlemény Szakál Jánost, a cég ügyvezető igazgatóját. Ez a technológia különösen előnyös a karácsonyi szezonban, amikor borászatok, üzletek és kisvállalkozások kevés példányszámú, személyre szabott papírtáskákat rendelnek. A zöldtáska termékvonal bevezetését a piaci viszonyok átalakulása tette indokolttá.

Míg a 90-es évek elején a zsinórfüles táskák jelentették az uralkodó trendet, napjainkban a „vedd és vidd” típusú, könnyedén kezelhető és fenntartható megoldások.

Desszertdobozok tömegén köszön vissza a cég munkája

Az Sz. Variáns Kft. 1994 óta nyomdai termékek és papíralapú csomagolóanyagok, prémium dobozok, papírtáskák gyártásával foglalkozik. Élen jár a 3D lakkozás technológiájának alkalmazásában, így magazincímlapokat és egyéb kiadványokat is készít. E cég honosította meg Magyarországon a mikrobordázott natúr és színes hullámpapírból készült csomagolást.